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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230801/الخارجية-الروسية-زيلينسكي-يبتز-أمريكا-بالهجمات-الإرهابية-ضد-المدنيين--1079652307.html
الخارجية الروسية: زيلينسكي يبتز أمريكا بالهجمات الإرهابية ضد المدنيين
الخارجية الروسية: زيلينسكي يبتز أمريكا بالهجمات الإرهابية ضد المدنيين
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن فلاديمير زيلينسكي يعرّض الولايات المتحدة للخطر من خلال تنفيذ هجمات إرهابية ضد البنية التحتية... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T08:43+0000
2023-08-01T08:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن نظام كييف حاول مهاجمة أهداف في مدينة موسكو وضواحيها بثلاث طائرات دون طيار، إذ أسقط الدفاع الجوي اثنتين منها فوق منطقتي أودينتسوفو وناروفومينسك، وتم إسقاط واحدة بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية وقد تحطمت في مدينة موسكو.وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "زيلينسكي يعرّض واشنطن للخطر من خلال القيام بأعمال إرهابية ضد البنية التحتية المدنية، ويتبعه بايدن بنفسه على مسار الخراب ذاته تحت اسم" الدولة الراعية للإرهاب"، لماذا على زيلينسكي أن يفعلها؟ أولا، لخدمة الفساد من الداخل، ثانيا يبتز البيت الأبيض لمزيد من المساعدة".ويوم الأحد الماضي، أفاد سوبيانين أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ليلاً، وتضررت واجهتا برجين مكتبيين في مدينة موسكو بشكل طفيف، ولم تقع إصابات.وصرحت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف حاول تنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في موسكو بثلاث طائرات مسيرة، اثنتين أسقطهما الدفاع جوي، وتم قطع الاتصال بالطائرة الثالثة بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية، وبعد أن فقدت السيطرة، سقطت على أراضي مدينة موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20230801/عمدة-موسكو-تضرر-نوافذ-أحد-أبراج-موسكو-سيتي-بعد-هجوم-مسيرة-أوكرانية-دون-وقوع-إصابات--1079646559.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

الخارجية الروسية: زيلينسكي يبتز أمريكا بالهجمات الإرهابية ضد المدنيين

08:43 GMT 01.08.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن فلاديمير زيلينسكي يعرّض الولايات المتحدة للخطر من خلال تنفيذ هجمات إرهابية ضد البنية التحتية المدنية الروسية، ويبتز البيت الأبيض لمزيد من المساعدة.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن نظام كييف حاول مهاجمة أهداف في مدينة موسكو وضواحيها بثلاث طائرات دون طيار، إذ أسقط الدفاع الجوي اثنتين منها فوق منطقتي أودينتسوفو وناروفومينسك، وتم إسقاط واحدة بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية وقد تحطمت في مدينة موسكو.

وأشار عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إلى أن هذه الطائرة "توجهت إلى البرج نفسه في المدينة كما في المرة السابقة". وعلى حد قوله، إن واجهة الطابق الحادي والعشرين تضررت، وتكسر زجاج مساحته 150 مترًا مربعًا، ولا توجد معلومات عن ضحايا.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "زيلينسكي يعرّض واشنطن للخطر من خلال القيام بأعمال إرهابية ضد البنية التحتية المدنية، ويتبعه بايدن بنفسه على مسار الخراب ذاته تحت اسم" الدولة الراعية للإرهاب"، لماذا على زيلينسكي أن يفعلها؟ أولا، لخدمة الفساد من الداخل، ثانيا يبتز البيت الأبيض لمزيد من المساعدة".
مركز الأعمال موسكو-سيتي في وسط العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عمدة موسكو: أضرار في أحد أبراج "موسكو سيتي" بعد اصطدام طائرة مسيرة به ولا معلومات عن وقوع إصابات
01:35 GMT
ويوم الأحد الماضي، أفاد سوبيانين أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ليلاً، وتضررت واجهتا برجين مكتبيين في مدينة موسكو بشكل طفيف، ولم تقع إصابات.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف حاول تنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في موسكو بثلاث طائرات مسيرة، اثنتين أسقطهما الدفاع جوي، وتم قطع الاتصال بالطائرة الثالثة بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية، وبعد أن فقدت السيطرة، سقطت على أراضي مدينة موسكو.
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