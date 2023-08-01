https://sputnikarabic.ae/20230801/أبو-ردينة-الاحتلال-الإسرائيلي-يتحدى-القانون-الدولي-بـ-الإعدامات-الميدانية-1079686792.html
أبو ردينة: الاحتلال الإسرائيلي يتحدى القانون الدولي بـ "الإعدامات الميدانية"
أبو ردينة: الاحتلال الإسرائيلي يتحدى القانون الدولي بـ "الإعدامات الميدانية"
قال نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحدى القانون الدولي بـ "الإعدامات الميدانية"، التي كان آخرها إعدام طفلين في... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T20:54+0000
2023-08-01T20:54+0000
2023-08-01T20:54+0000
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ولفت أبو ردينة إلى أن الصمت الدولي شجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي فيما يقوم به من جرائم ضد الفلسطينيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".ولفتت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، قامت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بإعدام طفل في الخليل وشاب شرقي القدس، بدم بارد.وقال أبو ردينة إن غياب المساءلة جعل إسرائيل تتمادى في اقتحام المدن وتقوم بقتل أبناء الشعب الفلسطيني، وممارسة عمليات العقاب الجماعي للفلسطينيين، مشيرا إلى أن ذلك يتناقض مع القانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية.ووجه المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية رسالة إلى مؤسسات المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.وشدد على ضرورة دعم المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، داعيا إلى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إسرائيل قبل أن تنجر المنطقة إلى مربع العنف وغياب الاستقرار.
https://sputnikarabic.ae/20230704/فلسطين-توجه-رسائل-إلى-مجلس-الأمن-والأمم-المتحدة-بشأن-العدوان-الإسرائيلي-على-جنين-1078705164.html
https://sputnikarabic.ae/20230706/غوتيريش-حل-الدولتين-وإنهاء-الاحتلال-هو-الضمان-الأساسي-لأمن-إسرائيل-1078813690.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أبو ردينة: الاحتلال الإسرائيلي يتحدى القانون الدولي بـ "الإعدامات الميدانية"
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قال نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحدى القانون الدولي بـ "الإعدامات الميدانية"، التي كان آخرها إعدام طفلين في الخليل والقدس.
ولفت أبو ردينة إلى أن الصمت الدولي شجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي فيما يقوم به من جرائم ضد الفلسطينيين، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ولفتت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، قامت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بإعدام طفل
في الخليل وشاب شرقي القدس، بدم بارد.
وقال أبو ردينة إن غياب المساءلة جعل إسرائيل تتمادى في اقتحام المدن وتقوم بقتل أبناء الشعب الفلسطيني
، وممارسة عمليات العقاب الجماعي للفلسطينيين، مشيرا إلى أن ذلك يتناقض مع القانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية.
ووجه المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية رسالة إلى مؤسسات المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، لتوفير حماية دولية
للشعب الفلسطيني.
وشدد على ضرورة دعم المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، داعيا إلى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إسرائيل قبل أن تنجر المنطقة إلى مربع العنف وغياب الاستقرار.