https://sputnikarabic.ae/20230801/كالمستجير-من-الرمضاء-بالنار-مواطنون-يقفزون-من-مبنى-مرتفع-هربا-من-النيران-فيديو-1079679543.html
"كالمستجير من الرمضاء بالنار"... مواطنون يقفزون من مبنى مرتفع هربا من النيران... فيديو
"كالمستجير من الرمضاء بالنار"... مواطنون يقفزون من مبنى مرتفع هربا من النيران... فيديو
شكلت الحرائق أحد أكبر مخاوف الإنسان عبر التاريخ، إذ أن الخوف منها فطري طبيعي وقد يدفع الإنسان لتجنبها حتى ولو على حساب كارثة أخرى. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T15:23+0000
2023-08-01T15:23+0000
2023-08-01T15:23+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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واضطر قاطنو بناء متعدد الطوابق في كازاخستان، للقفز من النوافذ خوفا من النيران بعد أن شب حريق بداخله، وتم نقل المصابين إلى المستشفى دون تسجيل ضحايا، في حين أعلنت وزارة الطوارئ سيطرتها على الحريق.وأظهر السكان تكافلا كبيرا، إذ تجمهروا تحت البناء المحترق حاملين عتبات الأسرّة الاسفنجية كي تقلل من حدة الاصطدام لأولئك الذين فضلوا القفز من شرفات منازلهم على الموت اختناقا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
"كالمستجير من الرمضاء بالنار"... مواطنون يقفزون من مبنى مرتفع هربا من النيران... فيديو
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شكلت الحرائق أحد أكبر مخاوف الإنسان عبر التاريخ، إذ أن الخوف منها فطري طبيعي وقد يدفع الإنسان لتجنبها حتى ولو على حساب كارثة أخرى.
واضطر قاطنو بناء متعدد الطوابق في كازاخستان، للقفز من النوافذ خوفا من النيران بعد أن شب حريق بداخله، وتم نقل المصابين إلى المستشفى دون تسجيل ضحايا، في حين أعلنت وزارة الطوارئ سيطرتها على الحريق.
وأظهر السكان تكافلا كبيرا، إذ تجمهروا تحت البناء المحترق حاملين
عتبات الأسرّة الاسفنجية كي تقلل من حدة الاصطدام لأولئك الذين فضلوا القفز من شرفات منازلهم على الموت اختناقا.