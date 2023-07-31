https://sputnikarabic.ae/20230731/وزير-الداخلية-التونسي-لدينا-80-ألف-مهاجر-أفريقي-منهم-17-ألف-في-صفاقس--1079577919.html

وزير الداخلية التونسي: لدينا 80 ألف مهاجر أفريقي منهم 17 ألف في صفاقس

وزير الداخلية التونسي: لدينا 80 ألف مهاجر أفريقي منهم 17 ألف في صفاقس

قال وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، إن بلاده لديها 80 ألف مهاجر أفريقي من جنوب الصحراء. 31.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-31T05:23+0000

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ونقلت قناة "نسمة" عن الفقي، قوله بأن 17 ألف مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء موجودون في مدينة صفاقس، مؤكدا أن 1057 مهاجرا أفريقيا غير نظامي غادروا تونس طوعا نحو بلدانهم.وأضاف وزير الداخلية التونسي أن قواته منعت نحو 2200 مهاجر من دخول البلاد عبر المعابر الحدودية خلال النصف الأول من 2023.وفي وقت سابق، قال توفيق الشكري المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبي، إن الجمعية تدخلت بشأن المهاجرين على الحدود التونسية الليبية منذ الأيام الأولى لتقديم المساعدات لهم.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن جمعية الهلال الأحمر قدمت الرعاية الطبية والإسعافات، والمواد الغذائية، كما أتاحت التواصل مع أهاليهم في البلدان المختلفة، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمهاجرين غير النظاميين على الحدود الليبية- التونسية، يبلغ نحو 600 مهاجر.ولفت إلى أن الهلال الأحمر يتعاون مع جميع المنظمات الدولية المعنية في تقديم الخدمات الطبية وكذلك المساعدات الغذائية بمساعدة السلطات المحلية المتمثلة في حرس الحدود الليبي.وفي الإطار وصل إلى مطار معيتيقة الدولي في ليبيا، الخميس الماضي، وفد رفيع المستوى من وزارة الداخلية الإيطالية للمشاركة في اجتماع فريق العمل الليبي الإيطالي المشترك المعني بالأمن.

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