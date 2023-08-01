دب في الصين يثير جدلا واسعا حول ما إذا كان حيوانا أم بشرا... فيديو
© AFP 2023 / SAM YEHدب شمس ماليزي
دب شمس ماليزي
© AFP 2023 / SAM YEH
أثار مقطع فيديو لدب داخل حديقة حيوان في الصين، جدلا واسعا على مواقع التواصل، وشكوكا بين مستخدمي "السوشيال ميديا"، بسبب سلوكه غير الطبيعي بالنسبة لحيوان.
وشكك العديد ممن شاهدوا الفيديو أن تكون أنثى دب الشمس "أنجيلا" من ماليزيا، في حديقة حيوان في مدينة هانغتشو الصينية، حيوانا وإنما إنسانا متنكرا في بدلة على شكل دب، بسبب وقوفه على ساقيه الخلفيتين خلف الأسوار، وهو يلوّح للزوار مثل البشر تماما.
وأمام ذلك الجدل، اضطرت حديقة حيوان هانغتشو إلى إصدار بيان تنفي من خلاله أن تكون الدب "أنجيلا" إنسانا متنكرا على سبيل الدعابة وممازحة الزوار.
This is a real bear, not a human dressed in costumes! A four-year-old Malayan sun bear named Angela in a Hangzhou zoo went viral on China's social media as a video showed the world's smallest bear standing upright and waving to tourists just like a human. pic.twitter.com/Azv2tTVJhv— Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) August 1, 2023
وقال متحدث باسم الحديقة: "إذا جعلت شخصا ما يرتدي مثل هذا الفراء الكثيف في حرارة الصيف، فلن يدوم أكثر من بضع دقائق قبل أن يحتاج إلى الاستلقاء والاسترخاء".
The Hangzhou Zoo, located in Zhejiang, Hangzhou, China, had to issue a statement this weekend after people saw this video and questioned if the Sun Bears at their zoo were actually humans dressed in costumes.— Brian Krassenstein (@krassenstein) July 31, 2023
The Zoo stated:
“If you get someone to wear such thick fur in this… pic.twitter.com/RrhL86lcyI
وتابع: "نحن حديقة حيوانات تديرها الحكومة، ولن تكون هناك مواقف كهذه".
كما أكدت حديقة "هانغتشو" أن دب الشمس، وهو أصغر أنواع الدببة حجما، يتمتع بمزاج معتدل بشكل خاص، وهو ما يعني أنه ليس من غير المعتاد بالنسبة له أن يقف للتفاعل مع الزوار.