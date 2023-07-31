https://sputnikarabic.ae/20230731/مصرف-لبنان-المركزي-يدخل-مرحلة-جديدة-مع-انتهاء-ولاية-رياض-سلامة-1079635893.html

مصرف لبنان المركزي يدخل "مرحلة جديدة" مع انتهاء ولاية رياض سلامة

مصرف لبنان المركزي يدخل "مرحلة جديدة" مع انتهاء ولاية رياض سلامة

دخل لبنان مرحلة نقدية جديدة مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، اليوم الاثنين، واستلام النائب الأول للحاكم، وسيم منصوري، مهامه في خضم أسوأ أزمة نقدية... 31.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-31T15:12+0000

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وحدد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، طبيعة عمل المصرف بعد انتهاء ولاية الحاكم الأصيل، رياض سلامة، منتصف هذه الليلة.وأكد منصوري خلال مؤتمر صحافي عقده في مصرف لبنان، على عدم توقيعه أي صرف للحكومة خارج الإطار القانوني لذلك، كما حدد جملة من الإصلاحات التي يجب القيام بها خلال الأشهر المقبلة، ومن أبرزها إقرار قانون الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف إضافة إلى توحيد وتحرير سعر الصرف، بحسب قوله.وقال الخبير في المخاطر المصرفية، محمد فحيلي، لـ"سبوتنيك"، إن "تسلم نائب حاكم مصرف لبنان الأول، وسيم منصوري، تحت مظلة قانون النقد والتسليم هو أسرع وأفضل الطرق عوضًا عن الحاجة إلى الهندسات السياسية لتأمين استلام السلطة النقدية".وقال فحيلي إن "اتجاه نائب الحاكم إلى تحرير وتوحيد سعر الصرف، ولا ننسى أنه كان لديهم طلبات ووجهوا هذه الطلبات بعدة طرق إلى لجنة الإدارة والعدل، وإلى حكومة تصريف الأعمال، بأن على الدولة أن تهتم بإقرار موازنة متوازنة وأن يهتموا بالإيرادات، بالإضافة إلى قانون الكابيتال كونترول وهي من صلاحيات السلطة التشريعية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وقانون الانتظام المالي".ولفت فحيلي إلى أن "كل هذه الطلبات شرط أساسي للتوجه نحو تحرير وتوحيد سعر الصرف، وليس لدينا ترف الوقت، لأن الوقت سندفع ثمنه باهظًا، لأننا وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها من الضروري إقرار الإصلاحات".واعتبر أنه "من الواضح أنه كان هناك تناغم بين نائب الحاكم الأول ونواب الحاكم، وملتفين حول سياسة واحدة معينة ومتفقين عليها وسيعملون على تطبيقها والإلتزم بها".وأضاف فحيلي أن "منصوري في رسالته للشعب اللبناني قال إن يدًا واحدة لا تصفق، طالبين تعاون السلطة التنفيذية والتشريعية لنقل لبنان من مرحلة الأزمة إلى مرحلة الانتعاش والنمو الاقتصادي، وكان صريحا مع الشعب اللبناني، لأنه لا يمكن الاستمرار بالإجراءات الإستثنائية التي كانت عنوان مرحلة الثلاث سنوات الماضية".من جهته، قال المحلل السياسي، طارق عبود، لـ"سبوتنيك"، إن "الوضع المالي والنقدي في لبنان دخل مرحلة جديدة بعدما انتهت ولاية الحاكم المركزي السابق، رياض سلامة، على مدى ثلاثة عقود"، مضيفًا أن "الكل كان متخوفًا لأن الحاكم السابق كان يمتلك كل أسرار مصرف لبنان وكان يدير المشهد بحسب الأهواء الشخصية والسياسية، وكان ينفذ سياسات الحكومات المتعاقبة والتي أدت سياساتها إلى هذا الانهيار ولكنه كان هو المقرر وكان لديه هامش كبير لتوجيه المالية العامة في لبنان".ولفت عبود إلى أن "على السلطة الجديدة أن تتحمل مسؤولياتها"، مشيرًا إلى أن "نواب الحاكم الأربعة حاولوا التهرب من المسؤولية لأنهم اعتادوا أن يكونوا شهود زور في المجلس المركزي، لم يكونوا مقررين وكانوا يتقاضون رواتبهم فقط برضى السياسة المالية والنقدية، التي كان يقودها سلامة، اليوم، أصبحوا أمام حقيقة واقعية وعليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم أمام الشعب اللبناني، وعليهم قيادة المرحلة المقبلة بشيء من الواقعية وكثير من الحس الوطني حتى لا يفقد البلد توازنه".

https://sputnikarabic.ae/20230731/النائب-الأول-لحاكم-مصرف-لبنان-يدعو-لإقرار-إصلاحات-مالية-1079598718.html

https://sputnikarabic.ae/20230731/منصوري-بعد-تولي-منصب-حاكم-مصرف-لبنان-بالوكالة-لن-يتم-التوقيع-على-أي-صرف-لتمويل-الحكومة-خارج-قناعاتي-1079617849.html

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