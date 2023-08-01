https://sputnikarabic.ae/20230801/عضو-المجلس-الأعلى-للشباب-الجزائري-نحن-أمام-تغيير-حقيقي-للتعاون-مع-وروسيا-1079680324.html

عضو المجلس الأعلى للشباب الجزائري: نحن أمام تغيير حقيقي للتعاون مع وروسيا

عضو المجلس الأعلى للشباب الجزائري: نحن أمام تغيير حقيقي للتعاون مع وروسيا

أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارا مع عضو المجلس الأعلى للشباب الجزائري وصاحب حاضنة الأعمال، سايغي عبد الرؤوف، على هامش أعمال منتدى القمة الروسية - الأفريقية الثانية. 01.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-01T15:37+0000

2023-08-01T15:37+0000

2023-08-01T15:37+0000

الجزائر

روسيا

تقارير سبوتنيك

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وقال عبد الرؤوف: "لقد عرفنا اليوم الجزائر بإرادة سيادية بداية من السيد رئيس الجمهورية باستحداث هيئات شبابية على رأسها المجلس الأعلى للشباب، والذي أفتخر بكوني جزء منه، والذي يعمل على دمج الشباب ورفع انشغالاتهم والنزول إلى الواقع الشبابي وأخذ طموحاتهم وبناء رؤية".وتحدّث عضو المجلس الأعلى للشّباب الجزائري عن لجان المجلس الأعلى للشباب الجزائري، وقال لـ "سبوتنيك": "لدينا بالمجلس الأعلى للشباب ثمان لجان، من بينها لجنة العلاقات الدولية والتي لديها ممثلين في دولة روسيا، وعالمنا اليوم متعدد الأقطاب يحتم علينا التواجد بجميع المجالات".ماذا تقدم "بريكس" للجزائر؟ولمّح عضو المجلس الأعلى للشباب الجزائري إلى عائدات انضمام الجزائر إلى "بريكس" على البلاد، وقال: "الجزائر دولة بحجم قارة، وبخيراتها وإمكانياتها وبموقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأبيض المتوسط وعن طريق المشاريع التي يتم إنجازها، هناك طريق عابر للصحراء وسيكون وجهة الجزائر وأقطاب العالم الجديدة نحو أفريقيا".وأشار سايغي إلى جهود الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في دفع السياسة الخارجية للجزائر، وقال:وأوضح سايغي أن "هناك تعاون دولي بين بلاده وعدة دول لتحقيق التغيير، ولقد تم إبرام اتفاقيات كثيرة، وهناك مدن ذكية سيتم إنجازها في الجزائر، فبلادنا تسير بوتيرة جيدة نحو الأفضل".المشاركة الجزائرية في القمةوتحدث سايغي عن المشاريع الشبابية التي من خلالها يتم تنفيذ خطة استراتيجية لجزائر جديدة، وقال لـ "سبوتنيك":التعليم والسياحة فرصة للتعاون بين البلدينواختتم عضو المجلس الأعلى للشباب الجزائري حديثه بالاجتهادات التي يقوم بها الشباب الجزائري، في التعريف بالجزائر والترويج للسياحة في المدن الجزائرية التي تتميز بآثار تاريخية، وهناك أيضا إقبال كبير من الطلبة الروس على تعلم اللغة العربية وهناك تبادل للخبرات بين الطلاب.

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