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الدفاع الروسية: إحباط هجوم بالطائرات المسيرة على أهداف في موسكو
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230801/عمدة-موسكو-تضرر-نوافذ-أحد-أبراج-موسكو-سيتي-بعد-هجوم-مسيرة-أوكرانية-دون-وقوع-إصابات--1079646559.html
عمدة موسكو: أضرار في أحد أبراج "موسكو سيتي" بعد اصطدام طائرة مسيرة به ولا معلومات عن وقوع إصابات
عمدة موسكو: أضرار في أحد أبراج "موسكو سيتي" بعد اصطدام طائرة مسيرة به ولا معلومات عن وقوع إصابات
أفاد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الثلاثاء، بأنه بعد هجوم طائرات مسيرة أوكرانية على "موسكو سيتي" تضرر زجاج أحد الأبراج بمساحة 150 مترًا مربعًا، ولم... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T01:35+0000
2023-08-01T01:39+0000
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وقال العمدة في قناته على تلغرام: "تضرر زجاج بمساحة 150 مترًا مربعًا. ولا يوجد معلومات عن وقوع إصابات".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن سوبيانين إسقاط عدة طائرات مسيرة أطلقت نحو العاصمة، باستخدام منظومات الدفاع الجوي، ولكن واحدة منها وصلت إلى برج في "موسكو سيتي" وتسببت في تلف واجهة المبنى.وصباح الاثنين، أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرات مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومة الدفاع الجوي أحبطت هجوم طائرة مسيرة على مقاطعة موسكو، ولم تحدث أي أضرار أو إصابات.وفي بداية يوليو/ تموز، تم إسقاط خمس طائرات من دون طيار أوكرانية في العاصمة الروسية، اثنتان منها في منطقة فالوييفو (سقطت في حقل فارغ)، وواحدة في منطقة كوبينكي واثنتان في نوفا موسكفا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230801/الدفاع-الروسية-الجيش-أحبط-هجوم-الطائرات-المسيرة-على-أهداف-في-موسكو-1079646238.html
https://sputnikarabic.ae/20230801/عمدة-موسكو-يعلن-إسقاط-عدد-من-الطائرات-المسيرة-فوق-المدينة-1079645837.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

عمدة موسكو: أضرار في أحد أبراج "موسكو سيتي" بعد اصطدام طائرة مسيرة به ولا معلومات عن وقوع إصابات

01:35 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 01:39 GMT 01.08.2023)
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورمركز الأعمال "موسكو-سيتي" في وسط العاصمة موسكو
مركز الأعمال موسكو-سيتي في وسط العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© Sputnik . Alexey Filippov
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أفاد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الثلاثاء، بأنه بعد هجوم طائرات مسيرة أوكرانية على "موسكو سيتي" تضرر زجاج أحد الأبراج بمساحة 150 مترًا مربعًا، ولم يُبلَغ عن وقوع إصابات.
وقال العمدة في قناته على تلغرام: "تضرر زجاج بمساحة 150 مترًا مربعًا. ولا يوجد معلومات عن وقوع إصابات".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إحباط هجوم بالطائرات المسيرة على أهداف في موسكو
01:19 GMT
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن سوبيانين إسقاط عدة طائرات مسيرة أطلقت نحو العاصمة، باستخدام منظومات الدفاع الجوي، ولكن واحدة منها وصلت إلى برج في "موسكو سيتي" وتسببت في تلف واجهة المبنى.
وصباح الاثنين، أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرات مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومة الدفاع الجوي أحبطت هجوم طائرة مسيرة على مقاطعة موسكو، ولم تحدث أي أضرار أو إصابات.
وفي بداية يوليو/ تموز، تم إسقاط خمس طائرات من دون طيار أوكرانية في العاصمة الروسية، اثنتان منها في منطقة فالوييفو (سقطت في حقل فارغ)، وواحدة في منطقة كوبينكي واثنتان في نوفا موسكفا.
زوار وسياح على الجسر الطائر (بورياشيي موست) في حديقة زارياديه وسط مدينة موسكو، وعلى خلفيته: أبراج الكرملين ومبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عمدة موسكو: إسقاط عدد من الطائرات المسيرة فوق المدينة
00:54 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:27 GMT
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