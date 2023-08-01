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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230801/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-أوكرانية-لاختراق-الدفاعات-على-محور-أوريخوفسكي-1079652941.html
القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لاختراق الدفاعات على محور أوريخوفسكي
القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لاختراق الدفاعات على محور أوريخوفسكي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية، يفغيني باليتسكي، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية صدت محاولة هجوم للقوات الأوكرانية على محور... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T08:36+0000
2023-08-01T08:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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موسكو - سبوتنيك. وكتب باليتسكي عبر قناته على "تلغرام": "في حوالي الساعة الرابعة صباحًا، حاولت مجموعتان هجوميتان للعدو، قوام كل منهما 20 رجلًا، اختراق الدفاعات على محور أوريخوفسكي، وخلال المعركة وجّه (الجيش الروسي) ضربات نارية ضد العدو وتلقى خسائر كبيرة وأجبرته على التراجع".وأشار باليتسكي إلى أن العدو نفذ، خلال اليوم الماضي، 114 محاولة لقصف مناطق بلدات في مقاطعة زابوروجيه على محوري بولوغوفسكي وتوكماسكي وفاسيليفسكي.وتصعّد القوات الروسية من عملياتها على كافة المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230801/صواريخ-موجهة-روسية-تطارد-الدبابات-الأوكرانية-وتدمرها-فيديو-1079650660.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لاختراق الدفاعات على محور أوريخوفسكي

08:36 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 08:38 GMT 01.08.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية، يفغيني باليتسكي، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية صدت محاولة هجوم للقوات الأوكرانية على محور أوريخوفسكي.
موسكو - سبوتنيك. وكتب باليتسكي عبر قناته على "تلغرام": "في حوالي الساعة الرابعة صباحًا، حاولت مجموعتان هجوميتان للعدو، قوام كل منهما 20 رجلًا، اختراق الدفاعات على محور أوريخوفسكي، وخلال المعركة وجّه (الجيش الروسي) ضربات نارية ضد العدو وتلقى خسائر كبيرة وأجبرته على التراجع".
لحظة تدمير دبابة أوكرانية بصاروخ روسي موجه - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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07:50 GMT
وأشار باليتسكي إلى أن العدو نفذ، خلال اليوم الماضي، 114 محاولة لقصف مناطق بلدات في مقاطعة زابوروجيه على محوري بولوغوفسكي وتوكماسكي وفاسيليفسكي.

وأضاف: "على محور أريخوفسكي يعيد العدو تجميع صفوفه، في محاولة لتشكيل مجموعات هجومية من أشخاص تمت تعبئتهم عسكريًا حديثًا، يفتقرون للتدريب المناسب. تصرفات العدو غير منسقة، والروح المعنوية منخفضة، وهناك العديد من حالات الاستسلام وهذه الطريقة الوحيدة للحفاظ على حياتهم".

وتصعّد القوات الروسية من عملياتها على كافة المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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