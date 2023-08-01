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https://sputnikarabic.ae/20230801/الفائزون-بجوائز-آيفون-للتصوير-لعام-2023-1079657517.html
الفائزون بجوائز "آيفون" للتصوير لعام 2023
الفائزون بجوائز "آيفون" للتصوير لعام 2023
الفائزون بجوائز "آيفون" للتصوير لعام 2023
2023-08-01T12:35+0000
2023-08-01T12:39+0000
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تم اختيار أعمال الفائزين من بين آلاف الطلبات المقدمة من كل أنحاء العالم، وتحتفل العديد من الأعمال المصورة الفائزة لهذا العام بقوة التصوير الفوتوغرافي لالتقاط لحظات القوة والفرح لما سيأتي بعد ذلك، سواء كانت وريقة خضراء صغيرة تستعد للانفتاح، أو ضباب صباحي يحوم فوق مزرعة نائمة، أو مجموعة من طيور النورس متجهة إلى وجهتها التالية...الفائز بالجائزة الكبرى لهذا العام، مصور من المكسيك، إيفان سيلفا، الذي حصل على جائزة مصور العام عن صورته بعنوان "البطل"، حيث يشعر الصبي الصغير بأنه يقف أعلى قمة العالم - ترونها في مقدمة ألبوم الصور الذي أعده فريق "سبوتنيك"، حيث يتضمن الأعمال المصورة التي التقطها مصورون من روسيا وفيتنام والإمارات العربية المتحدة والهند.
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الفائزون بجوائز آيفون للتصوير
الفائزون بجوائز آيفون للتصوير

الفائزون بجوائز "آيفون" للتصوير لعام 2023

12:35 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 12:39 GMT 01.08.2023)
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أعلنت لجنة تحكيم مسابقة جوائز آيفون للتصوير (IPPAWARDS) عن الفائزين في المسابقة السنوية بنسختها الـ16.
تم اختيار أعمال الفائزين من بين آلاف الطلبات المقدمة من كل أنحاء العالم، وتحتفل العديد من الأعمال المصورة الفائزة لهذا العام بقوة التصوير الفوتوغرافي لالتقاط لحظات القوة والفرح لما سيأتي بعد ذلك، سواء كانت وريقة خضراء صغيرة تستعد للانفتاح، أو ضباب صباحي يحوم فوق مزرعة نائمة، أو مجموعة من طيور النورس متجهة إلى وجهتها التالية...
الفائز بالجائزة الكبرى لهذا العام، مصور من المكسيك، إيفان سيلفا، الذي حصل على جائزة مصور العام عن صورته بعنوان "البطل"، حيث يشعر الصبي الصغير بأنه يقف أعلى قمة العالم - ترونها في مقدمة ألبوم الصور الذي أعده فريق "سبوتنيك"، حيث يتضمن الأعمال المصورة التي التقطها مصورون من روسيا وفيتنام والإمارات العربية المتحدة والهند.
© Photo / Ivan Silva/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "البطل"، للمصور المكسيكي إيفان سيلفا (بواسطة iPhone 12 Pro)، الفائز في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

صورة بعنوان &quot;البطل&quot;، للمصور المكسيكي إيفان سيلفا (بواسطة iPhone 12 Pro)، الفائز في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023 - سبوتنيك عربي
1/22
© Photo / Ivan Silva/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "البطل"، للمصور المكسيكي إيفان سيلفا (بواسطة iPhone 12 Pro)، الفائز في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

© Photo / Thea Mihu/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "قرية صلصة الصويا" في فيتنام، للمصور الألماني ثيا ميهو (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بجائزة "أفضل مصور" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

صورة بعنوان &quot;قرية صلصة الصويا&quot; في فيتنام، للمصور الألماني ثيا ميهو (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بجائزة &quot;أفضل مصور&quot; في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023 - سبوتنيك عربي
2/22
© Photo / Thea Mihu/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "قرية صلصة الصويا" في فيتنام، للمصور الألماني ثيا ميهو (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بجائزة "أفضل مصور" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

© Photo / Sasa Borozan/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "ترويض الأمواج" في كرواتيا، للمصور ساسا بوروزان من البوسنة والهرسك (بواسطةiPhone 13 Pro)، الفائز بالمركز الثاني ضمن "أفضل مصور" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

