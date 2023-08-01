https://sputnikarabic.ae/20230801/صواريخ-موجهة-روسية-تطارد-الدبابات-الأوكرانية-وتدمرها-فيديو-1079650660.html
صواريخ موجهة روسية تطارد الدبابات الأوكرانية وتدمرها... فيديو
صواريخ موجهة روسية تطارد الدبابات الأوكرانية وتدمرها... فيديو
وثّقت لقطات نشرتها "سبوتنيك" لحظات تدمير القوات الروسية لعدد من المدرعات والدبابات الأوكرانية بصورايخ موجهة على محور كوبيانسك. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T07:50+0000
2023-08-01T07:50+0000
2023-08-01T07:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو دبابة أوكرانية بين الأشجار، تكتشفها القوات الروسية وتطلق عليها صواريخ موجهة، ومن ثم يتصاعد الدخان منها.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، يوم أمس الاثنين، إن "العسكريين الروس من مجموعة "زاباد" (الغرب) واصلوا عملياتهم الهجومية على اتجاه كوبيانسك واتخذوا مواقع أكثر فائدة، وصدوا هجوم العدو، وهزموا القوات العسكرية الأوكرانية ودمروا معدّاتها".
https://sputnikarabic.ae/20230731/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-بقذيفة-كراسنوبول-عالية-الدقة-فيديو--1079645261.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
صواريخ موجهة روسية تطارد الدبابات الأوكرانية وتدمرها... فيديو
تابعنا عبر
وثّقت لقطات نشرتها "سبوتنيك" لحظات تدمير القوات الروسية لعدد من المدرعات والدبابات الأوكرانية بصورايخ موجهة على محور كوبيانسك.
ويظهر في الفيديو دبابة أوكرانية بين الأشجار، تكتشفها القوات الروسية وتطلق عليها صواريخ موجهة، ومن ثم يتصاعد الدخان منها.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، يوم أمس الاثنين، إن "العسكريين الروس من مجموعة "زاباد" (الغرب) واصلوا عملياتهم الهجومية على اتجاه كوبيانسك واتخذوا مواقع أكثر فائدة، وصدوا هجوم العدو، وهزموا القوات العسكرية الأوكرانية ودمروا معدّاتها".