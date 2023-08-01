https://sputnikarabic.ae/20230801/تأثير-انضمام-فنزويلا-وبوليفيا-لـبريكس-1079675583.html
تأثير انضمام فنزويلا وبوليفيا لـ"بريكس"
تأثير انضمام فنزويلا وبوليفيا لـ"بريكس"
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T14:16+0000
2023-08-01T14:16+0000
2023-08-01T14:16+0000
راديو
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تأثير انضمام فنزويلا وبوليفيا لبريكس
تأثير انضمام فنزويلا وبوليفيا لبريكس
بوليفيا وفنزويلا تسعيان للانضمام إلى تحالف "بريكس". وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي، الدكتور إسحق خرشي:استهداف أبراج موسكو بطائرات مسيرة. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الروسي، محمود الأفندي:وزير الخارجية السوري يبحث في طهران تعزيز العلاقات. حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الإيراني، الدكتور مصدق بور:وحول هذا الموضوع تحدث من دمشق أستاذ القانون الدولي والنائب في مجلس الشعب، الدكتور محمد خير عكام:العراق يقترح تشكيل لجنة من وزراء الخارجية للحوار مع الاتحاد الأوروبي بشأن حرق القران. عن هذا تحدث أستاذ القانون، الدكتور علي التميمي:تصعيد في النيجر ضد الوجود الفرنسي. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الأفريقي، رامي زهدي:طفلة سورية تشكر بوتين على مساعدة بلادها. وقالت الطفلة إيمان علي إنها طلبت من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومجلس الدوما مساعدة سوريا في إخماد الحرائق في اللاذقية واستجابوا لطلبها على الفور.التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
تأثير انضمام فنزويلا وبوليفيا لـ"بريكس"
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
بوليفيا وفنزويلا تسعيان للانضمام إلى تحالف "بريكس". وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي، الدكتور إسحق خرشي:
هذا يعني أنهما سئمتا من السياسة المالية السيادية للغرب واستخدام الدولار ولأن بريكس تساعد على التنمية ولا تستخدم العقوبات الاقتصادية أو تحد من نمو الدول.
استهداف أبراج موسكو بطائرات مسيرة. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الروسي، محمود الأفندي:
هذه عملية بائسة بعد العجز العسكري فبدأت بإرهاب المدنيين لدب الذعر في قلوب المواطنين الروس وكذلك لاستفزاز روسيا لتقدم على رد مماثل.
وزير الخارجية السوري يبحث في طهران تعزيز العلاقات. حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الإيراني، الدكتور مصدق بور:
إيران تستطيع أن تفعل شيئا بخصوص خروج القوات العسكرية التركية من سوريا مع تفهم القلق التركي حيال الوضع الأمني على حدودها مع سوريا، وتركيا وعدت بالانسحاب إلا أنه في الفترة الأخيرة حدث خلل في الموقف التركي بسبب تذبذب السياسة التركية.
وحول هذا الموضوع تحدث من دمشق أستاذ القانون الدولي والنائب في مجلس الشعب، الدكتور محمد خير عكام:
الولايات المتحدة تعيد عسكرة الصراع في سوريا، وسوريا سوف تواجه بالتعاون مع إيران وروسيا، وعلى الأمريكي أن يتوقع أن قواعده سوف لن تبقى إلى الأبد على الأراضي السورية.
العراق يقترح تشكيل لجنة من وزراء الخارجية للحوار مع الاتحاد الأوروبي بشأن حرق القران. عن هذا تحدث أستاذ القانون، الدكتور علي التميمي:
مسالة الاعتداء على الحقوق الدينية والشعور الديني للمجتمعات هو محرم ببيانات صادرة من الأمم المتحدة، ويمكن للعراق أن يلجأ أيضا لمحكمة العدل الدولية لإيقاف هذه التصرفات.
تصعيد في النيجر ضد الوجود الفرنسي. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الأفريقي، رامي زهدي:
من الواضح أن لدى الدول الأفريقية استراتيجية جديدة تتجه نحو الصين وروسيا لأنهما تركزان على التنمية بدلا من عسكرة القارة، ولمصر والجزائر دائما دور يعتمد على الحلول الدبلوماسية.
طفلة سورية تشكر بوتين على مساعدة بلادها. وقالت الطفلة إيمان علي إنها طلبت من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومجلس الدوما مساعدة سوريا في إخماد الحرائق في اللاذقية واستجابوا لطلبها على الفور.
التفاصيل في الملف الصوتي...