https://sputnikarabic.ae/20230801/الرئيس-التونسي-يقيل-رئيسة-الحكومة--ويعيين-أحمد-الحشاني-خلفا-لها-1079688007.html
الرئيس التونسي يقيل رئيسة الحكومة ويعيين أحمد الحشاني خلفا لها
الرئيس التونسي يقيل رئيسة الحكومة ويعيين أحمد الحشاني خلفا لها
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، صباح اليوم الأربعاء، قرارا بإعفاء رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، من منصبها، وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T22:55+0000
2023-08-01T22:55+0000
2023-08-01T23:07+0000
تونس
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء الثلاثاء 1 أغسطس/آب 2023، إنهاء مهام السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة وتعيين السيد أحمد الحشاني خلفا لها".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
تونس
الرئيس التونسي يقيل رئيسة الحكومة ويعيين أحمد الحشاني خلفا لها
22:55 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 23:07 GMT 01.08.2023) تابعنا عبر
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، صباح اليوم الأربعاء، قرارا بإعفاء رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، من منصبها، وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء الثلاثاء 1 أغسطس/آب 2023، إنهاء مهام السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة وتعيين السيد أحمد الحشاني خلفا لها".