https://sputnikarabic.ae/20230801/رئيس-البنك-الدولي-يزور-إثيوبيا-في-أول-زيارة-أفريقية-منذ-توليه-منصبه-1079686459.html
رئيس البنك الدولي يزور إثيوبيا في أول زيارة أفريقية منذ توليه منصبه
رئيس البنك الدولي يزور إثيوبيا في أول زيارة أفريقية منذ توليه منصبه
زار أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، إثيوبيا، في أول زيارة يقوم بها منذ أن تولى منصبه رسميا، في يونيو/ حزيران الماضي. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T20:32+0000
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وعقد أجاي بانغا مباحثات ثنائية مع وزير المال الإثيوبي، أحمد شيدي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، اليوم الثلاثاء.ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك بينهما بما يسهم في تعزيز الشراكة بين أديس أبابا والبنك الدولي.واستعرض وزير المال الإثيوبي عددا من المشروعات التنموية التي يدعمها البنك الدولي، إضافة إلى الأجندة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي المحلي وتحسين الإنتاجية، مطالبا بدعم البنك لأجندة الإصلاح الطموحة التي تتبناها إثيوبيا.ومن جانبه، أكد رئيس البنك الدولي على دعم الأجندة الاقتصادية الإثيوبية حتى يمكن تحقيق النمو الشامل لإثيوبيا.
https://sputnikarabic.ae/20210423/إثيوبيا-تحصل-على-900-مليون-دولار-من-البنك-الدولي-لتمويل-مشاريع-الكهرباء-وغيرها-1048787744.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, الأخبار, أفريقيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, الأخبار, أفريقيا
رئيس البنك الدولي يزور إثيوبيا في أول زيارة أفريقية منذ توليه منصبه
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زار أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، إثيوبيا، في أول زيارة يقوم بها منذ أن تولى منصبه رسميا، في يونيو/ حزيران الماضي.
وعقد أجاي بانغا مباحثات ثنائية مع وزير المال الإثيوبي، أحمد شيدي، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، اليوم الثلاثاء.
ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك بينهما بما يسهم في تعزيز الشراكة بين أديس أبابا والبنك الدولي
.
واستعرض وزير المال الإثيوبي عددا من المشروعات التنموية التي يدعمها البنك الدولي، إضافة إلى الأجندة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي المحلي وتحسين الإنتاجية، مطالبا بدعم البنك لأجندة الإصلاح الطموحة التي تتبناها إثيوبيا.
ومن جانبه، أكد رئيس البنك الدولي على دعم الأجندة الاقتصادية
الإثيوبية حتى يمكن تحقيق النمو الشامل لإثيوبيا.