مبادرة "سلام" في جدة لتسوية الأزمة الأوكرانية... والغرب يفشل في عزل روسيا عن العالم
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
روسيا تتلقى نحو 30 مبادرة سلام والسعودية تعتزم إجراء محادثات سلام لتسوية الصراع في أوكرانيا الشهر المقبل. حول هذا الموضوع قال المستشار السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس لـ "بلا قيود":
"إنّ روسيا دخلت هذه الحرب للدفاع عن أمنها القومي، وقد طرحت أكثر من مرة جولات للمفاوضات والتفاهمات، ولكن الغرب لا يريد أن ينتهي هذا الصراع، لأن القرار يخرج من رأس الولايات المتحدة الأمريكية وليس من أوكرانيا، وروسيا نجحت في إثبات فشل الغرب في محاولات عزلها عن العالم من خلال آخر قمة بينها وبين دول القارة السمراء".
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" تفرض عقوبات على النيجر جرّاء الانقلاب العسكري. حول هذا الموضوع، يقول عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والكاتب المتخصص بالشؤون الدولية، الدكتور السيّد هاني لـ "بلا قيود":
"إنّ هناك بعض الدول الأوروبية تحاول إلصاق التهمة بروسيا في أنها وراء الانقلاب العسكري، خاصة بعد الهتاف باسم الرئيس بوتين، بحكم أن روسيا تربطها علاقات قوية بالدول الأفريقية والاستنجاد بروسيا من استغلال دول الاتحاد الأوروبي لثروات هذه القارة دون أن تقدّم لشعوبها أي فائدة أو مقابل يذكر، لذلك المطلوب حاليا هو تسوية الأوضاع بطريقة سلمية بين قادة الانقلاب والرئيس الذي تمت الإطاحة به".
هدوء حذر يخيم على مخيم عين الحلوة للفلسطينيين جنوبي لبنان. ويقول أمين سر حركة "فتح" في مخيم شاتيلا كاظم الحسن، في حديث لبرنامجنا:
"إنّ ما يحصل في مخيم عين الحلوة، هو أن هناك بعض الجماعات التكفيرية التي تحمل رسائل محددة ضد السيادة اللبنانية، وضد التواجد الفلسطيني، وهم اختاروا المناطق التي لا تتواجد فيها الدولة اللبنانية بشكل مباشر، لكن نحن كشعب فلسطيني داخل المخيمات في كل لبنان، نحافظ بالدرجة الأولى على الأمن الفلسطيني واللبناني".
توافق كويتي عراقي على حل كافة الملفات العالقة. ويقول أستاذ العلوم السياسية الدكتور خالد عبدالله، في حديث لبرنامجنا:
"لا شك أن زيارة الوفد الكويتي برئاسة وزير الخارجية الكويتي إلى بغداد، تأتي في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين، وعلى الرغم من أن هناك بعض الملفات العالقة، غير أن البلدين يعتزمان تذليل كل هذه العقبات".
مخرجات القمة الروسية الافريقية الثانية وانعكاسات العلاقات الروسية مع الدول الافريقية على القارة السمراء في كافة القطاعات والمجالات. حول هذا الموضوع، يقول الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل الروسية، الدكتور نور ندا لـ "سبوتنيك":
"إنّ القمة الروسية- الأفريقية جاءت في توقيت مهم جدا وضمن توجهات أساسية في سياسات الخارجية الروسية، من أجل تنمية معدلات العلاقات الروسية الأفريقية، وكون روسيا لا تحمل أي إرث استعماري يجعل من الدول الأفريقية تستقبل روسيا بحب وترحاب، وأعتقد أن أفق تطور العلاقات الاقتصادية ممكنة لو استطعنا مواجهة العقبات التي نواجهها الآن".
ومن جانبه، قال المفكر والقيادي في الحزب السياسي التونسي، عبد العزيز المسعودي لـ "سبوتنيك":
"إنّ التّوجه الرّوسي نحو القارة الأفريقية مهم جدا ليس فقط لتونس ولكن لمجموعة البلدان الأفريفية، لأنها عانت وتعاني كثيرا من الهيمنة الغربية على السياسة والاقتصاد العالمي في إطار عالم أحادي القطب، هناك حقيقة رغبة عالمية تفصح عنها مجمل الدول للتحول نحو عالم متعدد الأقطاب".
عودة 400 طفل إلى روسيا من مناطق الحروب في الشرق الأوسط. ويقول الأستاذ الجامعي والخبير السابق في المنظمات الإنسانية الدولية الدكتور حسن جوني، في حديث لبرنامجنا:
"لقد قامت روسيا بواجبها الإنساني عندما قامت بنقل هؤلاء الأطفال من أصل روسي من يد التنظيمات الإرهابية، من أجل إعادة تأهليهم ودمجهم في المجتمع الروسي ليعودوا مواطنين صالحين، وهي بذلك أنقذتهم من أكبر عصابة إرهابية في التاريخ المعاصر".
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