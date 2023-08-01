https://sputnikarabic.ae/20230801/الخارجية-الروسية-زيلينسكي-يبتز-أمريكا-بالهجمات-الإرهابية-ضد-المدنيين--1079652307.html

الخارجية الروسية: زيلينسكي يبتز أمريكا بالهجمات الإرهابية ضد المدنيين

الخارجية الروسية: زيلينسكي يبتز أمريكا بالهجمات الإرهابية ضد المدنيين

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن فلاديمير زيلينسكي يعرّض الولايات المتحدة للخطر من خلال تنفيذ هجمات إرهابية ضد البنية التحتية... 01.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-01T08:43+0000

2023-08-01T08:43+0000

2023-08-01T08:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن نظام كييف حاول مهاجمة أهداف في مدينة موسكو وضواحيها بثلاث طائرات دون طيار، إذ أسقط الدفاع الجوي اثنتين منها فوق منطقتي أودينتسوفو وناروفومينسك، وتم إسقاط واحدة بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية وقد تحطمت في مدينة موسكو.وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "زيلينسكي يعرّض واشنطن للخطر من خلال القيام بأعمال إرهابية ضد البنية التحتية المدنية، ويتبعه بايدن بنفسه على مسار الخراب ذاته تحت اسم" الدولة الراعية للإرهاب"، لماذا على زيلينسكي أن يفعلها؟ أولا، لخدمة الفساد من الداخل، ثانيا يبتز البيت الأبيض لمزيد من المساعدة".ويوم الأحد الماضي، أفاد سوبيانين أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ليلاً، وتضررت واجهتا برجين مكتبيين في مدينة موسكو بشكل طفيف، ولم تقع إصابات.وصرحت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف حاول تنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في موسكو بثلاث طائرات مسيرة، اثنتين أسقطهما الدفاع جوي، وتم قطع الاتصال بالطائرة الثالثة بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية، وبعد أن فقدت السيطرة، سقطت على أراضي مدينة موسكو.

https://sputnikarabic.ae/20230801/عمدة-موسكو-تضرر-نوافذ-أحد-أبراج-موسكو-سيتي-بعد-هجوم-مسيرة-أوكرانية-دون-وقوع-إصابات--1079646559.html

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