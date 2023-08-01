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الدفاع الروسية: نظام كيف يحاول مهاجمة سفن مدنية روسية في البحر الأسود
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230801/الدفاع-الروسية-نظام-كيف-حاول-مهاجمة-سفن-مدينة-روسية-في-البحر-الأسود-1079665966.html
الدفاع الروسية: نظام كيف يحاول مهاجمة سفن مدنية روسية في البحر الأسود
الدفاع الروسية: نظام كيف يحاول مهاجمة سفن مدنية روسية في البحر الأسود
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت مهاجمة سفن نقل مدنية روسية بثلاثة زوارق مسيرة جنوبي البحر الأسود. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T10:40+0000
2023-08-01T10:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نفذ نظام كييف، الليلة، محاولة هجوم إرهابي باستخدام ثلاث زوارق شبه مغمورة بدون سائق (مسيرة) على سفن نقل مدنية روسية في طريقها إلى مضيق البوسفور جنوب غرب البحر الأسود".
سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الروسية: نظام كيف يحاول مهاجمة سفن مدنية روسية في البحر الأسود

10:40 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 10:57 GMT 01.08.2023)
© Sputnik . Sergey Pyatakovسفينة إنزال روسية
سفينة إنزال روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© Sputnik . Sergey Pyatakov
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يتبع
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت مهاجمة سفن نقل مدنية روسية بثلاثة زوارق مسيرة جنوبي البحر الأسود.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نفذ نظام كييف، الليلة، محاولة هجوم إرهابي باستخدام ثلاث زوارق شبه مغمورة بدون سائق (مسيرة) على سفن نقل مدنية روسية في طريقها إلى مضيق البوسفور جنوب غرب البحر الأسود".

وأكدت الدفاع الروسية أن السفن الحربية الروسية المرافقة لسفن الشحن البحري اكتشفت الزوارق المسيرة الأوكرانية ودمرتها.

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