https://sputnikarabic.ae/20230731/مبادرة-سلام-في-جدة-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-والغرب-يفشل-في-عزل-روسيا-عن-العالم--1079623379.html

مبادرة "سلام" في جدة لتسوية الأزمة الأوكرانية... والغرب يفشل في عزل روسيا عن العالم

مبادرة "سلام" في جدة لتسوية الأزمة الأوكرانية... والغرب يفشل في عزل روسيا عن العالم

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 31.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-31T14:15+0000

2023-07-31T14:15+0000

2023-07-31T14:15+0000

راديو

بلا قيود

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مبادرة "سلام" في جدة لتسوية الأزمة الأوكرانية... والغرب يفشل في عزل روسيا عن العالم مبادرة "سلام" في جدة لتسوية الأزمة الأوكرانية... والغرب يفشل في عزل روسيا عن العالم

روسيا تتلقى نحو 30 مبادرة سلام والسعودية تعتزم إجراء محادثات سلام لتسوية الصراع في أوكرانيا الشهر المقبل. حول هذا الموضوع قال المستشار السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس لـ "بلا قيود":المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" تفرض عقوبات على النيجر جرّاء الانقلاب العسكري. حول هذا الموضوع، يقول عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والكاتب المتخصص بالشؤون الدولية، الدكتور السيّد هاني لـ "بلا قيود":هدوء حذر يخيم على مخيم عين الحلوة للفلسطينيين جنوبي لبنان. ويقول أمين سر حركة "فتح" في مخيم شاتيلا كاظم الحسن، في حديث لبرنامجنا:توافق كويتي عراقي على حل كافة الملفات العالقة. ويقول أستاذ العلوم السياسية الدكتور خالد عبدالله، في حديث لبرنامجنا:مخرجات القمة الروسية الافريقية الثانية وانعكاسات العلاقات الروسية مع الدول الافريقية على القارة السمراء في كافة القطاعات والمجالات. حول هذا الموضوع، يقول الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل الروسية، الدكتور نور ندا لـ "سبوتنيك":ومن جانبه، قال المفكر والقيادي في الحزب السياسي التونسي، عبد العزيز المسعودي لـ "سبوتنيك":عودة 400 طفل إلى روسيا من مناطق الحروب في الشرق الأوسط. ويقول الأستاذ الجامعي والخبير السابق في المنظمات الإنسانية الدولية الدكتور حسن جوني، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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