تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:51 GMT 01.08.2023
صدت سفن الدورية التابعة لأسطول البحر الأسود "سيرغي كوتوف" و "فاسيلي بيكوف" هجوم ثلاثة زوارق مسيرة في منطقة سيفاستوبول، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
05:50 GMT 01.08.2023
05:50 GMT 01.08.2023
05:49 GMT 01.08.2023
05:49 GMT 01.08.2023
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن نظام كييف قام بالهجوم على موسكو بثلاث طائرات مسيرة، في وقت متأخر من الليل، تم إسقاط اثنين منها، وتمت السيطرة على الطائرة الثالثة وتحطمت في منطقة المباني غير السكنية في "موسكو سيتي".
05:48 GMT 01.08.2023
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الثلاثاء، إسقاط عدد من الطائرات المسيرة التي أطلقت نحو العاصمة، باستخدام منظومات الدفاع الجوي، ولكن واحدة منها وصلت إلى برج في "موسكو سيتي"، وتسببت في تلف واجهة مبنى.