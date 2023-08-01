https://sputnikarabic.ae/20230801/عمدة-موسكو-تضرر-نوافذ-أحد-أبراج-موسكو-سيتي-بعد-هجوم-مسيرة-أوكرانية-دون-وقوع-إصابات--1079646559.html

عمدة موسكو: أضرار في أحد أبراج "موسكو سيتي" بعد اصطدام طائرة مسيرة به ولا معلومات عن وقوع إصابات

عمدة موسكو: أضرار في أحد أبراج "موسكو سيتي" بعد اصطدام طائرة مسيرة به ولا معلومات عن وقوع إصابات

أفاد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الثلاثاء، بأنه بعد هجوم طائرات مسيرة أوكرانية على "موسكو سيتي" تضرر زجاج أحد الأبراج بمساحة 150 مترًا مربعًا، ولم... 01.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-01T01:35+0000

2023-08-01T01:35+0000

2023-08-01T01:39+0000

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وقال العمدة في قناته على تلغرام: "تضرر زجاج بمساحة 150 مترًا مربعًا. ولا يوجد معلومات عن وقوع إصابات".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن سوبيانين إسقاط عدة طائرات مسيرة أطلقت نحو العاصمة، باستخدام منظومات الدفاع الجوي، ولكن واحدة منها وصلت إلى برج في "موسكو سيتي" وتسببت في تلف واجهة المبنى.وصباح الاثنين، أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرات مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومة الدفاع الجوي أحبطت هجوم طائرة مسيرة على مقاطعة موسكو، ولم تحدث أي أضرار أو إصابات.وفي بداية يوليو/ تموز، تم إسقاط خمس طائرات من دون طيار أوكرانية في العاصمة الروسية، اثنتان منها في منطقة فالوييفو (سقطت في حقل فارغ)، وواحدة في منطقة كوبينكي واثنتان في نوفا موسكفا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230801/الدفاع-الروسية-الجيش-أحبط-هجوم-الطائرات-المسيرة-على-أهداف-في-موسكو-1079646238.html

https://sputnikarabic.ae/20230801/عمدة-موسكو-يعلن-إسقاط-عدد-من-الطائرات-المسيرة-فوق-المدينة-1079645837.html

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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم