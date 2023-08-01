الفائزون بجوائز "آيفون" للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "البطل"، للمصور المكسيكي إيفان سيلفا (بواسطة iPhone 12 Pro)، الفائز في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "البطل"، للمصور المكسيكي إيفان سيلفا (بواسطة iPhone 12 Pro)، الفائز في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "قرية صلصة الصويا" في فيتنام، للمصور الألماني ثيا ميهو (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بجائزة "أفضل مصور" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "قرية صلصة الصويا" في فيتنام، للمصور الألماني ثيا ميهو (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بجائزة "أفضل مصور" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "ترويض الأمواج" في كرواتيا، للمصور ساسا بوروزان من البوسنة والهرسك (بواسطةiPhone 13 Pro)، الفائز بالمركز الثاني ضمن "أفضل مصور" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "ترويض الأمواج" في كرواتيا، للمصور ساسا بوروزان من البوسنة والهرسك (بواسطةiPhone 13 Pro)، الفائز بالمركز الثاني ضمن "أفضل مصور" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "صباح توسان" في أريزونا، للمصور الأمريكي ديريك هاغر (بواسطة iPhone X)، الفائز بالمركز الثالث ضمن "أفضل مصور" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "صباح توسان" في أريزونا، للمصور الأمريكي ديريك هاغر (بواسطة iPhone X)، الفائز بالمركز الثالث ضمن "أفضل مصور" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "الصيف" في الصين، للمصور الصيني شوسان جيا (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "أسلوب حياة" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "الصيف" في الصين، للمصور الصيني شوسان جيا (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "أسلوب حياة" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان"عجلة العجائب" في أوهايو، للمصور الأمريكي سكوت غالواي (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "الطبيعة" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان"عجلة العجائب" في أوهايو، للمصور الأمريكي سكوت غالواي (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "الطبيعة" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "فتاة" في كاليفورنيا، للمصور الأمريكي سو أ إرشوفا (بواسطة iPhone 13 Pro، الفائز بالمركز الأول في فئة "الأطفال" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "فتاة" في كاليفورنيا، للمصور الأمريكي سو أ إرشوفا (بواسطة iPhone 13 Pro، الفائز بالمركز الأول في فئة "الأطفال" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "الحياة في مبنى على شكل أنبوب" في الصين، للمصور الصيني جينسونغ هيو (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "مناظر المدينة" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "الحياة في مبنى على شكل أنبوب" في الصين، للمصور الصيني جينسونغ هيو (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "مناظر المدينة" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "صباح باكر في مزرعة" في هولندا، للمصور الهولندي تون إنسينغ (بواسطة iPhone 12 Pro)، الفائز بالمركز الأول في فئة "مناظر طبيعية" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "صباح باكر في مزرعة" في هولندا، للمصور الهولندي تون إنسينغ (بواسطة iPhone 12 Pro)، الفائز بالمركز الأول في فئة "مناظر طبيعية" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "ذات مرة في روزا" في سان دييغو بكاليفورنيا، للمصور الأمريكي (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "الحيوانات" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "ذات مرة في روزا" في سان دييغو بكاليفورنيا، للمصور الأمريكي (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "الحيوانات" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة توضح طيور النوارس فوق تاج محل في الهند، للمصور الهندي سانيل تشودهاري، الذي نال إشادة شرفية من لجنة التحكيم في فئة "السفر" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة توضح طيور النوارس فوق تاج محل في الهند، للمصور الهندي سانيل تشودهاري، الذي نال إشادة شرفية من لجنة التحكيم في فئة "السفر" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "القطرة الأخيرة" في تركيا، للمصور التركي رمضان شيراكوغلو (بواسطة iPhone 12)، الفائز بالمركز الأول في فئة "بورتريه" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "القطرة الأخيرة" في تركيا، للمصور التركي رمضان شيراكوغلو (بواسطة iPhone 12)، الفائز بالمركز الأول في فئة "بورتريه" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة المصورة الروسية أناستاسيا زيموفسكايا، نالت تقديرًا كبيرًا في فئة "الطبيعة" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة المصورة الروسية أناستاسيا زيموفسكايا، نالت تقديرًا كبيرًا في فئة "الطبيعة" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "ذكريات فيتنامية" للمصور الإندونيسي روبرت لي (بواسطة iPhone 14 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "الحياة الساكنة" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "ذكريات فيتنامية" للمصور الإندونيسي روبرت لي (بواسطة iPhone 14 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "الحياة الساكنة" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة من سلسلة "ملحقات الجسم"، للمصور الإسباني دومينيك داهسنكي (بواسطة iPhone XS)، الفائز بالمركز الأول في فئة "سلسلة" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة من سلسلة "ملحقات الجسم"، للمصور الإسباني دومينيك داهسنكي (بواسطة iPhone XS)، الفائز بالمركز الأول في فئة "سلسلة" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "الانتظار الطويل"، للمصور السويدي تيم ويلير (بواسطة iPhone 7 Plus)، الفائز بالمركز الأول في فئة "التصوير التجريدي" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "الانتظار الطويل"، للمصور السويدي تيم ويلير (بواسطة iPhone 7 Plus)، الفائز بالمركز الأول في فئة "التصوير التجريدي" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة للمصور العربي رينو سورين من الإمارات العربية المتحدة، الذي نال تقديرًا كبيرًا في فئة "بورتريه" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة للمصور العربي رينو سورين من الإمارات العربية المتحدة، الذي نال تقديرًا كبيرًا في فئة "بورتريه" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "مصنع الحديد والصلب القديم"، للمصور الأمريكي تاو فان (بواسطة iPhone 11)، الفائز بالمركز الأول في فئة "أخرى" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "مصنع الحديد والصلب القديم"، للمصور الأمريكي تاو فان (بواسطة iPhone 11)، الفائز بالمركز الأول في فئة "أخرى" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "الكنس العظيم" في أستراليا، للمصور الأسترالي إدوين كابينغان (بواسطة iPhone 11 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "الهندسة المعمارية" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "الكنس العظيم" في أستراليا، للمصور الأسترالي إدوين كابينغان (بواسطة iPhone 11 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "الهندسة المعمارية" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة للمصور الفيتنامي فو ثيوي لينه، نال تقديرًا كبيرًا في فئة "أخرى" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة للمصور الفيتنامي فو ثيوي لينه، نال تقديرًا كبيرًا في فئة "أخرى" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "الليلة الأخيرة قبل عيد الميلاد المجيد" في باريس، للمصور الفرنسي لونغ نغيوين (بواسطة iPhone 12 Pro)، الذي فاز بالمركز الأول في فئة "السفر" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "الليلة الأخيرة قبل عيد الميلاد المجيد" في باريس، للمصور الفرنسي لونغ نغيوين (بواسطة iPhone 12 Pro)، الذي فاز بالمركز الأول في فئة "السفر" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "سنوات الغروب" في إيطاليا، للمصور الألماني دانيال هيليغ (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "الأشخاص" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023
صورة بعنوان "سنوات الغروب" في إيطاليا، للمصور الألماني دانيال هيليغ (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "الأشخاص" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023