https://sputnikarabic.ae/20230801/سكرتير-مجلس-الأمن-القومي-الأوكراني-ليس-لدينا-أي-خطط-في-حالة-وفاة-زيلينسكي-1079684632.html
سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني: ليس لدينا أي خطط في حال وفاة زيلينسكي
سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني: ليس لدينا أي خطط في حال وفاة زيلينسكي
قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا ليس لديها أي خطط في حالة وفاة فلاديمير زيلينسكي. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T18:44+0000
2023-08-01T18:44+0000
2023-08-01T18:45+0000
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068828757_0:117:2395:1464_1920x0_80_0_0_43b56c18e1aaaf2ef7f635990bf31ac9.jpg
وكانت مجلة "بوليتيكو" قد نقلت عن النائب الأوكراني نيكولاي كنياجيتسكي، قوله إنه في حالة وفاة زيلينسكي، فإن رئيس البرلمان الأوكراني "رادا" روسلان ستيفانتشوك، سوف يقوم بمهامه.وأشارت المجلة في مقالها، إلى أن رئيس البرلمان الأوكراني لا يحظى بثقة عالية بين المواطنين بما في ذلك المعارضة، مؤكدة أن مستوى دعمه أقل من زيلينسكي.وردًا على ما جاء على لسان النائب الأوكراني، أكد سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني في تصريحات لقناة "رادا"، أن "كل ما هو مكتوب في هذا المقال هو هراء كامل".وأضاف: "لسنا بحاجة إلى إلقاء مثل هذه الأشياء أثناء الحرب... الصحفيون لا يفهمون ما يتحدثون عنه على الإطلاق".وعن الدافع وراء هذا المقال، أجاب دانيلوف: "من الصعب معرفة ذلك، يمكننا فقط التخمين، لأن الموقف معقد".
https://sputnikarabic.ae/20230730/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-زيلينسكي-يجر-البلاد-إلى-حرب-أهلية-1079575574.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068828757_187:0:2367:1635_1920x0_80_0_0_2a91a2f997efe1f68216c284a512ec84.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني: ليس لدينا أي خطط في حال وفاة زيلينسكي
18:44 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 18:45 GMT 01.08.2023) تابعنا عبر
قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا ليس لديها أي خطط في حالة وفاة فلاديمير زيلينسكي.
وكانت مجلة "بوليتيكو" قد نقلت
عن النائب الأوكراني نيكولاي كنياجيتسكي، قوله إنه في حالة وفاة زيلينسكي، فإن رئيس البرلمان الأوكراني "رادا" روسلان ستيفانتشوك، سوف يقوم بمهامه.
وأشارت المجلة في مقالها، إلى أن رئيس البرلمان الأوكراني لا يحظى بثقة عالية بين المواطنين بما في ذلك المعارضة، مؤكدة أن مستوى دعمه أقل من زيلينسكي
.
وردًا على ما جاء على لسان النائب الأوكراني، أكد سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني في تصريحات لقناة "رادا"، أن "كل ما هو مكتوب في هذا المقال هو هراء كامل".
وأضاف: "لسنا بحاجة إلى إلقاء مثل هذه الأشياء أثناء الحرب... الصحفيون لا يفهمون ما يتحدثون عنه على الإطلاق".
وتابع: "معلومات غير صحيحة على الإطلاق، لا توجد خطط، يوجد رئيس الدولة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة".
وعن الدافع وراء هذا المقال، أجاب دانيلوف: "من الصعب معرفة ذلك، يمكننا فقط التخمين، لأن الموقف معقد".