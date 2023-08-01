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الجزائر تحذر من أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر وتؤكد دعمها للرئيس الشرعي
الجزائر تحذر من أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر وتؤكد دعمها للرئيس الشرعي
حذرت الجزائر، اليوم الثلاثاء، من أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر، مؤكدة تمسكها بعودة النظام الأفريقي في البلاد، ودعمها لمحمد بازوم بصفته "الرئيس الشرعي". 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T13:27+0000
2023-08-01T13:27+0000
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وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن الجزائر "تحذر وتدعو إلى توخي الحذر وضبط النفس في مواجهة نوايا التدخل العسكري الأجنبي".وأضافت أن العودة إلى النظام الدستوري في النيجر "يجب أن تتم عبر الوسائل السلمية، لتجنب انعدام الأمن وعدم الاستقرار"، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، مؤكدين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.وحذر جيش النيجر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد".
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النيجر, أخبار النيجر, الجزائر, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الجزائر تحذر من أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر وتؤكد دعمها للرئيس الشرعي

13:27 GMT 01.08.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdi
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حذرت الجزائر، اليوم الثلاثاء، من أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر، مؤكدة تمسكها بعودة النظام الأفريقي في البلاد، ودعمها لمحمد بازوم بصفته "الرئيس الشرعي".
وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن الجزائر "تحذر وتدعو إلى توخي الحذر وضبط النفس في مواجهة نوايا التدخل العسكري الأجنبي".

وتابعت "الجزائر تجدد تمسكها بعودة النظام الدستوري واحترام القانون، وتؤكد دعمها للسيد محمد بازوم كرئيس شرعي للبلاد".

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وأضافت أن العودة إلى النظام الدستوري في النيجر "يجب أن تتم عبر الوسائل السلمية، لتجنب انعدام الأمن وعدم الاستقرار"، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، مؤكدين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.
وحذر جيش النيجر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد".
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