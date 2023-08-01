https://sputnikarabic.ae/20230801/صحفي-بريطاني-الغرب-يعاني-من-أثر-العقوبات-ضد-روسيا-1079684513.html
صحفي بريطاني: الغرب يعاني من أثر العقوبات ضد روسيا
صحفي بريطاني: الغرب يعاني من أثر العقوبات ضد روسيا
بيّن الصحفي البريطاني، سايمون جينكينز، أن العقوبات ضد روسيا حاصرت الغرب وأدت إلى عواقب وخيمة على ملايين الأشخاص. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T18:46+0000
2023-08-01T18:46+0000
2023-08-01T18:46+0000
روسيا
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075267380_0:0:3383:1904_1920x0_80_0_0_64992fea791abf42502762ae704c919b.jpg
وكتب جينكينز في مقال صحفي: "لقد ثبت أن القيود غير فعالة تمامًا من حيث التأثير على المسار والنتيجة المحتملة للصراع الأوكراني".وذكر الكاتب في مقال على صحيفة "الغارديان": "الغرب محاصر لأن الكبرياء لا يسمح له بالتوقف".وأردف جينكينز: "كان من المفترض أن يقودهم التحليل الأولي إلى فكرة أن الاحتياطيات الضخمة بالدولار ستحمي الاقتصاد الروسي من أضرار جسيمة".وختم جينكينز: "الوقت قد حان للتفاوض مع روسيا، حتى لو تقوضت الثقة الأمريكية والأوروبية في سلاح العدوان المتمثل بالعقوبات الاقتصادية".
https://sputnikarabic.ae/20230729/تقرير-فنلندا-تشعر-بالندم-جراء-العقوبات-على-روسيا-1079527093.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075267380_743:0:3383:1980_1920x0_80_0_0_e4272b486c2e0e9b2412684c81640245.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, بريطانيا
صحفي بريطاني: الغرب يعاني من أثر العقوبات ضد روسيا
تابعنا عبر
بيّن الصحفي البريطاني، سايمون جينكينز، أن العقوبات ضد روسيا حاصرت الغرب وأدت إلى عواقب وخيمة على ملايين الأشخاص.
وكتب جينكينز في مقال صحفي: "لقد ثبت أن القيود غير فعالة تمامًا من حيث التأثير على المسار والنتيجة المحتملة للصراع الأوكراني".
يعاني مستهلكو الطاقة الأوروبيون من ارتفاع الأسعار نتيجة "الإجراءات الانتقامية" من موسكو.
وذكر الكاتب في مقال على صحيفة "الغارديان": "الغرب محاصر لأن الكبرياء لا يسمح له بالتوقف".
لقد حاولت، ولكن لم أجد دليلًا على أن حكومة المملكة المتحدة - أو بشكل عام أي سلطات غربية - قد توقعت عواقب العقوبات قبل تقديمها.
وأردف جينكينز: "كان من المفترض أن يقودهم التحليل الأولي إلى فكرة أن الاحتياطيات الضخمة بالدولار ستحمي الاقتصاد الروسي من أضرار جسيمة".
وختم جينكينز: "الوقت قد حان للتفاوض مع روسيا،
حتى لو تقوضت الثقة الأمريكية والأوروبية في سلاح العدوان المتمثل بالعقوبات الاقتصادية".