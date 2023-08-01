https://sputnikarabic.ae/20230801/الإمارات-ترسل-سفينة-تحمل-250-طنا-من-المساعدات-الإنسانية-لأوكرانيا-1079676906.html
الإمارات ترسل سفينة تحمل 250 طنا من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا
الإمارات ترسل سفينة تحمل 250 طنا من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا
أرسلت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، سفينة تحمل 250 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T14:33+0000
2023-08-01T14:33+0000
2023-08-01T14:33+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المساعدات شملت متعلقات شخصية ومصابيح وبطانيات.وأضافت أنه تم إرسال المساعدات عن طريق البحر إلى بولندا ورومانيا، حيث سيتم تسليمها لاحقًا إلى أوكرانيا.وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الإماراتية تعد حاليًا دفعة أخرى من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، تشمل أجهزة كمبيوتر لطلاب المدارس والمستلزمات الدراسية.يذكر أنه منذ بداية الأزمة الأوكرانية، نظمت الإمارات جسرا جويا تم من خلاله إرسال 11 طائرة نقلت نحو 550 طنا من المساعدات للأوكرانيين. بالإضافة إلى ذلك، تم تسليم السلطات الأوكرانية 2520 مولدا كهربائيا و6 سيارات إسعاف.وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، أمر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، بمساعدات إنسانية إضافية بقيمة 100 مليون دولار لمواطني أوكرانيا المتضررين من الأزمة.
https://sputnikarabic.ae/20221014/بوتين-يشيد-بدور-رئيس-الإمارات-في-حل-القضايا-الإنسانية-في-أوكرانيا-بما-في-ذلك-تبادل-الأسرى-1069025458.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار أوكرانيا, العالم العربي, العالم, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار أوكرانيا, العالم العربي, العالم, الأخبار
الإمارات ترسل سفينة تحمل 250 طنا من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا
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أرسلت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، سفينة تحمل 250 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المساعدات شملت متعلقات شخصية ومصابيح وبطانيات.
وأضافت أنه تم إرسال المساعدات عن طريق البحر إلى بولندا ورومانيا، حيث سيتم تسليمها لاحقًا إلى أوكرانيا
.
وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الإماراتية تعد حاليًا دفعة أخرى من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، تشمل أجهزة كمبيوتر لطلاب المدارس والمستلزمات الدراسية.
14 أكتوبر 2022, 13:05 GMT
يذكر أنه منذ بداية الأزمة الأوكرانية، نظمت الإمارات
جسرا جويا تم من خلاله إرسال 11 طائرة نقلت نحو 550 طنا من المساعدات للأوكرانيين. بالإضافة إلى ذلك، تم تسليم السلطات الأوكرانية 2520 مولدا كهربائيا و6 سيارات إسعاف.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، أمر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان
، بمساعدات إنسانية إضافية بقيمة 100 مليون دولار لمواطني أوكرانيا المتضررين من الأزمة.