عربي
الدفاع الروسية: نظام كيف يحاول مهاجمة سفن مدنية روسية في البحر الأسود
https://sputnikarabic.ae/20230801/رئيس-أركان-الجيش-الجزائري-يعقد-اجتماعا-مع-شويغو-1079663191.html
رئيس أركان الجيش الجزائري يعقد اجتماعا مع شويغو
رئيس أركان الجيش الجزائري يعقد اجتماعا مع شويغو
وصل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، سعيد شنقريحة، إلى روسيا، حيث سيلتقي بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حسبما ذكرت السفارة الجزائرية في موسكو. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T09:56+0000
2023-08-01T10:15+0000
العالم العربي
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0a/1075745295_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_916dcfd7dc785c072f4b7d32ccfd7dd3.jpg
وقالت السفارة لوسائل إعلام روسية: "نؤكد أنه وصل إلى روسيا، لقد وصل في اليوم السابق".كما أكد أنه من المنتظر عقد اجتماع مع شويغو.وكانت قد قالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، يوم أمس: "وصل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الاثنين، إلى روسيا بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الروسية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".
https://sputnikarabic.ae/20230728/فعاليات-تجارية-بين-روسيا-والجزائر-مقررة-في-الأشهر-المقبلة-1079492909.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0a/1075745295_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_0a3b33798e446758e42eeac12a61cc57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, روسيا
العالم العربي, روسيا

رئيس أركان الجيش الجزائري يعقد اجتماعا مع شويغو

09:56 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 10:15 GMT 01.08.2023)
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTقائد أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة
قائد أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
تابعنا عبرTelegramNabd
وصل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، سعيد شنقريحة، إلى روسيا، حيث سيلتقي بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حسبما ذكرت السفارة الجزائرية في موسكو.
وقالت السفارة لوسائل إعلام روسية: "نؤكد أنه وصل إلى روسيا، لقد وصل في اليوم السابق".
كما أكد أنه من المنتظر عقد اجتماع مع شويغو.
صورة جوية التقطت في 14 فبراير 2003 لشرفات قصبة الجزائر العاصمة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
فعاليات تجارية بين روسيا والجزائر مقررة في الأشهر المقبلة
28 يوليو, 06:19 GMT
وكانت قد قالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، يوم أمس: "وصل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الاثنين، إلى روسيا بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الروسية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Гаубица Д-30 ВС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:34 GMTВоеннослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала