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https://sputnikarabic.ae/20230801/شويغو-روسيا-مهتمة-بتعزيز-القدرات-القتالية-للقوات-المسلحة-الجزائرية-1079677700.html
شويغو: روسيا مهتمة بتعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة الجزائرية
شويغو: روسيا مهتمة بتعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة الجزائرية
أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، محادثات مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، السعيد شنقريحة، مؤكدا أن العلاقات الروسية الجزائرية... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T14:43+0000
2023-08-01T14:43+0000
روسيا
رصد عسكري
الجزائر
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، محادثات مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الفريق أول السعيد شنقريحة".وأكد وزير الدفاع الروسي أن روسيا والجزائر تهدفان إلى انتهاج سياسة خارجية مستقلة، والدفاع عن مصالحهما الوطنية رغم الضغوط الغربية.وأعلن شويغو أن "روسيا مهتمة بمكانة الجزائر الرائدة في مجال الأمن شمال أفريقيا، ومستعدة للإسهام في تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة الجزائرية".ووصل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، السعيد شنقريحة، إلى روسيا، حيث سيلتقي بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حسبما ذكرت السفارة الجزائرية في موسكو.وقالت السفارة لوسائل إعلام روسية: "نؤكد أنه وصل إلى روسيا، لقد وصل في اليوم السابق".
https://sputnikarabic.ae/20230708/رئيس-الأركان-الجزائري-قطعنا-أشواطا-كبيرة-في-بناء-قدراتنا-العسكرية-1078871224.html
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روسيا, رصد عسكري, الجزائر
روسيا, رصد عسكري, الجزائر

شويغو: روسيا مهتمة بتعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة الجزائرية

14:43 GMT 01.08.2023
© Sputnik . Gavril Gregorov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© Sputnik . Gavril Gregorov
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أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، محادثات مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، السعيد شنقريحة، مؤكدا أن العلاقات الروسية الجزائرية تتطور بشكل ديناميكي وإيجابي.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، محادثات مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الفريق أول السعيد شنقريحة".
وأشار شويغو إلى أن العلاقات الروسية الجزائرية تتطور بشكل ديناميكي وإيجابي.
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وأكد وزير الدفاع الروسي أن روسيا والجزائر تهدفان إلى انتهاج سياسة خارجية مستقلة، والدفاع عن مصالحهما الوطنية رغم الضغوط الغربية.
لقد أعطينا إشارة واضحة للعالم أجمع، أن روسيا والجزائر تهدفان إلى اتباع سياسة خارجية مستقلة والدفاع عن مصالحهما الوطنية، رغم الضغوط غير المسبوقة من قبل الغرب.
وأعلن شويغو أن "روسيا مهتمة بمكانة الجزائر الرائدة في مجال الأمن شمال أفريقيا، ومستعدة للإسهام في تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة الجزائرية".
ووصل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، السعيد شنقريحة، إلى روسيا، حيث سيلتقي بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حسبما ذكرت السفارة الجزائرية في موسكو.
وقالت السفارة لوسائل إعلام روسية: "نؤكد أنه وصل إلى روسيا، لقد وصل في اليوم السابق".
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