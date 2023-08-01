https://sputnikarabic.ae/20230801/إعلام-مستوطنة-معاليه-أدوميم-الإسرائيلية-تتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-العمال-الفلسطينيين-1079681102.html

إعلام: مستوطنة "معاليه أدوميم" الإسرائيلية تتخذ قرارا جديدا بشأن العمال الفلسطينيين

إعلام: مستوطنة "معاليه أدوميم" الإسرائيلية تتخذ قرارا جديدا بشأن العمال الفلسطينيين

اتخذت بلدية مستوطنة "معاليه أدوميم" الواقعة شرقي مدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، قرارا جديدا بشأن العمال الفلسطينيين. 01.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-01T16:08+0000

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وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن سلطات بلدية "معاليه أدوميم" قررت منع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنة حتى إشعار آخر، وهو القرار الذي جاء ردا على عملية إطلاق النار التي أدت لإصابة 6 بينهم 2 في حالة خطيرة.ودعت البلدية إلى تعزيز قوات الشرطة داخل المستوطنة، فضلا عن قوات الجيش الإسرائيلي نفسه، في وقت دعا مسؤولو المستوطنة إلى عدم الذهاب إلى مكان واقعة إطلاق النار حتى الانتهاء من التحقيقات.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنه قتل فلسطينيا أطلق النار باتجاه عدد من المستوطنين قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" قرب القدس، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن فلسطينيًا أطلق النار باتجاه عدد من الإسرائيليين خارج أحد المجمعات التجارية وسط المستوطنة، حيث تنكر بزي عمال البلدية.ونقلت الصحيفة عن شهود عيان، قولهم إن المهاجم كان يحمل مسدسًا وأطلق النار باتجاه المارة فأصاب 5 بجراح، أحدهم في حالة خطيرة، بينما وصفت إصابة اثنين منهم بالمتوسطة، أما البقية فأصيبوا بجراح طفيفة.ووفقا للصحيفة، ما زالت القوات الأمنية تقوم بمسح المنطقة لاستبعاد وجود أي إرهابيين آخرين، حيث تم إغلاق جميع مخارج المستوطنة.وحسب تقارير محلية، فإن كلًا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومفتش عام الشرطة في طريقهما لمكان العملية.فيما تصادف موعد وقوع العملية مع عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، جلسة مشاورات أمنية، في القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي.

https://sputnikarabic.ae/20230801/إصابة-5-إسرائيليين-في-عملية-إطلاق-نار-بـمستوطنة-معاليه-أدوميم-ومقتل-المنفذ---عاجل-1079674420.html

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