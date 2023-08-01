عربي
الرئيس التونسي يقيل رئيسة الحكومة ويعيين أحمد الحشاني خلفا لها
https://sputnikarabic.ae/20230801/الرئيس-التونسي-يقيل-رئيسة-الحكومة--ويعيين-أحمد-الحشاني-خلفا-لها-1079688007.html
الرئيس التونسي يقيل رئيسة الحكومة ويعيين أحمد الحشاني خلفا لها
الرئيس التونسي يقيل رئيسة الحكومة ويعيين أحمد الحشاني خلفا لها
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، صباح اليوم الأربعاء، قرارا بإعفاء رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، من منصبها، وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T22:55+0000
2023-08-01T23:07+0000
تونس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077225832_0:0:2218:1248_1920x0_80_0_0_d266b398ff23a6fb21386356acb5f3bf.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء الثلاثاء 1 أغسطس/آب 2023، إنهاء مهام السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة وتعيين السيد أحمد الحشاني خلفا لها".
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077225832_3:0:2218:1661_1920x0_80_0_0_5fb9f1b2f8ccf9e416fdd119ea68a389.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تونس
تونس

الرئيس التونسي يقيل رئيسة الحكومة ويعيين أحمد الحشاني خلفا لها

22:55 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 23:07 GMT 01.08.2023)
© Photo / Saudi Ministry of Informationالرئيس التونسي قيس سعيد في القمة العربية الـ 32 بجدة
الرئيس التونسي قيس سعيد في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبرTelegramNabd
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، صباح اليوم الأربعاء، قرارا بإعفاء رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، من منصبها، وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء الثلاثاء 1 أغسطس/آب 2023، إنهاء مهام السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة وتعيين السيد أحمد الحشاني خلفا لها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Гаубица Д-30 ВС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала