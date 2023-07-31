https://sputnikarabic.ae/20230731/مشاهد-للحظة-تحطم-طائرة-على-شاطئ-مكتظ--ونجاة-قائدها-فيديو--1079591143.html
مشاهد للحظة تحطم طائرة على شاطئ مكتظ ونجاة قائدها... فيديو
مشاهد للحظة تحطم طائرة على شاطئ مكتظ ونجاة قائدها... فيديو
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر كيف تحطمت طائرة صغيرة على شاطئ مكتظ بالناس في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T08:41+0000
2023-07-31T08:41+0000
2023-07-31T08:41+0000
مجتمع
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وبحسب صحيفة "إندبندنت"، وقعت الحادثة، يوم السبت، ولم يكن هناك إصابات أو خسائر بشرية، نتيجة الحادث.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشاهد للحظة تحطم طائرة على شاطئ مكتظ ونجاة قائدها... فيديو
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انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر كيف تحطمت طائرة صغيرة على شاطئ مكتظ بالناس في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية.
وبحسب صحيفة "إندبندنت"، وقعت الحادثة، يوم السبت، ولم يكن هناك إصابات أو خسائر بشرية، نتيجة الحادث.