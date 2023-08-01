https://sputnikarabic.ae/20230801/الدفاع-الروسية-قوارب-مسيرة-أوكرانية-حاولت-مهاجمة-سفن-أسطول-البحر-الأسود-1079647598.html
الدفاع الروسية: قوارب مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود
الدفاع الروسية: قوارب مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود
صدت سفن الدورية التابعة لأسطول البحر الأسود "سيرغي كوتوف" و "فاسيلي بيكوف" هجوم ثلاثة زوارق مسيرة في منطقة سيفاستوبول، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T04:54+0000
2023-08-01T04:54+0000
2023-08-01T05:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت: "الليلة، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينتي الدورية "سيرغي كوتوف" و"فاسيلي بيكوف" من أسطول البحر الأسود بثلاثة زوارق مسيرة، لأداء مهام للسيطرة على الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، على بعد 340 كم عن جنوب غرب سيفاستوبول".وأشارت إلى أنه أثناء صد الهجوم، تم تدمير جميع زوارق العدو الثلاثة، بنيران الأسلحة القياسية للسفن الروسية.وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن السفينتين "سيرغي كوتوف" و"فاسيلي بيكوف" التابعتين لأسطول البحر الأسود تواصلان أداء مهامهما.
https://sputnikarabic.ae/20230801/غيراسيموف-يوعز-للقوات-الروسية-بتوجيه-ضربات-استباقية-للجيش-الأوكراني--1079647378.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية: قوارب مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود
04:54 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 05:07 GMT 01.08.2023) تابعنا عبر
صدت سفن الدورية التابعة لأسطول البحر الأسود "سيرغي كوتوف" و "فاسيلي بيكوف" هجوم ثلاثة زوارق مسيرة في منطقة سيفاستوبول، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت: "الليلة، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينتي الدورية "سيرغي كوتوف" و"فاسيلي بيكوف" من أسطول البحر الأسود بثلاثة زوارق مسيرة، لأداء مهام للسيطرة على الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، على بعد 340 كم عن جنوب غرب سيفاستوبول".
وأشارت إلى أنه أثناء صد الهجوم، تم تدمير جميع زوارق العدو الثلاثة، بنيران الأسلحة القياسية للسفن الروسية.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن السفينتين "سيرغي كوتوف" و"فاسيلي بيكوف" التابعتين لأسطول البحر الأسود تواصلان أداء مهامهما.