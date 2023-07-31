ميلوني ترد بغموض على سيناتور أمريكي بشأن معنى ألوان علم إيطاليا... فيديو
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، خلال لقائها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض، واشنطن، 27 يوليو/ تموز 2023
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، خلال لقائها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض، واشنطن، 27 يوليو/ تموز 2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
تناقلت وسائل إعلام إيطالية، زلة من رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، بشأن ألوان علم بلادها، خلال أول زيارة رسمية لها إلى الولايات المتحدة.
وخلال زيارتها إلى واشنطن، التقت ميلوني بالعديد من ممثلي السياسة الأمريكية، بما في ذلك الممثلين الرئيسيين لمجلس الشيوخ، وزعيم الأغلبية الديمقراطية، تشاك شومر، وزعيم الأقلية الجمهورية، ميتش ماكونيل، وفقا لموقع "نوتيزي فيرجيليو" الإيطالي.
وخلال لقاء مع الصحفيين، سأل السيناتور الديمقراطي شومر، رئيسة الوزراء الإيطالية عن معنى ألوان العلم الإيطالي، ليتلقى إجابة غامضة ومراوغة منها.
وفي الفيديو المتناقل، يسأل تشاك شومر، جورجيا ميلوني، ما إذا كان اللون الأحمر والأبيض والأخضر في العلم الإيطالي يعني شيئا ما، لتجيبه بغموض: "نعم بالتأكيد، نعم نعم نعم، إنها لسبب ما، إنها لأمور كثيرة، أمور كثيرة".
US Senator Chuck Schumer asks PM Giorgia Meloni if the three colours of the Italian flag stand for something; she replies "yes, that's for something, it's many things", then elaborates no further.— Crazy Ass Moments in Italian Politics 🇮🇹 (@CrazyItalianPol) July 28, 2023
July 27, 2023 pic.twitter.com/G2qSps8wmD
واختتمت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أول زيارة لها إلى أمريكا، يوم الجمعة الماضي الموافق 28 يوليو/ تموز الجاري، حيث التقت، من بين مسؤولين آخرين، بالرئيس الأمريكي، جو بايدن.