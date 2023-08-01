https://sputnikarabic.ae/20230801/رئيس-أركان-الجيش-الجزائري-يعقد-اجتماعا-مع-شويغو-1079663191.html

رئيس أركان الجيش الجزائري يعقد اجتماعا مع شويغو

رئيس أركان الجيش الجزائري يعقد اجتماعا مع شويغو

وصل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، سعيد شنقريحة، إلى روسيا، حيث سيلتقي بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حسبما ذكرت السفارة الجزائرية في موسكو. 01.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-01T09:56+0000

2023-08-01T09:56+0000

2023-08-01T10:15+0000

العالم العربي

روسيا

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وقالت السفارة لوسائل إعلام روسية: "نؤكد أنه وصل إلى روسيا، لقد وصل في اليوم السابق".كما أكد أنه من المنتظر عقد اجتماع مع شويغو.وكانت قد قالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، يوم أمس: "وصل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الاثنين، إلى روسيا بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الروسية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".

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