https://sputnikarabic.ae/20230731/-شويغو-الجيش-الروسي-يمنع-تقدم-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1079610414.html
شويغو: الجيش الروسي يمنع تقدم القوات المسلحة الأوكرانية
شويغو: الجيش الروسي يمنع تقدم القوات المسلحة الأوكرانية
قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن أوكرانيا تزج بشكل يائس بقوات جديدة لاقتحام المواقع الروسية، ولكن بفضل تصدي الجيش الروسي، لم يُسمح بتقدم العدو. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T11:48+0000
2023-07-31T11:48+0000
2023-07-31T11:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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قال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "إن قيادة القوات المسلحة لأوكرانيا ترمي بشكل يائس بقوات جديدة لاقتحام مواقعنا، لكن بفضل الدفاع الجيد، والتنظيم الماهر لنظام النيران، والإجراءات المهنية، وتحمّل ومثابرة العسكريين الروس، حال دون تقدم العدو".وقال وزير الدفاع الروسي: "خلال الشهر الماضي، ونتيجة للعمليات الناجحة لقواتنا، بلغت خسائر العدو أكثر من 20 ألف و800 جندي وبشكل أدق 20 ألف و824 قتيلا، و2824 قطعة من مختلف الأسلحة".دمّر الجيش الروسي في شهر يوليو الجاري:10 دبابات "ليوبارد".11 مدرعة "برادلي" الأمريكية.40 نظاما مدفعيا أمريكيا"M777".50 مدفعا ذاتي الحركة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وبولندا.وشدد شويغو على أن الأسلحة الغربية الموردة إلى كييف لا تؤدي إلى النجاح في ساحة المعركة، ولكنها تؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230731/شويغو-القوات-الأوكرانية-خسرت-20-ألف-جندي-في-يوليو-1079601071.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
شويغو: الجيش الروسي يمنع تقدم القوات المسلحة الأوكرانية
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قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن أوكرانيا تزج بشكل يائس بقوات جديدة لاقتحام المواقع الروسية، ولكن بفضل تصدي الجيش الروسي، لم يُسمح بتقدم العدو.
قال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "إن قيادة القوات المسلحة لأوكرانيا ترمي بشكل يائس بقوات جديدة لاقتحام مواقعنا،
لكن بفضل الدفاع الجيد، والتنظيم الماهر لنظام النيران، والإجراءات المهنية، وتحمّل ومثابرة العسكريين الروس، حال دون تقدم العدو".
وقال وزير الدفاع الروسي: "خلال الشهر الماضي، ونتيجة للعمليات الناجحة لقواتنا، بلغت خسائر العدو أكثر من 20 ألف و800 جندي وبشكل أدق 20 ألف و824 قتيلا، و2824 قطعة من مختلف الأسلحة".
دمّر الجيش الروسي في شهر يوليو الجاري:
11 مدرعة "برادلي" الأمريكية.
40 نظاما مدفعيا أمريكيا"M777".
50 مدفعا ذاتي الحركة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وبولندا.