https://sputnikarabic.ae/20230801/المدفعية-الروسية-كل-قذيفة-بهدف-فيديو-1079673699.html
المدفعية الروسية... كل قذيفة بهدف... فيديو
المدفعية الروسية... كل قذيفة بهدف... فيديو
يلعب سلاح المدفعية في الجيش الروسي جنبا إلى جنب مع سلاح الطيران دورا كبيرا في تدمير مواقع العدو المحصنة سواء كانت في خطوط المقدمة أو الخلفية. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T13:19+0000
2023-08-01T13:19+0000
2023-08-01T13:19+0000
روسيا
موسكو
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وتذكر بيانات وزارة الدفاع الروسية، يوميا، القيمة الكبيرة للمدفعية، حيث تعدد ضحايا هذا السلاح الجبار وتوضح أهمية الدور الذي يلعبه.ونشرت وسائل إعلام روسية لقطات لعمل أطقم المدفعية الروسية أثناء استهدافها معدات وأفراد الجيش الأوكراني على خط دفاع غوليايبولي - بولشايا نوفوسيلكا - أوغليدار.وتظهر اللقطات مهارة خبراء المدفعية الروس الذين أصبحوا قادرين على إصابة الهدف بالقذيفة الثالثة أو الثانية، وغالبا من القذيفة الأولى، بفضل الخبرة الهائلة التي زادت في العملية العسكرية الخاصة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, موسكو
المدفعية الروسية... كل قذيفة بهدف... فيديو
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يلعب سلاح المدفعية في الجيش الروسي جنبا إلى جنب مع سلاح الطيران دورا كبيرا في تدمير مواقع العدو المحصنة سواء كانت في خطوط المقدمة أو الخلفية.
وتذكر بيانات وزارة الدفاع الروسية، يوميا، القيمة الكبيرة للمدفعية، حيث تعدد ضحايا هذا السلاح الجبار وتوضح أهمية الدور الذي يلعبه.
ونشرت وسائل إعلام روسية لقطات لعمل أطقم المدفعية الروسية أثناء استهدافها معدات وأفراد الجيش الأوكراني على خط دفاع غوليايبولي - بولشايا نوفوسيلكا - أوغليدار.
وتظهر اللقطات
مهارة خبراء المدفعية الروس الذين أصبحوا قادرين على إصابة الهدف بالقذيفة الثالثة أو الثانية، وغالبا من القذيفة الأولى، بفضل الخبرة الهائلة التي زادت في العملية العسكرية الخاصة.