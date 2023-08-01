https://sputnikarabic.ae/20230801/سماع-دوي-إطلاق-نار-وسط-عاصمة-بوركينا-فاسو-1079646733.html

إعلام: سماع دوي إطلاق نار بالقرب من قاعدة جوية وسط عاصمة بوركينا فاسو

إعلام: سماع دوي إطلاق نار بالقرب من قاعدة جوية وسط عاصمة بوركينا فاسو

سمعت طلقات نارية، في ساعات الصباح الأولى، اليوم الثلاثاء، في وسط العاصمة البوركينابية واغادوغو بالقرب من قاعدة جوية. 01.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-01T01:51+0000

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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مراسليها: "تم سماع الطلقات من حوالي الساعة 12:45 صباحًا بتوقيت غرينتش في قلب المدينة، بعد مرور 10 أشهر على انقلاب، الثاني في غضون عام واحد في البلد الواقع في غرب إفريقيا.وفي أكتوبر/تشرين الثاني 2022، أعلن عسكريون في بوركينا فاسو الإطاحة برئيس المجلس العسكري، نتيجة لما وصفوه بالتدهور الأمني.وبرر العسكريون خطوتهم بـ"التدهور المستمر للوضع الأمني" في البلاد. وجاء في بيانهم: "لقد قررنا تحمل مسؤولياتنا، مدفوعين بهدف أسمى واحد، استعادة أمن أراضينا وسلامتها".وقال إبراهيم تراوريه (قائد في جيش بوركينا فاسو برتبة كابتن)، في بيان تمت تلاوته بالتلفزيون الوطني الجمعة، إنه أطاح بالزعيم العسكري بول هنري داميبا وحل الحكومة وعلق العمل بالدستور.وكان دامبيا قد استولى على الحكم قبل أقل من 10 أشهر، في الـ 24 من يناير/ كانون الثاني الماضي 2022، عندما أطاح بروش مارك كريستيان كابوري.وتعهد داميبا عند توليه السلطة جعل الأمن أولويته في البلد الذي تقوضه الهجمات الإرهابية الدامية منذ سنوات، لكن النشاط الإرهابي تضاعف في الأشهر الأخيرة خاصة في الشمال.

https://sputnikarabic.ae/20221002/قائد-الانقلاب-الجديد-في-بوركينا-فاسو-يدعو-إلى-وقف-أعمال-العنف-ضد-السفارة-الفرنسية-1068515351.html

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