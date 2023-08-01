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https://sputnikarabic.ae/20230801/المدفعية-الروسية-كل-قذيفة-بهدف-فيديو-1079673699.html
المدفعية الروسية... كل قذيفة بهدف... فيديو
المدفعية الروسية... كل قذيفة بهدف... فيديو
يلعب سلاح المدفعية في الجيش الروسي جنبا إلى جنب مع سلاح الطيران دورا كبيرا في تدمير مواقع العدو المحصنة سواء كانت في خطوط المقدمة أو الخلفية. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T13:19+0000
2023-08-01T13:19+0000
روسيا
موسكو
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وتذكر بيانات وزارة الدفاع الروسية، يوميا، القيمة الكبيرة للمدفعية، حيث تعدد ضحايا هذا السلاح الجبار وتوضح أهمية الدور الذي يلعبه.ونشرت وسائل إعلام روسية لقطات لعمل أطقم المدفعية الروسية أثناء استهدافها معدات وأفراد الجيش الأوكراني على خط دفاع غوليايبولي - بولشايا نوفوسيلكا - أوغليدار.وتظهر اللقطات مهارة خبراء المدفعية الروس الذين أصبحوا قادرين على إصابة الهدف بالقذيفة الثالثة أو الثانية، وغالبا من القذيفة الأولى، بفضل الخبرة الهائلة التي زادت في العملية العسكرية الخاصة.
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روسيا, موسكو
روسيا, موسكو

المدفعية الروسية... كل قذيفة بهدف... فيديو

13:19 GMT 01.08.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان "مولكينو" العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع "مستا-إس إم")
الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
/
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يلعب سلاح المدفعية في الجيش الروسي جنبا إلى جنب مع سلاح الطيران دورا كبيرا في تدمير مواقع العدو المحصنة سواء كانت في خطوط المقدمة أو الخلفية.
وتذكر بيانات وزارة الدفاع الروسية، يوميا، القيمة الكبيرة للمدفعية، حيث تعدد ضحايا هذا السلاح الجبار وتوضح أهمية الدور الذي يلعبه.
ونشرت وسائل إعلام روسية لقطات لعمل أطقم المدفعية الروسية أثناء استهدافها معدات وأفراد الجيش الأوكراني على خط دفاع غوليايبولي - بولشايا نوفوسيلكا - أوغليدار.
وتظهر اللقطات مهارة خبراء المدفعية الروس الذين أصبحوا قادرين على إصابة الهدف بالقذيفة الثالثة أو الثانية، وغالبا من القذيفة الأولى، بفضل الخبرة الهائلة التي زادت في العملية العسكرية الخاصة.
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