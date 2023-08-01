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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230801/الدفاع-الروسية-قوارب-مسيرة-أوكرانية-حاولت-مهاجمة-سفن-أسطول-البحر-الأسود-1079647598.html
الدفاع الروسية: قوارب مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود
الدفاع الروسية: قوارب مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود
صدت سفن الدورية التابعة لأسطول البحر الأسود "سيرغي كوتوف" و "فاسيلي بيكوف" هجوم ثلاثة زوارق مسيرة في منطقة سيفاستوبول، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T04:54+0000
2023-08-01T05:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت: "الليلة، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينتي الدورية "سيرغي كوتوف" و"فاسيلي بيكوف" من أسطول البحر الأسود بثلاثة زوارق مسيرة، لأداء مهام للسيطرة على الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، على بعد 340 كم عن جنوب غرب سيفاستوبول".وأشارت إلى أنه أثناء صد الهجوم، تم تدمير جميع زوارق العدو الثلاثة، بنيران الأسلحة القياسية للسفن الروسية.وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن السفينتين "سيرغي كوتوف" و"فاسيلي بيكوف" التابعتين لأسطول البحر الأسود تواصلان أداء مهامهما.
https://sputnikarabic.ae/20230801/غيراسيموف-يوعز-للقوات-الروسية-بتوجيه-ضربات-استباقية-للجيش-الأوكراني--1079647378.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية: قوارب مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود

04:54 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 05:07 GMT 01.08.2023)
© Sputnik . Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية سفينة أسطول البحر الأسود خلال مناورات في البحر الأسود، 12 فبراير 2022
مدفعية سفينة أسطول البحر الأسود خلال مناورات في البحر الأسود، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© Sputnik . Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
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صدت سفن الدورية التابعة لأسطول البحر الأسود "سيرغي كوتوف" و "فاسيلي بيكوف" هجوم ثلاثة زوارق مسيرة في منطقة سيفاستوبول، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت: "الليلة، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينتي الدورية "سيرغي كوتوف" و"فاسيلي بيكوف" من أسطول البحر الأسود بثلاثة زوارق مسيرة، لأداء مهام للسيطرة على الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، على بعد 340 كم عن جنوب غرب سيفاستوبول".
فاليري غيراسيموف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس أركان الجيش الروسي يوعز بتوجيه ضربات استباقية للقوات الأوكرانية
04:26 GMT
وأشارت إلى أنه أثناء صد الهجوم، تم تدمير جميع زوارق العدو الثلاثة، بنيران الأسلحة القياسية للسفن الروسية.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن السفينتين "سيرغي كوتوف" و"فاسيلي بيكوف" التابعتين لأسطول البحر الأسود تواصلان أداء مهامهما.
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