https://sputnikarabic.ae/20230801/بعد-فرنسا-إيطاليا-تعرض-على-رعاياها-الإجلاء-من-النيجر-1079662126.html

بعد فرنسا... إيطاليا تعرض على رعاياها الإجلاء من النيجر

بعد فرنسا... إيطاليا تعرض على رعاياها الإجلاء من النيجر

أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاياني، اليوم الثلاثاء، عن توفير رحلات جوية خاصة لإجلاء الرعايا الإيطاليين من النيجر. 01.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-01T09:28+0000

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وكتب تاياني عبر "تويتر": "قررت الحكومة الإيطالية أن تعرض على مواطنيها الموجودين في نيامي إمكانية مغادرة المدينة برحلات خاصة إلى إيطاليا".وأضاف: "ستبقى السفارة في نيامي مفتوحة وعاملة أيضًا للمساهمة في جهود الوساطة".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت فرنسا بدء عملية إجلاء مواطنيها والرعايا الأوروبيين الراغبين في مغادرة النيجر، وذلك عقب استيلاء عسكريين على السلطة في الدولة الواقعة غربي أفريقيا، والهجوم على السفارة الفرنسية في نيامي.وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، أكدت أمس الاثنين، تعرض السفارة الفرنسية في نيامي عاصمة النيجر لهجوم متعمد، أمس، وأشارت إلى أن قوات الأمن لم تستطع السيطرة عليه.وأدانت فرنسا جميع أعمال العنف ضد بعثتها الدبلوماسية في النيجر، داعية السلطات لضمان الأمن، على خلفية اندلاع مظاهرات أمام السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي.وأعرب المتظاهرون عن دعمهم للمجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب، محمد بازوم، في النيجر.وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، مؤكدين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230730/آلاف-المتظاهرين-في-النيجر-يرفعون-العلم-الروسي-على-سفارة-فرنسا-ويهتفون-باسم-بوتين-1079565788.html

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