https://sputnikarabic.ae/20230731/هل-يطوي-المغرب-صفحة-الخلافات-مع-الجزائر-1079614215.html

هل يطوي المغرب صفحة الخلافات مع الجزائر

هل يطوي المغرب صفحة الخلافات مع الجزائر

في خطاب للشعب، وجّه ملك المغرب، محمد السادس، مطلع الأسبوع الجاري، كلمة إلى الجزائر اعتبر فيها أن العلاقات المغربية الجزائرية "مستقرة"، وأعرب عن أمله في "عودة... 31.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-31T11:52+0000

2023-07-31T11:52+0000

2023-07-31T12:12+0000

راديو

مساحة حرة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079614046_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_0c60408b06abd1976d1ee0771823495e.png

هل يطوي المغرب صفحة الخلافات مع الجزائر هل يطوي المغرب صفحة الخلافات مع الجزائر

وأكد العاهل المغربي حرصه على "إقامة علاقات وطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة دول الجوار"، مشيرًا إلى أن "المغرب لن يكون أبدا مصدرا لأي شر أو سوء للجزائر".وأوضح الملك محمد أن المغرب يولي أهمية بالغة "لروابط المحبة والصداقة، والتبادل والتواصل بين الشعبين المغربي والجزائري".وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة ابن طفيل، د. راشد لزرق:وأكد لزرق أن "اتهامات الجزائر للمغرب متعددة ولا دليل عليها، والكرة الآن في ملعب النخبة العسكرية في الجزائر، وستتحمل عنها المسؤولية أمام التاريخ وأمام الشعبين".واعتبر المحلل السياسي، حكيم بوغرارة، أن "دعوة ملك المغرب مجرد تصريحات لا يتعدى تأثيرها وسائل الإعلام، في ظل الممارسات الميدانية التي تؤثر على الأمن القومي الجزائري، ولهذا قال الرئيس تبون إن العلاقات في مرحلة اللاعودة".وأكد بوغرارة أن "على المغرب أن يصحح كل ما ارتكبه أولًا، لأن ما يسود في الجزائر الآن هو التجاهل التام لهذه الخطابات، التي أصبحت عادة لتوجيه رسائل للداخل المغربي".وأكّد نائب رئيس المركز العربي للدراسات، د. مختار غباشي، أنوأوضح غباشي أن "عودة العلاقات بين المغرب والجزائر يمكن أن تمثل إرهاصات لعودة الاتحاد المغاربي، وفي وجود تونس وليبيا في هذا الكيان يمكن أن يخلق إطارا مهما يمثل شكلا من أشكال التوافق داخل المنظومة العربية، على غرار إطار مجلس التعاون الخليجي أو تكتل الشام الجديد، لذا يمكن أن يكون الاتحاد المغاربي إطارًا آخر في سياق الجامعة العربية بما يعزز من منظومة الأمن القومي العربي وقدراته".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مساحة حرة, аудио