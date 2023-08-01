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https://sputnikarabic.ae/20230801/كالمستجير-من-الرمضاء-بالنار-مواطنون-يقفزون-من-مبنى-مرتفع-هربا-من-النيران-فيديو-1079679543.html
"كالمستجير من الرمضاء بالنار"... مواطنون يقفزون من مبنى مرتفع هربا من النيران... فيديو
"كالمستجير من الرمضاء بالنار"... مواطنون يقفزون من مبنى مرتفع هربا من النيران... فيديو
شكلت الحرائق أحد أكبر مخاوف الإنسان عبر التاريخ، إذ أن الخوف منها فطري طبيعي وقد يدفع الإنسان لتجنبها حتى ولو على حساب كارثة أخرى. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T15:23+0000
2023-08-01T15:23+0000
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واضطر قاطنو بناء متعدد الطوابق في كازاخستان، للقفز من النوافذ خوفا من النيران بعد أن شب حريق بداخله، وتم نقل المصابين إلى المستشفى دون تسجيل ضحايا، في حين أعلنت وزارة الطوارئ سيطرتها على الحريق.وأظهر السكان تكافلا كبيرا، إذ تجمهروا تحت البناء المحترق حاملين عتبات الأسرّة الاسفنجية كي تقلل من حدة الاصطدام لأولئك الذين فضلوا القفز من شرفات منازلهم على الموت اختناقا.
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نادي الفيديو

"كالمستجير من الرمضاء بالنار"... مواطنون يقفزون من مبنى مرتفع هربا من النيران... فيديو

15:23 GMT 01.08.2023
© Photoاضطر سكان بناء متعدد الطوابق للقفز من النوافذ خوفا من النيران في كازخستان
اضطر سكان بناء متعدد الطوابق للقفز من النوافذ خوفا من النيران في كازخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© Photo
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شكلت الحرائق أحد أكبر مخاوف الإنسان عبر التاريخ، إذ أن الخوف منها فطري طبيعي وقد يدفع الإنسان لتجنبها حتى ولو على حساب كارثة أخرى.
واضطر قاطنو بناء متعدد الطوابق في كازاخستان، للقفز من النوافذ خوفا من النيران بعد أن شب حريق بداخله، وتم نقل المصابين إلى المستشفى دون تسجيل ضحايا، في حين أعلنت وزارة الطوارئ سيطرتها على الحريق.
وأظهر السكان تكافلا كبيرا، إذ تجمهروا تحت البناء المحترق حاملين عتبات الأسرّة الاسفنجية كي تقلل من حدة الاصطدام لأولئك الذين فضلوا القفز من شرفات منازلهم على الموت اختناقا.
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