https://sputnikarabic.ae/20230801/الدفاع-الروسية-الجيش-أحبط-هجوم-الطائرات-المسيرة-على-أهداف-في-موسكو-1079646238.html

الدفاع الروسية: إحباط هجوم بالطائرات المسيرة على أهداف في موسكو

الدفاع الروسية: إحباط هجوم بالطائرات المسيرة على أهداف في موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن نظام كييف قام بالهجوم على موسكو بثلاث طائرات مسيرة في وقت متأخر من الليل، تم إسقاط اثنين منها، وتمت السيطرة... 01.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-01T01:19+0000

2023-08-01T01:19+0000

2023-08-01T01:26+0000

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وذكرت الوزارة في بيان: "في ليلة 1 أغسطس، تم إحباط محاولة لهجوم إرهابي من قبل نظام كييف باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في مدينة موسكو ومنطقة موسكو".وأضاف البيان: "تم تدمير طائرتين مسيريتن أوكرانيتين في الجو باستخدام نظام الدفاع الجوي فوق مناطق أودينتسوفسك وناروفومينسك في مقاطعة موسكو".وأوضحت الوزارة أن:وصباح أمس الاثنين، أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرات مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومة الدفاع الجوي أحبطت هجوم طائرة مسيرة على مقاطعة موسكو، ولم تحدث أي أضرار أو إصابات.وفي بداية يوليو/ تموز، تم إسقاط خمس طائرات من دون طيار أوكرانية في العاصمة الروسية، اثنتان منها في منطقة فالوييفو (سقطت في حقل فارغ)، وواحدة في منطقة كوبينكي واثنتان في نوفا موسكفا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون). وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230801/عمدة-موسكو-يعلن-إسقاط-عدد-من-الطائرات-المسيرة-فوق-المدينة-1079645837.html

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