https://sputnikarabic.ae/20230801/قائد-طاقم-كا-52-يتحدث-عن-القدرات-الفريدة-للمروحية-1079648193.html
قائد طاقم "كا-52" يتحدث عن القدرات الفريدة للمروحية
قائد طاقم "كا-52" يتحدث عن القدرات الفريدة للمروحية
أعلن قائد الطاقم الملقب بـ"ماياك" أن المروحية الهجومية من طراز "كا-52" فريدة من نوعها بسبب الأنظمة العالية التقنية المثبتة عليها، مثل نظام الدفاع على متنها. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T05:51+0000
2023-08-01T05:51+0000
2023-08-01T05:51+0000
رصد عسكري
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ووفقًا له، فإن نظام الدفاع الجوي يحمي طاقم المروحية حرفيًا، فهو يحذر من هجوم للعدو ويساعد على إبعاده.وقال القائد: "المروحية كا-52 فريدة من نوعها، وبالتالي لديها أنظمة فريدة، أول شيء هو نظام الدفاع، النظام يحدد اتجاه إطلاق صاروخ دفاع جوي ضدنا والهدف".وأوضح قائد الطاقم أن النظام يحسب وينفذ الرد المضاد بنفسه، ويشير أيضًا إلى الاتجاه الذي يلزم فيه إجراء مناورة مراوغة.وأضاف: "إذا لزم الأمر، يعطيني النظام معلومات حول اتجاه الطريق الآمن للخروج من الوضع الحالي، أي أنه يقول لي اذهب إلى اليمين، اذهب إلى اليسار".
https://sputnikarabic.ae/20230705/كا-52-الروسية-تبيد-ناقلة-جند-أوكرانية-فيديو--1078766834.html
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رصد عسكري
قائد طاقم "كا-52" يتحدث عن القدرات الفريدة للمروحية
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أعلن قائد الطاقم الملقب بـ"ماياك" أن المروحية الهجومية من طراز "كا-52" فريدة من نوعها بسبب الأنظمة العالية التقنية المثبتة عليها، مثل نظام الدفاع على متنها.
ووفقًا له، فإن نظام الدفاع الجوي يحمي طاقم المروحية حرفيًا، فهو يحذر من هجوم للعدو ويساعد على إبعاده.
وقال القائد: "المروحية كا-52 فريدة من نوعها، وبالتالي لديها أنظمة فريدة، أول شيء هو نظام الدفاع، النظام يحدد اتجاه إطلاق صاروخ دفاع جوي ضدنا والهدف".
وأوضح قائد الطاقم أن النظام يحسب وينفذ الرد المضاد بنفسه، ويشير أيضًا إلى الاتجاه الذي يلزم فيه إجراء مناورة مراوغة.
وأضاف: "إذا لزم الأمر، يعطيني النظام معلومات حول اتجاه الطريق الآمن للخروج من الوضع الحالي، أي أنه يقول لي اذهب إلى اليمين، اذهب إلى اليسار".