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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230801/إعلام-أوكرانيا-تقوم-بالخطوة-اليائسة-بعد-فشلها-في-التقدم-1079667646.html
إعلام: أوكرانيا تقوم بالخطوة "اليائسة" بعد فشلها في التقدم
إعلام: أوكرانيا تقوم بالخطوة "اليائسة" بعد فشلها في التقدم
ذكرت وسائل إعلام غربية أن القوات المسلحة الأوكرانية تقبل انضمام الجميع إلى الخدمة في صفوفها، بما في ذلك المجرمين الأجانب. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T11:33+0000
2023-08-01T11:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وجاء فيها: "انضم كريغ لانغ، المولود في نورث كارولينا، إلى الجيش الأمريكي في سن 18، وبعد انتهاء خدمته في ظروف غامضة، انتقل إلى أوكرانيا وعاش هناك منذ عام 2015".وفي الولايات المتحدة، يشتبه في ارتكاب لانغ جريمة قتل مزدوجة، ولكن، بحسب قوله، لم تهتم السلطات الأوكرانية بوضعه الجنائي.وأشار ممثل وزارة العدل الأوكرانية إلى أنه لا يمكنهم التعليق على وضع لانغ.وذكرت وزارة الدفاع الروسية، على خلفية تعطيل خطط التعبئة وإخفاء الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن كييف كثفت تجنيد المرتزقة، الذين يتم تجنيدهم في الولايات المتحدة وكندا، بما في ذلك بمساعدة وكالة الاستخبارات المركزية، وكذلك في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، بما في ذلك المناطق التي يسيطر عليها الأمريكيون في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230801/الدفاع-الروسية-نظام-كيف-حاول-مهاجمة-سفن-مدينة-روسية-في-البحر-الأسود-1079665966.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

إعلام: أوكرانيا تقوم بالخطوة "اليائسة" بعد فشلها في التقدم

11:33 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 11:37 GMT 01.08.2023)
© AP Photo / Felipe Danaجنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022.
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Felipe Dana
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ذكرت وسائل إعلام غربية أن القوات المسلحة الأوكرانية تقبل انضمام الجميع إلى الخدمة في صفوفها، بما في ذلك المجرمين الأجانب.
وجاء فيها: "انضم كريغ لانغ، المولود في نورث كارولينا، إلى الجيش الأمريكي في سن 18، وبعد انتهاء خدمته في ظروف غامضة، انتقل إلى أوكرانيا وعاش هناك منذ عام 2015".
وفي الولايات المتحدة، يشتبه في ارتكاب لانغ جريمة قتل مزدوجة، ولكن، بحسب قوله، لم تهتم السلطات الأوكرانية بوضعه الجنائي.
أفاد لانغ في البيان الذي نشره موقع "ذا إنترسبت" أنه يخدم في "القطاع اليميني"، والذي، كما يعترف هو نفسه، يلتزم بأيديولوجية يمينية وقومية متطرفة.
سفينة إنزال روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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10:40 GMT
وأشار ممثل وزارة العدل الأوكرانية إلى أنه لا يمكنهم التعليق على وضع لانغ.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، على خلفية تعطيل خطط التعبئة وإخفاء الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن كييف كثفت تجنيد المرتزقة، الذين يتم تجنيدهم في الولايات المتحدة وكندا، بما في ذلك بمساعدة وكالة الاستخبارات المركزية، وكذلك في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، بما في ذلك المناطق التي يسيطر عليها الأمريكيون في سوريا.
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