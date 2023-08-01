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https://sputnikarabic.ae/20230801/طائرة-عسكرية-تجلي-مواطنين-روس-من-بورتسودان-1079683013.html
طائرة عسكرية تجلي مواطنين روس من بورتسودان
طائرة عسكرية تجلي مواطنين روس من بورتسودان
أبلغت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إجلاء عدد من موظفي السفارة الروسية في السودان، ومواطنين روس تقدموا بطلبات للمساعدة في العودة إلى وطنهم. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T17:46+0000
2023-08-01T17:46+0000
روسيا
أخبار السودان اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية في بيان بهذا الصدد: "نظرا للمخاطر الأمنية العالية جراء الاشتباكات المستمرة في السودان، تم إجلاء بعض موظفي السفارة الروسية المنقولين من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان، وكذلك مواطنين روس مع أسرهم تقدموا بطلبات للمساعدة في العودة إلى وطنهم".وأكد البيان أن "عمل السفارة الروسية في بورتسودان مستمر كالمعتاد".وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان يوم 2 أيار/ مايو الماضي، أن دبلوماسيين روس ومسؤولين عسكريين ومواطنين من روسيا ورابطة الدول المستقلة، وبعض الدول الأخرى تم إجلاؤهم من السودان.وجاء في البيان: "تماشيا مع قرار الرئيس الروسي، قامت وزارة الدفاع الروسية بإجلاء موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية والمكاتب التمثيلية لوزارة الدفاع الروسية وأفراد أسرهم من مواطني روسيا، من جمهورية السودان".
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روسيا, أخبار السودان اليوم
روسيا, أخبار السودان اليوم

طائرة عسكرية تجلي مواطنين روس من بورتسودان

17:46 GMT 01.08.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورطائرة سوفيتية "إل-76" - معرض "ماكس 2019" للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019
طائرة سوفيتية إل-76 - معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أبلغت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إجلاء عدد من موظفي السفارة الروسية في السودان، ومواطنين روس تقدموا بطلبات للمساعدة في العودة إلى وطنهم.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية في بيان بهذا الصدد: "نظرا للمخاطر الأمنية العالية جراء الاشتباكات المستمرة في السودان، تم إجلاء بعض موظفي السفارة الروسية المنقولين من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان، وكذلك مواطنين روس مع أسرهم تقدموا بطلبات للمساعدة في العودة إلى وطنهم".

في صباح 1 أغسطس/ آب الجاري، وفي رحلة خاصة لطيران النقل العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية، وصل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى مطار تشكالوفسكي قرب موسكو، وتم تسهيل أنشطة الإجلاء من قبل مجموعة الدعم التابعة لوزارة الخارجية الروسية.

وأكد البيان أن "عمل السفارة الروسية في بورتسودان مستمر كالمعتاد".
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وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان يوم 2 أيار/ مايو الماضي، أن دبلوماسيين روس ومسؤولين عسكريين ومواطنين من روسيا ورابطة الدول المستقلة، وبعض الدول الأخرى تم إجلاؤهم من السودان.
وجاء في البيان: "تماشيا مع قرار الرئيس الروسي، قامت وزارة الدفاع الروسية بإجلاء موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية والمكاتب التمثيلية لوزارة الدفاع الروسية وأفراد أسرهم من مواطني روسيا، من جمهورية السودان".
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