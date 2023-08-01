https://sputnikarabic.ae/20230801/الفائزون-بجوائز-آيفون-للتصوير-لعام-2023-1079657517.html

الفائزون بجوائز "آيفون" للتصوير لعام 2023

الفائزون بجوائز "آيفون" للتصوير لعام 2023

الفائزون بجوائز "آيفون" للتصوير لعام 2023

2023-08-01T12:35+0000

2023-08-01T12:35+0000

2023-08-01T12:39+0000

وسائط متعددة

صور

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تم اختيار أعمال الفائزين من بين آلاف الطلبات المقدمة من كل أنحاء العالم، وتحتفل العديد من الأعمال المصورة الفائزة لهذا العام بقوة التصوير الفوتوغرافي لالتقاط لحظات القوة والفرح لما سيأتي بعد ذلك، سواء كانت وريقة خضراء صغيرة تستعد للانفتاح، أو ضباب صباحي يحوم فوق مزرعة نائمة، أو مجموعة من طيور النورس متجهة إلى وجهتها التالية...الفائز بالجائزة الكبرى لهذا العام، مصور من المكسيك، إيفان سيلفا، الذي حصل على جائزة مصور العام عن صورته بعنوان "البطل"، حيث يشعر الصبي الصغير بأنه يقف أعلى قمة العالم - ترونها في مقدمة ألبوم الصور الذي أعده فريق "سبوتنيك"، حيث يتضمن الأعمال المصورة التي التقطها مصورون من روسيا وفيتنام والإمارات العربية المتحدة والهند.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الفائزون بجوائز آيفون للتصوير