صورة بعنوان &quot;ترويض الأمواج&quot; في كرواتيا، للمصور ساسا بوروزان من البوسنة والهرسك (بواسطةiPhone 13 Pro)، الفائز بالمركز الثاني ضمن &quot;أفضل مصور&quot; في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023 - سبوتنيك عربي
3/22
© Photo / Sasa Borozan/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "ترويض الأمواج" في كرواتيا، للمصور ساسا بوروزان من البوسنة والهرسك (بواسطةiPhone 13 Pro)، الفائز بالمركز الثاني ضمن "أفضل مصور" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

© Photo / Derek Hager/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "صباح توسان" في أريزونا، للمصور الأمريكي ديريك هاغر (بواسطة iPhone X)، الفائز بالمركز الثالث ضمن "أفضل مصور" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

صورة بعنوان &quot;صباح توسان&quot; في أريزونا، للمصور الأمريكي ديريك هاغر (بواسطة iPhone X)، الفائز بالمركز الثالث ضمن &quot;أفضل مصور&quot; في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023 - سبوتنيك عربي
4/22
© Photo / Derek Hager/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "صباح توسان" في أريزونا، للمصور الأمريكي ديريك هاغر (بواسطة iPhone X)، الفائز بالمركز الثالث ضمن "أفضل مصور" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

© Photo / Shusen Jia/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "الصيف" في الصين، للمصور الصيني شوسان جيا (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "أسلوب حياة" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

صورة بعنوان &quot;الصيف&quot; في الصين، للمصور الصيني شوسان جيا (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة &quot;أسلوب حياة&quot; في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023 - سبوتنيك عربي
5/22
© Photo / Shusen Jia/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "الصيف" في الصين، للمصور الصيني شوسان جيا (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "أسلوب حياة" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

© Photo / Scott Galloway/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان"عجلة العجائب" في أوهايو، للمصور الأمريكي سكوت غالواي (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "الطبيعة" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

صورة بعنوان&quot;عجلة العجائب&quot; في أوهايو، للمصور الأمريكي سكوت غالواي (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة &quot;الطبيعة&quot; في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023 - سبوتنيك عربي
6/22
© Photo / Scott Galloway/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان"عجلة العجائب" في أوهايو، للمصور الأمريكي سكوت غالواي (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "الطبيعة" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

© Photo / Sofia Ershova/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "فتاة" في كاليفورنيا، للمصور الأمريكي سو أ إرشوفا (بواسطة iPhone 13 Pro، الفائز بالمركز الأول في فئة "الأطفال" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

صورة بعنوان &quot;فتاة&quot; في كاليفورنيا، للمصور الأمريكي سو أ إرشوفا (بواسطة iPhone 13 Pro، الفائز بالمركز الأول في فئة &quot;الأطفال&quot; في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023 - سبوتنيك عربي
7/22
© Photo / Sofia Ershova/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "فتاة" في كاليفورنيا، للمصور الأمريكي سو أ إرشوفا (بواسطة iPhone 13 Pro، الفائز بالمركز الأول في فئة "الأطفال" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

© Photo / Jinsong Hu/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "الحياة في مبنى على شكل أنبوب" في الصين، للمصور الصيني جينسونغ هيو (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "مناظر المدينة" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

صورة بعنوان &quot;الحياة في مبنى على شكل أنبوب&quot; في الصين، للمصور الصيني جينسونغ هيو (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة &quot;مناظر المدينة&quot; في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023 - سبوتنيك عربي
8/22
© Photo / Jinsong Hu/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "الحياة في مبنى على شكل أنبوب" في الصين، للمصور الصيني جينسونغ هيو (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "مناظر المدينة" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

© Photo / Ton Ensing/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "صباح باكر في مزرعة" في هولندا، للمصور الهولندي تون إنسينغ (بواسطة iPhone 12 Pro)، الفائز بالمركز الأول في فئة "مناظر طبيعية" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

صورة بعنوان &quot;صباح باكر في مزرعة&quot; في هولندا، للمصور الهولندي تون إنسينغ (بواسطة iPhone 12 Pro)، الفائز بالمركز الأول في فئة &quot;مناظر طبيعية&quot; في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023 - سبوتنيك عربي
9/22
© Photo / Ton Ensing/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "صباح باكر في مزرعة" في هولندا، للمصور الهولندي تون إنسينغ (بواسطة iPhone 12 Pro)، الفائز بالمركز الأول في فئة "مناظر طبيعية" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

© Photo / Skye Snyder/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "ذات مرة في روزا" في سان دييغو بكاليفورنيا، للمصور الأمريكي (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "الحيوانات" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

