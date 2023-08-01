عربي
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230801/صواريخ-موجهة-روسية-تطارد-الدبابات-الأوكرانية-وتدمرها-فيديو-1079650660.html
صواريخ موجهة روسية تطارد الدبابات الأوكرانية وتدمرها... فيديو
صواريخ موجهة روسية تطارد الدبابات الأوكرانية وتدمرها... فيديو
وثّقت لقطات نشرتها "سبوتنيك" لحظات تدمير القوات الروسية لعدد من المدرعات والدبابات الأوكرانية بصورايخ موجهة على محور كوبيانسك. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T07:50+0000
2023-08-01T07:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/01/1079650340_0:27:1265:739_1920x0_80_0_0_5f9e128d0ff887f141e0e0c99a3bba1f.jpg
ويظهر في الفيديو دبابة أوكرانية بين الأشجار، تكتشفها القوات الروسية وتطلق عليها صواريخ موجهة، ومن ثم يتصاعد الدخان منها.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، يوم أمس الاثنين، إن "العسكريين الروس من مجموعة "زاباد" (الغرب) واصلوا عملياتهم الهجومية على اتجاه كوبيانسك واتخذوا مواقع أكثر فائدة، وصدوا هجوم العدو، وهزموا القوات العسكرية الأوكرانية ودمروا معدّاتها".
https://sputnikarabic.ae/20230731/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-بقذيفة-كراسنوبول-عالية-الدقة-فيديو--1079645261.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/01/1079650340_176:0:1161:739_1920x0_80_0_0_fe1fc81d5cbcb862b0370b50d7f9309b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

صواريخ موجهة روسية تطارد الدبابات الأوكرانية وتدمرها... فيديو

07:50 GMT 01.08.2023
© Sputnikلحظة تدمير دبابة أوكرانية بصاروخ روسي موجه
لحظة تدمير دبابة أوكرانية بصاروخ روسي موجه - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegramNabd
وثّقت لقطات نشرتها "سبوتنيك" لحظات تدمير القوات الروسية لعدد من المدرعات والدبابات الأوكرانية بصورايخ موجهة على محور كوبيانسك.
ويظهر في الفيديو دبابة أوكرانية بين الأشجار، تكتشفها القوات الروسية وتطلق عليها صواريخ موجهة، ومن ثم يتصاعد الدخان منها.
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية بقذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة… فيديو
أمس, 22:54 GMT
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، يوم أمس الاثنين، إن "العسكريين الروس من مجموعة "زاباد" (الغرب) واصلوا عملياتهم الهجومية على اتجاه كوبيانسك واتخذوا مواقع أكثر فائدة، وصدوا هجوم العدو، وهزموا القوات العسكرية الأوكرانية ودمروا معدّاتها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Гаубица Д-30 ВС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:57 GMTВоеннослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала