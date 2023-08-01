https://sputnikarabic.ae/20230801/القوات-الروسية-تحبط-8-هجمات-للقوات-الأوكرانية-وتقضي-على-أكثر-من-100-جندي-أوكراني-1079646887.html
القوات الروسية تحبط 8 هجمات للقوات الأوكرانية وتقضي على أكثر من 100 جندي أوكراني
القوات الروسية تحبط 8 هجمات للقوات الأوكرانية وتقضي على أكثر من 100 جندي أوكراني
أفاد رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "المركز" في الجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أحبطت ثمانية محاولات هجوم من قوات أوكرانية... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T02:24+0000
2023-08-01T02:24+0000
2023-08-01T02:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سلاح روسيا
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وقال سافتشوك لوكالة "سبوتنيك": "خلال تنفيذ الدفاع النشط على الحواجز المحتلة في الاتجاهين سفاتوفسكي وكراسنوليمان، تم إحباط وإفشال ثمانية هجمات من قبل فصائل هجومية تابعة لثلاث فرق ميكانيكية والفرقة الجوية الـ 25 في القوات الأوكرانية، وذلك بدعم من نيران المدفعية وضربات الطائرات".وأشار سافتشوك إلى أن خسائر العدو خلال ذلك بلغت أكثر من 100 مقاتل، بالإضافة إلى تدمير قوات الجيش الروسي لاثنين من سيارات البيك آب الأوكرانية واثنين من قذائف الهاون.وأضاف سافتشوك أن طاقم صاروخي لنظام "تور-م1" الدفاعي الجوي أسقط طائرة بدون طيار، وأن طيران المجموعة شن 12 ضربة صاروخية بالقنابل على مركز المراقبة القيادي، ونقطتي تمركز مؤقتة، ونقطة قوة العدو بالقرب من مدن تورسكويه ودروجيليوبوفكا وسيريبريانسكوي ليسنيتشيستفو.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230718/المدفعية-الروسية-تستهدف-فلول-القوات-الأوكرانية-المهزومة-فيديو-1079195920.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تحبط 8 هجمات للقوات الأوكرانية وتقضي على أكثر من 100 جندي أوكراني
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أفاد رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "المركز" في الجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أحبطت ثمانية محاولات هجوم من قوات أوكرانية على اتجاهي سفاتوفسكي وكراسنوليمان، وتم تدمير أكثر من 100 جندي أوكراني.
وقال سافتشوك لوكالة "سبوتنيك
": "خلال تنفيذ الدفاع النشط على الحواجز المحتلة في الاتجاهين سفاتوفسكي وكراسنوليمان، تم إحباط وإفشال ثمانية هجمات من قبل فصائل هجومية تابعة لثلاث فرق ميكانيكية والفرقة الجوية الـ 25 في القوات الأوكرانية، وذلك بدعم من نيران المدفعية وضربات الطائرات".
وأشار سافتشوك إلى أن خسائر العدو خلال ذلك بلغت أكثر من 100 مقاتل، بالإضافة إلى تدمير قوات الجيش الروسي لاثنين من سيارات البيك آب الأوكرانية واثنين من قذائف الهاون.
وأضاف سافتشوك أن طاقم صاروخي لنظام "تور-م1" الدفاعي الجوي أسقط طائرة بدون طيار، وأن طيران المجموعة شن 12 ضربة صاروخية بالقنابل على مركز المراقبة القيادي، ونقطتي تمركز مؤقتة، ونقطة قوة العدو بالقرب من مدن تورسكويه ودروجيليوبوفكا وسيريبريانسكوي ليسنيتشيستفو.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.