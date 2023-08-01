https://sputnikarabic.ae/20230801/تأثير-انضمام-فنزويلا-وبوليفيا-لـبريكس-1079675583.html

تأثير انضمام فنزويلا وبوليفيا لـ"بريكس"

تأثير انضمام فنزويلا وبوليفيا لـ"بريكس"

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 01.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-01T14:16+0000

2023-08-01T14:16+0000

2023-08-01T14:16+0000

راديو

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تأثير انضمام فنزويلا وبوليفيا لبريكس تأثير انضمام فنزويلا وبوليفيا لبريكس

بوليفيا وفنزويلا تسعيان للانضمام إلى تحالف "بريكس". وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي، الدكتور إسحق خرشي:استهداف أبراج موسكو بطائرات مسيرة. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الروسي، محمود الأفندي:وزير الخارجية السوري يبحث في طهران تعزيز العلاقات. حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الإيراني، الدكتور مصدق بور:وحول هذا الموضوع تحدث من دمشق أستاذ القانون الدولي والنائب في مجلس الشعب، الدكتور محمد خير عكام:العراق يقترح تشكيل لجنة من وزراء الخارجية للحوار مع الاتحاد الأوروبي بشأن حرق القران. عن هذا تحدث أستاذ القانون، الدكتور علي التميمي:تصعيد في النيجر ضد الوجود الفرنسي. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الأفريقي، رامي زهدي:طفلة سورية تشكر بوتين على مساعدة بلادها. وقالت الطفلة إيمان علي إنها طلبت من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومجلس الدوما مساعدة سوريا في إخماد الحرائق في اللاذقية واستجابوا لطلبها على الفور.التفاصيل في الملف الصوتي...

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