https://sputnikarabic.ae/20230801/إصابة-5-إسرائيليين-في-عملية-إطلاق-نار-بـمستوطنة-معاليه-أدوميم-ومقتل-المنفذ---عاجل-1079674420.html
إصابة 5 إسرائيليين خلال عملية إطلاق نار في "معاليه أدوميم" ومقتل المنفذ... صور وفيديو
إصابة 5 إسرائيليين خلال عملية إطلاق نار في "معاليه أدوميم" ومقتل المنفذ... صور وفيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه قتل فلسطينيا أطلق النار باتجاه عدد من المستوطنين قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" قرب القدس. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T13:34+0000
2023-08-01T13:34+0000
2023-08-01T14:00+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن فلسطينياً أطلق النار باتجاه عدد من الإسرائيليين خارج أحد المجمعات التجارية وسط المستوطنة، حيث تنكر بزي عمال البلدية.ونقلت الصحيفة عن شهود عيان، قولهم إن المهاجم كان يحمل مسدسًا وأطلق النار باتجاه المارة فأصاب 5 بجراح أحدهم في حالة خطيرة، بينما وصفت إصابة اثنين منهم بالمتوسطة أما البقية فأصيبوا بجراح طفيفة.ووفقا للصحيفة، ما زالت القوات الأمنية تقوم بمسح المنطقة لاستبعاد وجود أي إرهابيين آخرين، حيث تم إغلاق جميع مخارج المستوطنة.وحسب تقارير محلية، فإن كلاً من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومفتش عام الشرطة في طريقهما لمكان العملية.فيما تصادف موعد وقوع العملية مع عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان أفيف كوخافي جلسة مشاورات أمنية في القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
إصابة 5 إسرائيليين خلال عملية إطلاق نار في "معاليه أدوميم" ومقتل المنفذ... صور وفيديو
13:34 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 14:00 GMT 01.08.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه قتل فلسطينيا أطلق النار باتجاه عدد من المستوطنين قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" قرب القدس.
وذكرت
صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن فلسطينياً أطلق النار باتجاه عدد من الإسرائيليين خارج أحد المجمعات التجارية وسط المستوطنة، حيث تنكر بزي عمال البلدية.
ونقلت الصحيفة عن شهود عيان، قولهم إن المهاجم كان يحمل مسدسًا وأطلق النار باتجاه المارة فأصاب 5 بجراح أحدهم في حالة خطيرة، بينما وصفت إصابة اثنين منهم بالمتوسطة أما البقية فأصيبوا بجراح طفيفة.
ووفقا للصحيفة، ما زالت القوات الأمنية تقوم بمسح المنطقة لاستبعاد وجود أي إرهابيين آخرين، حيث تم إغلاق جميع مخارج المستوطنة.
وحسب تقارير محلية، فإن كلاً من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
، ومفتش عام الشرطة في طريقهما لمكان العملية.
فيما تصادف موعد وقوع العملية مع عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان أفيف كوخافي جلسة مشاورات أمنية في القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي.