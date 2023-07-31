https://sputnikarabic.ae/20230731/مجلس-الأمن-الروسي-يفضح-سرا-خطيرا-حول-استغلال-كييف-لجرحى-الجيش-الأوكراني-1079610549.html
مجلس الأمن الروسي يفضح سرا خطيرا حول استغلال كييف لجرحى الجيش الأوكراني
مجلس الأمن الروسي يفضح سرا خطيرا حول استغلال كييف لجرحى الجيش الأوكراني
أفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، عن معلومات تفيد بأن نظام كييف يستخدم جنوده الجرحى كمواد بيولوجية، وينزع الأعضاء سرًا منهم... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T11:31+0000
2023-07-31T11:31+0000
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وقال باتروشيف في منطقة بتروزافودسك، خلال اجتماع حول القضايا الأمنية: "لم يتم إلقاء الأوكرانيين فقط في ما يسمى"بمفرمة اللحم"، ما يؤدي إلى خسائر فادحة، ولكن، وفقًا للمعلومات الواردة، يستخدمون الجنود الجرحى من القوات المسلحة الأوكرانية كمواد بيولوجية، وينزعون الأعضاء سرًا من أجل زرعها".في أبريل/ نيسان 2022، أشار باتروشيف إلى أن "الغرب يواجه بالفعل إحياء سوق الظل لشراء الأعضاء البشرية من الشرائح الضعيفة اجتماعيًا من سكان أوكرانيا، لإجراء عمليات زرع سرية للمرضى الأوروبيين".وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يقرب من 21 ألف جندي، في يوليو/ تموز الجاري.وقال وزير الدفاع الروسي، اليوم الاثنين: "خلال الشهر الماضي، ونتيجة للعمليات الناجحة لقواتنا، بلغت خسائر العدو أكثر من 20 ألف و800 جندي وبشكل أدق 20 ألف و824 قتيلا، 2824 قطعة من مختلف الاسلحة".
https://sputnikarabic.ae/20230725/مجلس-الأمن-الروسي-باتروشيف-يبحث-مع-نظيره-السعودي-تعميق-التعاون-الأمني-1079375778.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
مجلس الأمن الروسي يفضح سرا خطيرا حول استغلال كييف لجرحى الجيش الأوكراني
11:31 GMT 31.07.2023 (تم التحديث: 11:37 GMT 31.07.2023) تابعنا عبر
أفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، عن معلومات تفيد بأن نظام كييف يستخدم جنوده الجرحى كمواد بيولوجية، وينزع الأعضاء سرًا منهم لزراعتها لاحقًا.
وقال باتروشيف في منطقة بتروزافودسك، خلال اجتماع حول القضايا الأمنية: "لم يتم إلقاء الأوكرانيين فقط في ما يسمى"بمفرمة اللحم"، ما يؤدي إلى خسائر فادحة، ولكن، وفقًا للمعلومات الواردة، يستخدمون الجنود الجرحى من القوات المسلحة الأوكرانية كمواد بيولوجية، وينزعون الأعضاء سرًا من أجل زرعها".
على ما يبدو، ليس من قبيل المصادفة أن يكون زيلينسكي قد وقّع العام الماضي على قانون بشأن الزرع، ينص على زرع أعضاء بشرية دون موافقة (الطرف المانح).
في أبريل/ نيسان 2022، أشار باتروشيف إلى أن "الغرب يواجه بالفعل إحياء سوق الظل لشراء الأعضاء البشرية من الشرائح الضعيفة اجتماعيًا من سكان أوكرانيا، لإجراء عمليات زرع سرية للمرضى الأوروبيين".
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يقرب من 21 ألف جندي، في يوليو/ تموز الجاري.
وقال وزير الدفاع الروسي،
اليوم الاثنين: "خلال الشهر الماضي، ونتيجة للعمليات الناجحة لقواتنا، بلغت خسائر العدو أكثر من 20 ألف و800 جندي وبشكل أدق 20 ألف و824 قتيلا، 2824 قطعة من مختلف الاسلحة".