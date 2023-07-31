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https://sputnikarabic.ae/20230731/مشاهد-للحظة-تحطم-طائرة-على-شاطئ-مكتظ--ونجاة-قائدها-فيديو--1079591143.html
مشاهد للحظة تحطم طائرة على شاطئ مكتظ ونجاة قائدها... فيديو
مشاهد للحظة تحطم طائرة على شاطئ مكتظ ونجاة قائدها... فيديو
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر كيف تحطمت طائرة صغيرة على شاطئ مكتظ بالناس في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T08:41+0000
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وبحسب صحيفة "إندبندنت"، وقعت الحادثة، يوم السبت، ولم يكن هناك إصابات أو خسائر بشرية، نتيجة الحادث.
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نادي الفيديو

مشاهد للحظة تحطم طائرة على شاطئ مكتظ ونجاة قائدها... فيديو

08:41 GMT 31.07.2023
© Sputnik . Oleg Mineevحطام طائرة الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي
حطام طائرة الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
© Sputnik . Oleg Mineev
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انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر كيف تحطمت طائرة صغيرة على شاطئ مكتظ بالناس في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية.
وبحسب صحيفة "إندبندنت"، وقعت الحادثة، يوم السبت، ولم يكن هناك إصابات أو خسائر بشرية، نتيجة الحادث.
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