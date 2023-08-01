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https://sputnikarabic.ae/20230801/انفجار-قرب-مدينة-سيفاستوبول-ناجم-عن-إسقاط-مسيرة-أوكرانية-1079681909.html
انفجار قرب مدينة سيفاستوبول ناجم عن إسقاط مسيرة أوكرانية
انفجار قرب مدينة سيفاستوبول ناجم عن إسقاط مسيرة أوكرانية
أبلغ محافظ مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار في منطقة كارا-كوبا قرب المدينة، موضحا أنه نجم عن اصطدام طائرة مسيرة بالأرض بعد... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T16:54+0000
2023-08-01T16:54+0000
رصد عسكري
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وذكر رازفوجايف في قناته على" تلغرام": "وفقًا للبيانات الأولية، تم إسقاط طائرة مسيرة في منطقة كارا-كوبا، ما أسفر عن انفجار على الأرض واشتعال النيران في الأحراج، وبدأت فرق الإطفاء الموجودة في المكان بإخماد الحريق".ومنذ العام الماضي، تحاول الطائرات المسيرة الأوكرانية بشكل دوري مهاجمة مدينة سيفاستوبول، القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود، بالإضافة إلى أهداف أخرى في شبه جزيرة القرم، فيما تستمر الدفاعات الجوية الروسية بتدميرها.وأكدت القيادة الروسية مرارًا، أن سكان شبه جزيرة القرم صوّتوا بشكل ديمقراطي للعودة إلى الوطن الأم روسيا، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مسألة شبه جزيرة القرم "مغلقة بشكل نهائي".
https://sputnikarabic.ae/20230801/لانتسيت-تدمر-مدرعتين-لـالناتو-بضربة-واحدة-فيديو-1079677978.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

انفجار قرب مدينة سيفاستوبول ناجم عن إسقاط مسيرة أوكرانية

16:54 GMT 01.08.2023
© Sputnik . Mihail Mokrushinخليج بالاكلافا
خليج بالاكلافا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© Sputnik . Mihail Mokrushin
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أبلغ محافظ مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار في منطقة كارا-كوبا قرب المدينة، موضحا أنه نجم عن اصطدام طائرة مسيرة بالأرض بعد إسقاطها.
موسكو - سبوتنيك. وذكر رازفوجايف في قناته على" تلغرام": "وفقًا للبيانات الأولية، تم إسقاط طائرة مسيرة في منطقة كارا-كوبا، ما أسفر عن انفجار على الأرض واشتعال النيران في الأحراج، وبدأت فرق الإطفاء الموجودة في المكان بإخماد الحريق".
وأضاف أنه سيتم تقديم التفاصيل في وقت لاحق.
ومنذ العام الماضي، تحاول الطائرات المسيرة الأوكرانية بشكل دوري مهاجمة مدينة سيفاستوبول، القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود، بالإضافة إلى أهداف أخرى في شبه جزيرة القرم، فيما تستمر الدفاعات الجوية الروسية بتدميرها.
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15:03 GMT

وانضمت شبه جزيرة القرم إلى روسيا، في آذار/ مارس 2014، عقب استفتاء بعد انقلاب في أوكرانيا، حيث صوّت 96.77% من الناخبين في شبه جزيرة القرم، و95.6% في سيفاستوبول لصالح الانضمام.

وأكدت القيادة الروسية مرارًا، أن سكان شبه جزيرة القرم صوّتوا بشكل ديمقراطي للعودة إلى الوطن الأم روسيا، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مسألة شبه جزيرة القرم "مغلقة بشكل نهائي".
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