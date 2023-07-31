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https://sputnikarabic.ae/20230731/لحظة-تدمير-مدرعة-سويدية-بكمين-روسي-محكم-فيديو-1079636983.html
لحظة تدمير مدرعة سويدية بكمين روسي محكم... فيديو
لحظة تدمير مدرعة سويدية بكمين روسي محكم... فيديو
تنوعت مصادر السلاح الذي زودت به الدول الغربية نظام كييف، حيث أغدقت عليه بالدعم المادي واللوجستي بمختلف أنواعه. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T15:33+0000
2023-07-31T15:33+0000
روسيا
رصد عسكري
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ورغم كل المساعدات التي تلقاها الجيش الأوكراني، إلا أن المدرعات الغربية تعتبر فريسة سهلة للأسلحة الروسية المضادة للدروع.حيث تعج وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو التي توثق تدمير أعتى الأسلحة الغربية على أيدي عناصر الجيش الروسي.وتداولت وسائل إعلام روسية مشاهد توثق لحظة استهداف مركبة المشاة السويدية "سي في-90" في منطقة كريمينايا بقذيفة مضادة للدبابات وإعطابها، لتتحول لغنيمة بقبضة الجيش الروسي.وعُرض مقطع فيديو يظهر المقاتلين الروس وهم يفحصون مركبة مشاة سويدية الصنع من طراز "CV-90".ويذكر أن الغنيمة النادرة (حتى الآن) استولى عليها جنود من الفرقة الـ20 للمنطقة العسكرية الغربية في منطقة كريمينايا. كانت مدرعتان من طراز "CV-90"، مختبئتان، لصد هجوم القوات الروسية. لكن بدلاً من ذلك، تعرضتا لكمين منظم جيدًا.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

لحظة تدمير مدرعة سويدية بكمين روسي محكم... فيديو

15:33 GMT 31.07.2023
© Photoلحظة استهداف مدرعة سويدية بقذيفة روسية في دونيتسك
لحظة استهداف مدرعة سويدية بقذيفة روسية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
© Photo
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تنوعت مصادر السلاح الذي زودت به الدول الغربية نظام كييف، حيث أغدقت عليه بالدعم المادي واللوجستي بمختلف أنواعه.
ورغم كل المساعدات التي تلقاها الجيش الأوكراني، إلا أن المدرعات الغربية تعتبر فريسة سهلة للأسلحة الروسية المضادة للدروع.
حيث تعج وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو التي توثق تدمير أعتى الأسلحة الغربية على أيدي عناصر الجيش الروسي.
وتداولت وسائل إعلام روسية مشاهد توثق لحظة استهداف مركبة المشاة السويدية "سي في-90" في منطقة كريمينايا بقذيفة مضادة للدبابات وإعطابها، لتتحول لغنيمة بقبضة الجيش الروسي.
وعُرض مقطع فيديو يظهر المقاتلين الروس وهم يفحصون مركبة مشاة سويدية الصنع من طراز "CV-90".
ويذكر أن الغنيمة النادرة (حتى الآن) استولى عليها جنود من الفرقة الـ20 للمنطقة العسكرية الغربية في منطقة كريمينايا. كانت مدرعتان من طراز "CV-90"، مختبئتان، لصد هجوم القوات الروسية. لكن بدلاً من ذلك، تعرضتا لكمين منظم جيدًا.
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Военнослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:27 GMT
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