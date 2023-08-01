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أكبر 10 أساطيل عربية... تفوق بحري على الجناح الغربي
أكبر 10 أساطيل عربية... تفوق بحري على الجناح الغربي
تعتبر الأساطيل البحرية من أساسيات الهيمنة العسكرية وفرض السيطرة على المناطق البحرية المحيطة بالدول، خصوصا في مناطق المضائق البحرية الحساسة والاستراتيجية... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T09:55+0000
2023-08-01T09:55+0000
رصد عسكري
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ويفرض الموقع ومساحات الشريط الساحلي وعدد المضائق، على الدول زيادة قدرتها البحرية بشكال يتناسب مع حساسية هذه المناطق ووضعها الاستراتيجي.ونشر موقع "وايز فوتر" الأمريكي تصنيفًا جديدًا حدد فيه ترتيب أضخم الأساطيل البحرية في العالم، حيث ظهرت أكبر 10 أساطيل في العالم، على رأسها الصين وروسيا وكوريا الشمالية.وفي التقرير الآتي، نشير إلى أكبر 5 أساطيل بحرية عربية بحسب ترتيبها، وهي:وقد يتوقع البعض أن قدرة الأساطيل تقاس بضخامة حجم السفن، لكن الأبحاث العسكرية الجديدة أعادت تقييم هذه المعتقدات، مؤكدة أن حاملات الطائرات على سبيل المثال، أصبحت تمثل إشكالية بسبب مصاريفها الضخمة من جهة، وحجم مخاطرها من جهة أخرى.وأثبتت الأسلحة الصغيرة الحجم تفوقها في المعارك الحديثة، وأكبر مثال على ذلك، هو المسيرات (الطائرات دون طيار) التي أثبتت تفوقها وكفاءتها في المعارك الأخيرة.اقرأ أيضا: الأسطول الحربي البحري لروسيا
https://sputnikarabic.ae/20230731/أكبر-10-أساطيل-بحرية-في-عام-2023-1079615614.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

أكبر 10 أساطيل عربية... تفوق بحري على الجناح الغربي

09:55 GMT 01.08.2023
© Sputnik . VETALIE TEMKEVفرقاطة مصرية خلال المشاركة في تدريبات عسكرية مع الأسطول الروسي
فرقاطة مصرية خلال المشاركة في تدريبات عسكرية مع الأسطول الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© Sputnik . VETALIE TEMKEV
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تعتبر الأساطيل البحرية من أساسيات الهيمنة العسكرية وفرض السيطرة على المناطق البحرية المحيطة بالدول، خصوصا في مناطق المضائق البحرية الحساسة والاستراتيجية القريبة من الدول، حيث تتمتع المناطق العربية بعدد كبير من هذه المضائق البحرية.
ويفرض الموقع ومساحات الشريط الساحلي وعدد المضائق، على الدول زيادة قدرتها البحرية بشكال يتناسب مع حساسية هذه المناطق ووضعها الاستراتيجي.

وتتميز المنطقة العربية بوجود عدد من المضائق والمناطق والقنوات البحرية الاستراتيجية المهمة جدا بالنسبة لكامل كوكب الأرض، وهي قناة السويس، والخليج العربي، ومضيق باب المندب، ومضيق جبل طارق، والبحر المتوسط، حيث لا تخلو هذه المناطق من صراعات حول فرض السيطرة والنفوذ البحري، الأمر الذي جعل الدول العربية تزيد من قدرتها البحرية لضمان استقرار هذه المناطق.

سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي خلال عرض بحري في خليج بيتر الأكبر كجزء من استكمال التدريبات البحرية الروسية-الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
أكبر 10 أساطيل بحرية في عام 2023.. انقلاب ميزان القوى 180 درجة
أمس, 12:31 GMT

وتكشف بيانات الأساطيل البحرية حول العالم بتفوق عدد من الدول العربية على دول غربية اشتهرت بتاريخ أساطيلها البحرية، مثل إسبانيا وفرنسا والبرتغال واليابان.

ونشر موقع "وايز فوتر" الأمريكي تصنيفًا جديدًا حدد فيه ترتيب أضخم الأساطيل البحرية في العالم، حيث ظهرت أكبر 10 أساطيل في العالم، على رأسها الصين وروسيا وكوريا الشمالية.
وفي التقرير الآتي، نشير إلى أكبر 5 أساطيل بحرية عربية بحسب ترتيبها، وهي:
1.
مصر: المرتبة 13 عالميا - عدد السفن الحربية 245 – عدد الغواصات 8 – الإنفاق العسكري: 5 مليار.
2.
الجزائر: المرتبة 15 عالميا - عدد السفن الحربية 201 – عدد الغواصات 6 – الإنفاق العسكري: 9 مليار.
3.
الكويت: المرتبة 24 عالميا - عدد السفن الحربية 123 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري: 8 مليار.
4.
المغرب: المرتبة 25 عالميا - عدد السفن الحربية 121 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري: 5 مليار.
5.
لبنان: المرتبة 36 عالميا - عدد السفن الحربية 86 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري: غير متوفر.
6.
قطر: المرتبة 38 عالميا - عدد السفن الحربية 86 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري: 15 مليار.
7.
الإمارات: المرتبة 41 عالميا - عدد السفن الحربية 79 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري: غير متوفر.
8.
العراق: المرتبة 45 عالميا - عدد السفن الحربية 63 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري: 5 مليار.
9.
السعودية: المرتبة 50 عالميا - عدد السفن الحربية 57 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري: 75 مليار.
10.
البحرين: المرتبة 52 عالميا - عدد السفن الحربية 48 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري: 1 مليار.
11.
سوريا: المرتبة 60 عالميا - عدد السفن الحربية 43 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري: غير متوفر.
12.
تونس: المرتبة 64 عالميا - عدد السفن الحربية 40 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري: 1 مليار.
13.
اليمن: المرتبة 67 عالميا - عدد السفن الحربية 35 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري: غير متوفر.
وقد يتوقع البعض أن قدرة الأساطيل تقاس بضخامة حجم السفن، لكن الأبحاث العسكرية الجديدة أعادت تقييم هذه المعتقدات، مؤكدة أن حاملات الطائرات على سبيل المثال، أصبحت تمثل إشكالية بسبب مصاريفها الضخمة من جهة، وحجم مخاطرها من جهة أخرى.
قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021
قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021
وأثبتت الأسلحة الصغيرة الحجم تفوقها في المعارك الحديثة، وأكبر مثال على ذلك، هو المسيرات (الطائرات دون طيار) التي أثبتت تفوقها وكفاءتها في المعارك الأخيرة.
اقرأ أيضا: الأسطول الحربي البحري لروسيا
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