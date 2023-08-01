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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230801/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1079648332.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T05:47+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
مدفع دي-30 التابع لقوات الجيش الروسي في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:47 GMT 01.08.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:51 GMT 01.08.2023
الدفاع الروسية: قوارب مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود
صدت سفن الدورية التابعة لأسطول البحر الأسود "سيرغي كوتوف" و "فاسيلي بيكوف" هجوم ثلاثة زوارق مسيرة في منطقة سيفاستوبول، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
05:50 GMT 01.08.2023
فاليري غيراسيموف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس أركان الجيش الروسي يوعز بتوجيه ضربات استباقية على القوات الأوكرانية
04:26 GMT
05:50 GMT 01.08.2023
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط 8 هجمات للقوات الأوكرانية وتقضي على أكثر من 100 جندي أوكراني
02:24 GMT
05:49 GMT 01.08.2023
مركز الأعمال موسكو-سيتي في وسط العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عمدة موسكو: أضرار في أحد أبراج "موسكو سيتي" بعد اصطدام طائرة مسيرة به ولا معلومات عن وقوع إصابات
01:35 GMT
05:49 GMT 01.08.2023
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي بالطائرات المسيرة على أهداف في موسكو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن نظام كييف قام بالهجوم على موسكو بثلاث طائرات مسيرة، في وقت متأخر من الليل، تم إسقاط اثنين منها، وتمت السيطرة على الطائرة الثالثة وتحطمت في منطقة المباني غير السكنية في "موسكو سيتي".
05:48 GMT 01.08.2023
عمدة موسكو: إسقاط عدد من الطائرات المسيرة فوق المدينة
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الثلاثاء، إسقاط عدد من الطائرات المسيرة التي أطلقت نحو العاصمة، باستخدام منظومات الدفاع الجوي، ولكن واحدة منها وصلت إلى برج في "موسكو سيتي"، وتسببت في تلف واجهة مبنى.
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Военнослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:27 GMT
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