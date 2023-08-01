عضو المجلس الأعلى للشباب الجزائري: نحن أمام تغيير حقيقي للتعاون مع وروسيا
© Sputnikعضو المجلس الأعلى للشباب الجزائري: نحن أمام تغيير حقيقي للتعاون مع وروسيا
© Sputnik
أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارا مع عضو المجلس الأعلى للشباب الجزائري وصاحب حاضنة الأعمال، سايغي عبد الرؤوف، على هامش أعمال منتدى القمة الروسية - الأفريقية الثانية.
وقال عبد الرؤوف: "لقد عرفنا اليوم الجزائر بإرادة سيادية بداية من السيد رئيس الجمهورية باستحداث هيئات شبابية على رأسها المجلس الأعلى للشباب، والذي أفتخر بكوني جزء منه، والذي يعمل على دمج الشباب ورفع انشغالاتهم والنزول إلى الواقع الشبابي وأخذ طموحاتهم وبناء رؤية".
نحن الشباب الجزائري لدينا طاقات وإبداعات وإمكانيات وأفكار واختراعات، ولكن كانت الأبواب معلقة في وجوههم، ونحن اليوم نعمل ونسعى جاهدين بمجلسنا وبالإرادة السيادية على فتح باب النقاش وفرص للشباب الجزائري لتحقيق أهداف معينة.
وتحدّث عضو المجلس الأعلى للشّباب الجزائري عن لجان المجلس الأعلى للشباب الجزائري، وقال لـ "سبوتنيك": "لدينا بالمجلس الأعلى للشباب ثمان لجان، من بينها لجنة العلاقات الدولية والتي لديها ممثلين في دولة روسيا، وعالمنا اليوم متعدد الأقطاب يحتم علينا التواجد بجميع المجالات".
ماذا تقدم "بريكس" للجزائر؟
ولمّح عضو المجلس الأعلى للشباب الجزائري إلى عائدات انضمام الجزائر إلى "بريكس" على البلاد، وقال: "الجزائر دولة بحجم قارة، وبخيراتها وإمكانياتها وبموقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأبيض المتوسط وعن طريق المشاريع التي يتم إنجازها، هناك طريق عابر للصحراء وسيكون وجهة الجزائر وأقطاب العالم الجديدة نحو أفريقيا".
وأشار سايغي إلى جهود الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في دفع السياسة الخارجية للجزائر، وقال:
الجزائر قالت كلمتها، فمؤخرا كان هناك تسارع كبير في الجهود الدبلوماسية، من أجل الدفع بالسياسة الخارجية للجزائر التي كانت نائمة لعدة أسباب، ونحن اليوم أمام تغيير حقيقي ومسار جديد، لبناء دولة جديدة لإعطاء كلمة الجزائر وفرض هيبتها قاريا وعالميا.
© Sputnikعضو المجلس الأعلى للشباب الجزائري: نحن أمام تغيير حقيقي للتعاون مع وروسيا
عضو المجلس الأعلى للشباب الجزائري: نحن أمام تغيير حقيقي للتعاون مع وروسيا
© Sputnik
وأوضح سايغي أن "هناك تعاون دولي بين بلاده وعدة دول لتحقيق التغيير، ولقد تم إبرام اتفاقيات كثيرة، وهناك مدن ذكية سيتم إنجازها في الجزائر، فبلادنا تسير بوتيرة جيدة نحو الأفضل".
المشاركة الجزائرية في القمة
وتحدث سايغي عن المشاريع الشبابية التي من خلالها يتم تنفيذ خطة استراتيجية لجزائر جديدة، وقال لـ "سبوتنيك":
عندما نتحدث عن حاضنات الأعمال في الجزائر، فهي استراتيجية جاءت بها سياسة الدولة الجديدة، تم إنشاء وزارة مكلّفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وبعدها أصبحت وزارة كاملة الصلاحيات يترأسها وزير شاب ومبدع، فتح أبوابه للشباب وتم استحداث الصندوق لهذه المؤسسات.
التعليم والسياحة فرصة للتعاون بين البلدين
واختتم عضو المجلس الأعلى للشباب الجزائري حديثه بالاجتهادات التي يقوم بها الشباب الجزائري، في التعريف بالجزائر والترويج للسياحة في المدن الجزائرية التي تتميز بآثار تاريخية، وهناك أيضا إقبال كبير من الطلبة الروس على تعلم اللغة العربية وهناك تبادل للخبرات بين الطلاب.