https://sputnikarabic.ae/20230801/عمدة-موسكو-يعلن-إسقاط-عدد-من-الطائرات-المسيرة-فوق-المدينة-1079645837.html

عمدة موسكو: إسقاط عدد من الطائرات المسيرة فوق المدينة

عمدة موسكو: إسقاط عدد من الطائرات المسيرة فوق المدينة

أعلن عمدة العاصمة الروسية، موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الثلاثاء، إسقاط عدة طائرات مسيرة أطلقت نحو العاصمة، باستخدام منظومات الدفاع الجوي، ولكن واحدة منها... 01.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-01T00:54+0000

2023-08-01T00:54+0000

2023-08-01T01:39+0000

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال العمدة في قناته على تلغرام: "تم إسقاط عدة طائرات مسيرة عند محاولتها التحليق نحو موسكو باستخدام منظومات الدفاع الجوي".وأضاف: "وصلت واحدة منها إلى نفس البرج في المدينة نفسها مثل المرة السابقة، ما تسبب في تلف واجهة المبنى على الطابق 17"، لافتا إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في موقع الحادث".وصباح أمس الاثنين، أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرات مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومة الدفاع الجوي أحبطت هجوم طائرة مسيرة على مقاطعة موسكو، ولم تحدث أي أضرار أو إصابات.وفي بداية يوليو/ تموز، تم إسقاط خمس طائرات من دون طيار أوكرانية في العاصمة الروسية، اثنتان منها في منطقة فالوييفو (سقطت في حقل فارغ)، وواحدة في منطقة كوبينكي واثنتان في نوفا موسكفا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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