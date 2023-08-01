https://sputnikarabic.ae/20230801/إغلاق-جميع-الشواطئ-في-منتجع-شيلا-التركي-1079649576.html
إغلاق جميع الشواطئ في منتجع "شيلا" التركي
إغلاق جميع الشواطئ في منتجع "شيلا" التركي
تم إغلاق جميع الشواطئ في منتجع "شيلا" المطل على البحر الأسود شمال شرقي إسطنبول، اليوم الثلاثاء، بسبب عمليات المسح الجارية للمنطقة بعد اكتشاف 28 لغما، حسبما ذكر... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T06:47+0000
2023-08-01T06:47+0000
2023-08-01T06:47+0000
العالم
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وأغلقت السلطات شاطئ "سوفولار" في منتجع "شيلا" على البحر الأسود بالقرب من إسطنبول، يوم أمس الاثنين، بعد اكتشاف ما لا يقل عن 28 لغما غير منفجر.وقال المصدر: "في الوقت الحالي، تم إغلاق جميع شواطئ شيلا. لم يتم تحديد موعد الافتتاح بعد. يواصل الخبراء مسح المنطقة. تم العثور على ألغام قديمة وجديدة نسبيًا"، دون تحديد الفترة الزمنية.ولم يستبعد احتمال وجود أكثر من 28 لغما.وقالت السلطات، في وقت سابق، إن الغواصين تمكنوا من انتشال ثماني قذائف من البحر وسيتم تحييدها، يوم الأربعاء المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230801/الدفاع-الروسية-قوارب-مسيرة-أوكرانية-حاولت-مهاجمة-سفن-أسطول-البحر-الأسود-1079647598.html
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العالم
إغلاق جميع الشواطئ في منتجع "شيلا" التركي
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تم إغلاق جميع الشواطئ في منتجع "شيلا" المطل على البحر الأسود شمال شرقي إسطنبول، اليوم الثلاثاء، بسبب عمليات المسح الجارية للمنطقة بعد اكتشاف 28 لغما، حسبما ذكر مصدر في شرطة شيلا لوكالة "سبوتنيك".
وأغلقت السلطات شاطئ "سوفولار" في منتجع "شيلا" على البحر الأسود بالقرب من إسطنبول، يوم أمس الاثنين، بعد اكتشاف ما لا يقل عن 28 لغما غير منفجر.
وقال المصدر: "في الوقت الحالي، تم إغلاق جميع شواطئ شيلا. لم يتم تحديد موعد الافتتاح بعد. يواصل الخبراء مسح المنطقة. تم العثور على ألغام قديمة وجديدة نسبيًا"، دون تحديد الفترة الزمنية.
ولم يستبعد احتمال وجود أكثر من 28 لغما.
وقالت السلطات، في وقت سابق، إن الغواصين تمكنوا من انتشال ثماني قذائف من البحر وسيتم تحييدها، يوم الأربعاء المقبل.