صورة بعنوان &quot;ذات مرة في روزا&quot; في سان دييغو بكاليفورنيا، للمصور الأمريكي (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة &quot;الحيوانات&quot; في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023 - سبوتنيك عربي
10/22
© Photo / Skye Snyder/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "ذات مرة في روزا" في سان دييغو بكاليفورنيا، للمصور الأمريكي (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "الحيوانات" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

© Photo / Sunil Choudhary/IPPAWARDS 2023

صورة توضح طيور النوارس فوق تاج محل في الهند، للمصور الهندي سانيل تشودهاري، الذي نال إشادة شرفية من لجنة التحكيم في فئة "السفر" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

صورة توضح طيور النوارس فوق تاج محل في الهند، للمصور الهندي سانيل تشودهاري، الذي نال إشادة شرفية من لجنة التحكيم في فئة &quot;السفر&quot; في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023 - سبوتنيك عربي
11/22
© Photo / Sunil Choudhary/IPPAWARDS 2023

صورة توضح طيور النوارس فوق تاج محل في الهند، للمصور الهندي سانيل تشودهاري، الذي نال إشادة شرفية من لجنة التحكيم في فئة "السفر" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

© Photo / Ramazan Çirakoglu/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "القطرة الأخيرة" في تركيا، للمصور التركي رمضان شيراكوغلو (بواسطة iPhone 12)، الفائز بالمركز الأول في فئة "بورتريه" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

صورة بعنوان &quot;القطرة الأخيرة&quot; في تركيا، للمصور التركي رمضان شيراكوغلو (بواسطة iPhone 12)، الفائز بالمركز الأول في فئة &quot;بورتريه&quot; في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023 - سبوتنيك عربي
12/22
© Photo / Ramazan Çirakoglu/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "القطرة الأخيرة" في تركيا، للمصور التركي رمضان شيراكوغلو (بواسطة iPhone 12)، الفائز بالمركز الأول في فئة "بورتريه" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

© Photo / Anastasiia Zimovskaia/IPPAWARDS 2023

صورة المصورة الروسية أناستاسيا زيموفسكايا، نالت تقديرًا كبيرًا في فئة "الطبيعة" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

صورة المصورة الروسية أناستاسيا زيموفسكايا، نالت تقديرًا كبيرًا في فئة &quot;الطبيعة&quot; في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023 - سبوتنيك عربي
13/22
© Photo / Anastasiia Zimovskaia/IPPAWARDS 2023

صورة المصورة الروسية أناستاسيا زيموفسكايا، نالت تقديرًا كبيرًا في فئة "الطبيعة" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

© Photo / Robert Lie/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "ذكريات فيتنامية" للمصور الإندونيسي روبرت لي (بواسطة iPhone 14 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "الحياة الساكنة" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

صورة بعنوان &quot;ذكريات فيتنامية&quot; للمصور الإندونيسي روبرت لي (بواسطة iPhone 14 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة &quot;الحياة الساكنة&quot; في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023 - سبوتنيك عربي
14/22
© Photo / Robert Lie/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "ذكريات فيتنامية" للمصور الإندونيسي روبرت لي (بواسطة iPhone 14 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "الحياة الساكنة" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

© Photo / Dominic Dahncke/IPPAWARDS 2023

صورة من سلسلة "ملحقات الجسم"، للمصور الإسباني دومينيك داهسنكي (بواسطة iPhone XS)، الفائز بالمركز الأول في فئة "سلسلة" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

صورة من سلسلة &quot;ملحقات الجسم&quot;، للمصور الإسباني دومينيك داهسنكي (بواسطة iPhone XS)، الفائز بالمركز الأول في فئة &quot;سلسلة&quot; في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023 - سبوتنيك عربي
15/22
© Photo / Dominic Dahncke/IPPAWARDS 2023

صورة من سلسلة "ملحقات الجسم"، للمصور الإسباني دومينيك داهسنكي (بواسطة iPhone XS)، الفائز بالمركز الأول في فئة "سلسلة" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

© Photo / Tim Wheeler/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "الانتظار الطويل"، للمصور السويدي تيم ويلير (بواسطة iPhone 7 Plus)، الفائز بالمركز الأول في فئة "التصوير التجريدي" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

