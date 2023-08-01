قبائل ديرالزور تطلق قوافل مياه عذبة لإرواء مليون مدني في الحسكة... صور
© Sputnik . Atia Al atiaقبائل ديرالزور تطلق قافلة صهاريج لإرواء مليون مدني بمياه الشرب بعدما قطتعها عنهم تركيا
© Sputnik . Atia Al atia
وصلت قافلة كبيرة من الصهاريج المحملة بمياه الشرب المقدمة من أبناء العشائر العربية في ريف دير الزور الغربي إلى مدينة الحسكة التي تعاني من انقطاع مستمر لمياه الشرب بسبب توقف العمل في المصدر الوحيد للمياه، وهي دفعة أولى ضمن حملة (فزعة عشائر دير الزور لأخوانهم في الحسكة - أفضل الصدقة سقي الماء).
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن قافلة كبيرة من الصهاريج متنوعة الأحجام إضافة إلى سيارات محملة بقوالب (البوظ) وصلت إلى أحياء مدينة الحسكة، اليوم الثلاثاء 1 آب/ أغسطس، قادمة من بلدات وقرى الريف الغربي لمحافظة دير الزور، ضمن حملة شعبية أهلية أطلقتها العشائر لتزويد المدنيين الذين يعانون منذ أشهر طويلة من الانقطاع التام للمياه في ظل ظروف مناخية وصحية صعبة للغاية.
وقال أسعد الحمد أحد المشرفين على الحملة من أبناء ريف محافظة دير الزور لـ "سبوتنيك"، بأنه "نتيجة ما يعانيه مليون مدني في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها، من كارثة إنسانية، بسبب انقطاع مياه الشرب عنهم، تم الإعلان عن حملة دير الزور وإعلان الحسكة مدينة منكوبة، قام بها مجموعة من الناشطين في مناطق دير الزور، قمنا بتجهيز ما يقارب الــ 200 صهريج مياه وأكثر من 2000 قالب ثلج كدفعة أولى ضمن حملة ستستمر لمدة أسبوع كامل".
© Sputnik . Atia Al atiaقبائل ديرالزور تطلق قافلة صهاريج لإرواء مليون مدني بمياه الشرب بعدما قطتعها عنهم تركيا
قبائل ديرالزور تطلق قافلة صهاريج لإرواء مليون مدني بمياه الشرب بعدما قطتعها عنهم تركيا
© Sputnik . Atia Al atia
سيتم خلال الحملة نقل المياه من محطات التصفية والتعقيم في بلدات ديرالزور عبر الصهاريج للتوزيع في كافة أحياء الحسكة دون استثناء، وسيستفيد من الحملة كافة أبناء مدينة الحسكة بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم وأديانهم، ثم تنتقل الحملة إلى أرياف وبوادي الحسكة وخاصة الريف الجنوبي والشرقي.
وأضاف الحمد بأنهم قاموا بشراء نحو 200 بيدونة مياه بسعة 25 لترا، سيتم ملئها بالماء ونقلها للحسكة، لتوزيعها على عائلات (الأرامل)والفقراء وكبار السن وتتضمن الحملة أيضاً حفر عدة آبار (مياه غير صالحة للشرب) وتوزيع قوالب الجليد، وتوزيع مياه مُعلّبة، وعبوات بلاستيكية (بيدونات) خاصة بالمياه.
© Sputnik . Atia Al atiaقبائل ديرالزور تطلق قافلة صهاريج لإرواء مليون مدني بمياه الشرب بعدما قطتعها عنهم تركيا
قبائل ديرالزور تطلق قافلة صهاريج لإرواء مليون مدني بمياه الشرب بعدما قطتعها عنهم تركيا
© Sputnik . Atia Al atia
وأوضح الحمد بأنه سيتم تمويل الحملة من قبل الأهالي على شكل تبرّعات نقدية وعينية (تخصيص سيارات وخزانات وقوالب جليد وغيرها)، إضافة لتمويل هام مُقدّم بشكل فردي من قبل أهالي ديرالزور المغتربين في أوروبا وتركيا ودول الخليج.
وتشهد مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها أزمة مياه متواصلة جراء قطع مياه محطة علوك من قبل القوات التركية والفصائل "التركمانية" الخاضعة لها، بسبب فصل الكهرباء عن المحطة من قبل الفصائل الموالية للجيش الأمريكي من محطة كهرباء الدرباسية شمالي الحسكة، في ظل موجة حر شديدة وارتفاع كبير في أسعار نقل المياه وشرائها.
© Sputnik . Atia Al atiaقبائل ديرالزور تطلق قافلة صهاريج لإرواء مليون مدني بمياه الشرب بعدما قطتعها عنهم تركيا
قبائل ديرالزور تطلق قافلة صهاريج لإرواء مليون مدني بمياه الشرب بعدما قطتعها عنهم تركيا
© Sputnik . Atia Al atia
حيث أصبحت كارثة انقطاع المياه عبئا إضافيا على المدنيين الذين يقومون بشراء وشرب مياه مجهولة المصدر وتسبب أمراض للأطفال وكبار السن كونها غير صالحة للشرب بشكل صحي ولكننا مجبورين على شربها كون المياه المعدنية غالية الثمن و وضعنا المادي صعب.