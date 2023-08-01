https://sputnikarabic.ae/20230801/دب-في-الصين-يثير-جدلا-واسعا-حول-ما-إذا-كان-حيوانا-أم-بشرا-فيديو-1079674291.html

دب في الصين يثير جدلا واسعا حول ما إذا كان حيوانا أم بشرا... فيديو

دب في الصين يثير جدلا واسعا حول ما إذا كان حيوانا أم بشرا... فيديو

أثار مقطع فيديو لدب داخل حديقة حيوان في الصين، جدلا واسعا على مواقع التواصل، وشكوكا بين مستخدمي "السوشيال ميديا"، بسبب سلوكه غير الطبيعي بالنسبة لحيوان. 01.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-01T13:35+0000

2023-08-01T13:35+0000

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وشكك العديد ممن شاهدوا الفيديو أن تكون أنثى دب الشمس "أنجيلا" من ماليزيا، في حديقة حيوان في مدينة هانغتشو الصينية، حيوانا وإنما إنسانا متنكرا في بدلة على شكل دب، بسبب وقوفه على ساقيه الخلفيتين خلف الأسوار، وهو يلوّح للزوار مثل البشر تماما.وأمام ذلك الجدل، اضطرت حديقة حيوان هانغتشو إلى إصدار بيان تنفي من خلاله أن تكون الدب "أنجيلا" إنسانا متنكرا على سبيل الدعابة وممازحة الزوار.وقال متحدث باسم الحديقة: "إذا جعلت شخصا ما يرتدي مثل هذا الفراء الكثيف في حرارة الصيف، فلن يدوم أكثر من بضع دقائق قبل أن يحتاج إلى الاستلقاء والاسترخاء".وتابع: "نحن حديقة حيوانات تديرها الحكومة، ولن تكون هناك مواقف كهذه".كما أكدت حديقة "هانغتشو" أن دب الشمس، وهو أصغر أنواع الدببة حجما، يتمتع بمزاج معتدل بشكل خاص، وهو ما يعني أنه ليس من غير المعتاد بالنسبة له أن يقف للتفاعل مع الزوار.

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