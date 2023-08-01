https://sputnikarabic.ae/20230801/الدفاع-الروسية-نظام-كيف-حاول-مهاجمة-سفن-مدينة-روسية-في-البحر-الأسود-1079665966.html
الدفاع الروسية: نظام كيف يحاول مهاجمة سفن مدنية روسية في البحر الأسود
الدفاع الروسية: نظام كيف يحاول مهاجمة سفن مدنية روسية في البحر الأسود
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت مهاجمة سفن نقل مدنية روسية بثلاثة زوارق مسيرة جنوبي البحر الأسود. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T10:40+0000
2023-08-01T10:40+0000
2023-08-01T10:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101854/25/1018542587_0:0:3291:1851_1920x0_80_0_0_d975d01ab281d2710fda7853d3ba31fb.jpg
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نفذ نظام كييف، الليلة، محاولة هجوم إرهابي باستخدام ثلاث زوارق شبه مغمورة بدون سائق (مسيرة) على سفن نقل مدنية روسية في طريقها إلى مضيق البوسفور جنوب غرب البحر الأسود".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101854/25/1018542587_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2e4217e0fbea724fd8028d4fab82f473.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
الدفاع الروسية: نظام كيف يحاول مهاجمة سفن مدنية روسية في البحر الأسود
10:40 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 10:57 GMT 01.08.2023) تابعنا عبر
يتبع
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت مهاجمة سفن نقل مدنية روسية بثلاثة زوارق مسيرة جنوبي البحر الأسود.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نفذ نظام كييف، الليلة، محاولة هجوم إرهابي باستخدام ثلاث زوارق شبه مغمورة بدون سائق (مسيرة) على سفن نقل مدنية روسية في طريقها إلى مضيق البوسفور جنوب غرب البحر الأسود".
وأكدت الدفاع الروسية أن السفن الحربية الروسية المرافقة لسفن الشحن البحري اكتشفت الزوارق المسيرة الأوكرانية ودمرتها.