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الدفاع الروسية: نظام كيف يحاول مهاجمة سفن مدنية روسية في البحر الأسود
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230801/القوات-الروسية-تحبط-هجومين-أوكرانيين-في-زابوروجيه-وتحيد-220-جنديا-1079663572.html
الجيش الروسي يحبط 8 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك
الجيش الروسي يحبط 8 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك
نجح الجيش الروسي في صد ثماني هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك، بما في ذلك بالقرب من بيلوغوريفكا ومارينكا، حسبما ذكرت وزارة الدفاع... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T10:11+0000
2023-08-01T10:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان: "على محور دونيتسك، نجحت الإجراءات المنسقة للوحدات المدافعة، بالتعاون الوثيق مع الطيران والمدفعية التابعين لقوات مجموعة "الجنوب"، في صد ثماني هجمات للعدو في مناطق بيلوغوروفكا، وبيريستوفوي، وسفيرنوي، ومارينكا وزايتسيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما حاولت القوات المسلحة الأوكرانية، خلال اليوم الماضي، الهجوم في خمسة اتجاهات - دونيتسك وزابوروجيه وكراسني ليمان وكوبيانسك وجنوب دونيتسك.وأضافت الوزارة أن "القوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 220 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ودمرت القوات على هذه المحاور دبابتين و6 مركبات قتال مشاة، بما في ذلك مركبة برادلي أمريكية الصنع وسيارتين ومدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية ومركبة ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا ومدفع هاوتزر، وكذلك مدفع غياتسينت-بي".وأوقف جنود من قوات مجموعة "المركز" أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230801/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-أوكرانية-لاختراق-الدفاعات-على-محور-أوريخوفسكي-1079652941.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يحبط 8 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك

10:11 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 10:29 GMT 01.08.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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نجح الجيش الروسي في صد ثماني هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك، بما في ذلك بالقرب من بيلوغوريفكا ومارينكا، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة في بيان: "على محور دونيتسك، نجحت الإجراءات المنسقة للوحدات المدافعة، بالتعاون الوثيق مع الطيران والمدفعية التابعين لقوات مجموعة "الجنوب"، في صد ثماني هجمات للعدو في مناطق بيلوغوروفكا، وبيريستوفوي، وسفيرنوي، ومارينكا وزايتسيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لاختراق الدفاعات على محور أوريخوفسكي
08:36 GMT
كما حاولت القوات المسلحة الأوكرانية، خلال اليوم الماضي، الهجوم في خمسة اتجاهات - دونيتسك وزابوروجيه وكراسني ليمان وكوبيانسك وجنوب دونيتسك.
وأضافت الوزارة أن "القوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 220 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ودمرت القوات على هذه المحاور دبابتين و6 مركبات قتال مشاة، بما في ذلك مركبة برادلي أمريكية الصنع وسيارتين ومدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية ومركبة ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا ومدفع هاوتزر، وكذلك مدفع غياتسينت-بي".
وأوقف جنود من قوات مجموعة "المركز" أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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