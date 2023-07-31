https://sputnikarabic.ae/20230731/قيادي-فلسطيني-الاشتباكات-تشمل-كل-أحياء-مخيم-عين-الحلوة-وجهود-لتثبيت-وقف-إطلاق-النار-1079600870.html

قيادي فلسطيني: الاشتباكات تشمل كل أحياء مخيم عين الحلوة وجهود لتثبيت وقف إطلاق النار

قيادي فلسطيني: الاشتباكات تشمل كل أحياء مخيم عين الحلوة وجهود لتثبيت وقف إطلاق النار

أشار تيسير عمار، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤول الجبهة الديمقراطية في منطقة الجنوب، إلى أن الاشتباكات تشمل كل أحياء مخيم عين... 31.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-31T10:19+0000

2023-07-31T10:19+0000

2023-07-31T10:19+0000

العالم العربي

حصري

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102136/61/1021366110_0:83:1100:702_1920x0_80_0_0_e1a6eacaf9a5f7e2142837940d0e4d7a.gif

وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال عمار إن "ما يجري اليوم في مخيم عين الحلوة من أحداث أمنية مؤسفة جدًا تؤدي إلى نتائج سلبية جدًا تؤثر على حياة الناس، وتؤدي إلى تشريد الكم الأكبر من الناس، وأيضًا لها انعكاسات سلبية على جوار مدينة صيدا لأن مخيم عين الحلوة ملاصق لأحياء مدينة صيدا".وأضاف عمار: "نحن أجرينا سلسلة من الاتصالات وجرى لقاء لهيئة العمل الفلسطيني المشترك في حارة صيدا بتعليمات من رئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل لجم هذه الاشتباكات وعودة الهدوء والاستقرار إلى عين الحلوة، لكن هذه المبادرة تم خرقها، وأجرى مسؤول الجبهة الديمقراطية في لبنان سلسلة من الاتصالات شملت رئيس مجلس النواب ونواب صيدا ومفتي صيدا والأحزاب وأكدوا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار حفاظًا على حياة وممتلكات وأرزاق الناس".وقال عمار: "اليوم سنكون في لقاء دعا إليه النائب أسامة سعد لتثبيت وقف إطلاق النار، وهناك جهود تبذل لتثبيت وقف إطلاق النار لكن تجري بعض الخروقات، وسيثبت وقف إطلاق النار على قاعدة أن تشكل لجنة تحقيق فلسطينية - فلسطينية تكون مهمتها الكشف عن الفاعلين وتحديد هويتهم وتسليمهم إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية ليصار إلى محاكمتهم ومحاسبتهم، هذا التوافق الجاري الفلسطيني - اللبناني على ضرورة محاسبة القتلة وتسليمهم إلى العدالة".وأضاف: "لا نستطيع أن نجزم أن هناك توقيتًا مشبوهًا لطالما هذه الأحداث تتكرر بين الحين والآخر نتيجة وجود بعض العناصر المتفلتة والعناصر المطلوبة للقضاء اللبناني، ومن حين إلى آخر تتجدد هذه الاشتباكات وتتجدد بعض أشكال الاغتيالات، لا بد من تثبيت الأمن بتسليم كل المطلوبين والمجرمين إلى القضاء اللبناني".

https://sputnikarabic.ae/20230730/الرئاسة-الفلسطينية-ما-حدث-في-مخيم-عين-الحلوة-جنوب-لبنان-مجزرة-وتجاوزا-للخطوط-الحمراء-1079576143.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك