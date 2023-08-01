عربي
https://sputnikarabic.ae/20230801/قائد-طاقم-كا-52-يتحدث-عن-القدرات-الفريدة-للمروحية-1079648193.html
قائد طاقم "كا-52" يتحدث عن القدرات الفريدة للمروحية
قائد طاقم "كا-52" يتحدث عن القدرات الفريدة للمروحية
أعلن قائد الطاقم الملقب بـ"ماياك" أن المروحية الهجومية من طراز "كا-52" فريدة من نوعها بسبب الأنظمة العالية التقنية المثبتة عليها، مثل نظام الدفاع على متنها. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T05:51+0000
2023-08-01T05:51+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0e/1078089432_0:0:1861:1047_1920x0_80_0_0_2a3f4a383bd43fbdacd4e94731d57d45.jpg
ووفقًا له، فإن نظام الدفاع الجوي يحمي طاقم المروحية حرفيًا، فهو يحذر من هجوم للعدو ويساعد على إبعاده.وقال القائد: "المروحية كا-52 فريدة من نوعها، وبالتالي لديها أنظمة فريدة، أول شيء هو نظام الدفاع، النظام يحدد اتجاه إطلاق صاروخ دفاع جوي ضدنا والهدف".وأوضح قائد الطاقم أن النظام يحسب وينفذ الرد المضاد بنفسه، ويشير أيضًا إلى الاتجاه الذي يلزم فيه إجراء مناورة مراوغة.وأضاف: "إذا لزم الأمر، يعطيني النظام معلومات حول اتجاه الطريق الآمن للخروج من الوضع الحالي، أي أنه يقول لي اذهب إلى اليمين، اذهب إلى اليسار".
https://sputnikarabic.ae/20230705/كا-52-الروسية-تبيد-ناقلة-جند-أوكرانية-فيديو--1078766834.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0e/1078089432_117:0:1513:1047_1920x0_80_0_0_ead0291d0ea7189c89845bc5be070ce7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

قائد طاقم "كا-52" يتحدث عن القدرات الفريدة للمروحية

05:51 GMT 01.08.2023
© Photo / Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورمروحية هليكوبتر من طراز مي 8 وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز كا 52 تنفذ هجوما في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
مروحية هليكوبتر من طراز مي 8 وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز كا 52 تنفذ هجوما في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© Photo / Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن قائد الطاقم الملقب بـ"ماياك" أن المروحية الهجومية من طراز "كا-52" فريدة من نوعها بسبب الأنظمة العالية التقنية المثبتة عليها، مثل نظام الدفاع على متنها.
ووفقًا له، فإن نظام الدفاع الجوي يحمي طاقم المروحية حرفيًا، فهو يحذر من هجوم للعدو ويساعد على إبعاده.
وقال القائد: "المروحية كا-52 فريدة من نوعها، وبالتالي لديها أنظمة فريدة، أول شيء هو نظام الدفاع، النظام يحدد اتجاه إطلاق صاروخ دفاع جوي ضدنا والهدف".
الأسلحة الروسية: مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كا 52" الروسية تبيد ناقلة جند أوكرانية... فيديو
5 يوليو, 15:36 GMT
وأوضح قائد الطاقم أن النظام يحسب وينفذ الرد المضاد بنفسه، ويشير أيضًا إلى الاتجاه الذي يلزم فيه إجراء مناورة مراوغة.
وأضاف: "إذا لزم الأمر، يعطيني النظام معلومات حول اتجاه الطريق الآمن للخروج من الوضع الحالي، أي أنه يقول لي اذهب إلى اليمين، اذهب إلى اليسار".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Гаубица Д-30 ВС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:47 GMTВоеннослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала