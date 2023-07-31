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https://sputnikarabic.ae/20230731/ميلوني-ترد-بغموض-على-سيناتور-أمريكي-بشأن-معنى-ألوان-علم-إيطاليا-فيديو-1079584214.html
ميلوني ترد بغموض على سيناتور أمريكي بشأن معنى ألوان علم إيطاليا... فيديو
ميلوني ترد بغموض على سيناتور أمريكي بشأن معنى ألوان علم إيطاليا... فيديو
تناقلت وسائل إعلام إيطالية، زلة من رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، بشأن ألوان علم بلادها، خلال ‏أول زيارة رسمية لها إلى الولايات المتحدة.‏ 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T08:35+0000
2023-07-31T08:35+0000
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وخلال زيارتها إلى واشنطن، التقت ميلوني بالعديد من ممثلي السياسة الأمريكية، بما في ذلك الممثلين الرئيسيين لمجلس الشيوخ، وزعيم الأغلبية الديمقراطية، تشاك شومر، وزعيم الأقلية الجمهورية، ميتش ماكونيل، وفقا لموقع "نوتيزي فيرجيليو" الإيطالي.وخلال لقاء مع الصحفيين، سأل السيناتور الديمقراطي شومر، رئيسة الوزراء الإيطالية عن معنى ألوان العلم الإيطالي، ليتلقى إجابة غامضة ومراوغة منها.وفي الفيديو المتناقل، يسأل تشاك شومر، جورجيا ميلوني، ما إذا كان اللون الأحمر والأبيض والأخضر في العلم الإيطالي يعني شيئا ما، لتجيبه بغموض: "نعم بالتأكيد، نعم نعم نعم، إنها لسبب ما، إنها لأمور كثيرة، أمور كثيرة".واختتمت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أول زيارة لها إلى أمريكا، يوم الجمعة الماضي الموافق 28 يوليو/ تموز الجاري، حيث التقت، من بين مسؤولين آخرين، بالرئيس الأمريكي، جو بايدن.
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إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

ميلوني ترد بغموض على سيناتور أمريكي بشأن معنى ألوان علم إيطاليا... فيديو

08:35 GMT 31.07.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، خلال لقائها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض، واشنطن، 27 يوليو/ تموز 2023
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، خلال لقائها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض، واشنطن، 27 يوليو/ تموز 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، خلال لقائها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض، واشنطن، 27 يوليو/ تموز 2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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تناقلت وسائل إعلام إيطالية، زلة من رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، بشأن ألوان علم بلادها، خلال ‏أول زيارة رسمية لها إلى الولايات المتحدة.‏
وخلال زيارتها إلى واشنطن، التقت ميلوني بالعديد من ممثلي السياسة الأمريكية، بما في ذلك الممثلين الرئيسيين لمجلس الشيوخ، وزعيم الأغلبية الديمقراطية، تشاك شومر، وزعيم الأقلية الجمهورية، ميتش ماكونيل، وفقا لموقع "نوتيزي فيرجيليو" الإيطالي.
وخلال لقاء مع الصحفيين، سأل السيناتور الديمقراطي شومر، رئيسة الوزراء الإيطالية عن معنى ألوان العلم الإيطالي، ليتلقى إجابة غامضة ومراوغة منها.
وفي الفيديو المتناقل، يسأل تشاك شومر، جورجيا ميلوني، ما إذا كان اللون الأحمر والأبيض والأخضر في العلم الإيطالي يعني شيئا ما، لتجيبه بغموض: "نعم بالتأكيد، نعم نعم نعم، إنها لسبب ما، إنها لأمور كثيرة، أمور كثيرة".
واختتمت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أول زيارة لها إلى أمريكا، يوم الجمعة الماضي الموافق 28 يوليو/ تموز الجاري، حيث التقت، من بين مسؤولين آخرين، بالرئيس الأمريكي، جو بايدن.
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