صورة بعنوان &quot;الانتظار الطويل&quot;، للمصور السويدي تيم ويلير (بواسطة iPhone 7 Plus)، الفائز بالمركز الأول في فئة &quot;التصوير التجريدي&quot; في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023 - سبوتنيك عربي
16/22
© Photo / Tim Wheeler/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "الانتظار الطويل"، للمصور السويدي تيم ويلير (بواسطة iPhone 7 Plus)، الفائز بالمركز الأول في فئة "التصوير التجريدي" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

© Photo / Rino Suren/IPPAWARDS 2023

صورة للمصور العربي رينو سورين من الإمارات العربية المتحدة، الذي نال تقديرًا كبيرًا في فئة "بورتريه" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

صورة للمصور العربي رينو سورين من الإمارات العربية المتحدة، الذي نال تقديرًا كبيرًا في فئة &quot;بورتريه&quot; في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023 - سبوتنيك عربي
17/22
© Photo / Rino Suren/IPPAWARDS 2023

صورة للمصور العربي رينو سورين من الإمارات العربية المتحدة، الذي نال تقديرًا كبيرًا في فئة "بورتريه" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

© Photo / Tao Fan/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "مصنع الحديد والصلب القديم"، للمصور الأمريكي تاو فان (بواسطة iPhone 11)، الفائز بالمركز الأول في فئة "أخرى" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

صورة بعنوان &quot;مصنع الحديد والصلب القديم&quot;، للمصور الأمريكي تاو فان (بواسطة iPhone 11)، الفائز بالمركز الأول في فئة &quot;أخرى&quot; في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023 - سبوتنيك عربي
18/22
© Photo / Tao Fan/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "مصنع الحديد والصلب القديم"، للمصور الأمريكي تاو فان (بواسطة iPhone 11)، الفائز بالمركز الأول في فئة "أخرى" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

© Photo / Edwin Cabingan/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "الكنس العظيم" في أستراليا، للمصور الأسترالي إدوين كابينغان (بواسطة iPhone 11 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "الهندسة المعمارية" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

صورة بعنوان &quot;الكنس العظيم&quot; في أستراليا، للمصور الأسترالي إدوين كابينغان (بواسطة iPhone 11 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة &quot;الهندسة المعمارية&quot; في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023 - سبوتنيك عربي
19/22
© Photo / Edwin Cabingan/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "الكنس العظيم" في أستراليا، للمصور الأسترالي إدوين كابينغان (بواسطة iPhone 11 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "الهندسة المعمارية" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

© Photo / Vu Thuy Linh/IPPAWARDS 2023

صورة للمصور الفيتنامي فو ثيوي لينه، نال تقديرًا كبيرًا في فئة "أخرى" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

صورة للمصور الفيتنامي فو ثيوي لينه، نال تقديرًا كبيرًا في فئة &quot;أخرى&quot; في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023 - سبوتنيك عربي
20/22
© Photo / Vu Thuy Linh/IPPAWARDS 2023

صورة للمصور الفيتنامي فو ثيوي لينه، نال تقديرًا كبيرًا في فئة "أخرى" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

© Photo / Long Nguyen/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "الليلة الأخيرة قبل عيد الميلاد المجيد" في باريس، للمصور الفرنسي لونغ نغيوين (بواسطة iPhone 12 Pro)، الذي فاز بالمركز الأول في فئة "السفر" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

صورة بعنوان &quot;الليلة الأخيرة قبل عيد الميلاد المجيد&quot; في باريس، للمصور الفرنسي لونغ نغيوين (بواسطة iPhone 12 Pro)، الذي فاز بالمركز الأول في فئة &quot;السفر&quot; في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023 - سبوتنيك عربي
21/22
© Photo / Long Nguyen/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "الليلة الأخيرة قبل عيد الميلاد المجيد" في باريس، للمصور الفرنسي لونغ نغيوين (بواسطة iPhone 12 Pro)، الذي فاز بالمركز الأول في فئة "السفر" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

© Photo / Daniel Heilig/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "سنوات الغروب" في إيطاليا، للمصور الألماني دانيال هيليغ (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "الأشخاص" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

صورة بعنوان &quot;سنوات الغروب&quot; في إيطاليا، للمصور الألماني دانيال هيليغ (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة &quot;الأشخاص&quot; في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023 - سبوتنيك عربي
22/22
© Photo / Daniel Heilig/IPPAWARDS 2023

صورة بعنوان "سنوات الغروب" في إيطاليا، للمصور الألماني دانيال هيليغ (بواسطة iPhone 12 Pro Max)، الفائز بالمركز الأول في فئة "الأشخاص" في مسابقة جوائز آيفون للتصوير لعام 2023

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