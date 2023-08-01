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https://sputnikarabic.ae/20230801/درجة-الحرارة-تتجاوز-نصف-درجة-الغليان-في-7-محافظات-عراقية-1079650774.html
درجة الحرارة تتجاوز نصف درجة الغليان في 7 محافظات عراقية
درجة الحرارة تتجاوز نصف درجة الغليان في 7 محافظات عراقية
تشهد 7 محافظات عراقية جنوبي البلاد، غدا الأربعاء، أجواء حارقة تتخطى فيها الحرارة عتبة الخمسين درجة مئوية، وفق معطيات رسمية. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T07:44+0000
2023-08-01T07:44+0000
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وقالت دائرة الأنواء الجوية التابعة لوزارة النقل العراقية، إن درجة الحرارة العظمى في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى سوف تصل، يوم غد الأربعاء، إلى 52 درجة مئوية، متجاوزة بذلك نصف درجة الغليان، وفق شبكة "رووداو" المحلية.وستصل درجات الحرارة العظمى في محافظة الديوانية إلى 51 درجة بينما ستلامس في النجف وواسط الـ 50 درجة مئوية.والعراق من أكثر 5 دول عرضة للتصحر والتغير المناخي في العالم، لا سيما مع موجات الحر الطويلة وانخفاض معدل هطول الأمطار، ونقص وفقدان الأراضي الخصبة وملوحة التربة وتراجع المياه العابرة للحدود، وانتشار العواصف الترابية، وفق بيانات الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230226/العراق-يدعو-تركيا-وإيران-لاتفاق-يوفر-له-حصة-مائية-عادلة-مع-تراجع-منسوب-نهري-دجلة-والفرات-1074036584.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار المناخ في العالم
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار المناخ في العالم

درجة الحرارة تتجاوز نصف درجة الغليان في 7 محافظات عراقية

07:44 GMT 01.08.2023
© AP Photo / Ali Abdul Hassanعراقيون يسيرون في أحد شوارع مدينة بغداد، خلال عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022
عراقيون يسيرون في أحد شوارع مدينة بغداد، خلال عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Ali Abdul Hassan
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تشهد 7 محافظات عراقية جنوبي البلاد، غدا الأربعاء، أجواء حارقة تتخطى فيها الحرارة عتبة الخمسين درجة مئوية، وفق معطيات رسمية.
وقالت دائرة الأنواء الجوية التابعة لوزارة النقل العراقية، إن درجة الحرارة العظمى في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى سوف تصل، يوم غد الأربعاء، إلى 52 درجة مئوية، متجاوزة بذلك نصف درجة الغليان، وفق شبكة "رووداو" المحلية.
وستصل درجات الحرارة العظمى في محافظة الديوانية إلى 51 درجة بينما ستلامس في النجف وواسط الـ 50 درجة مئوية.
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والعراق من أكثر 5 دول عرضة للتصحر والتغير المناخي في العالم، لا سيما مع موجات الحر الطويلة وانخفاض معدل هطول الأمطار، ونقص وفقدان الأراضي الخصبة وملوحة التربة وتراجع المياه العابرة للحدود، وانتشار العواصف الترابية، وفق بيانات الأمم المتحدة.
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