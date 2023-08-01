عربي
https://sputnikarabic.ae/20230801/كامالا-هاريس-تدافع-عن-نفسها-بعد-حصولها-على-أدنى-نسبة-موافقة-لأي-نائب-رئيس-أمريكي-في-التاريخ-1079656899.html
كامالا هاريس تدافع عن نفسها بعد حصولها على أدنى نسبة موافقة لأي نائب رئيس أمريكي في التاريخ
كامالا هاريس تدافع عن نفسها بعد حصولها على أدنى نسبة موافقة لأي نائب رئيس أمريكي في التاريخ
دافعت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن نفسها بعد حصولها في استطلاعات للرأي، على أدنى نسبة موافقة لأي نائب رئيس للولايات المتحدة. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T09:03+0000
2023-08-01T09:14+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/10/1062311031_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_3fa90dce44ef9961a223aed624bf3c15.jpg
وقالت في مقابلة متلفزة: "حسنا، هناك في المقابل استطلاعات للرأي تقول أيضا أن لدي نسب قبول كبيرة".وتجاهلت هاريس في المقابل، اقتراح مقدمة اللقاء، بأن "العرق والجنس" هما السبب وراء شعبيتها المنخفضة بين الأمريكيين.وتابعت هاريس: "أعتقد أن النقطة التي يجب توضيحها هي أن هناك محاولات لخلق انحرافات عن إنجازات إدارتنا، فقد أنشأنا أكثر من 13 مليون وظيفة منذ أن كنا في المنصب، لقد كنا أنا وجو بايدن مسؤولين عن 800 ألف وظيفة تصنيع جديدة في أمريكا، ناهيك عن ما فعلناه لاستعادة نزاهة أمريكا على المسرح الدولي".وأظهر استطلاع حديث، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، أن كامالا هاريس، حصلت على نسبة تأييد تبلغ 41%، ورفضا هائلا بنسبة 56% بين الناخبين.وأعلنت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في شهرأبريل/ نيسان الماضي، أنها ستترشح لمنصب نائب الرئيس إلى جانب، جو بايدن، في انتخابات عام 2024.وكتبت هاريس على "تويتر"، أن الأمريكيين يعتقدون "أن ديمقراطيتهم ستكون قوية بقدر إرادة الكفاح من أجلها (انتخابها)".وأضافت: "لذلك جو بايدن وأنا نرشح أنفسنا لإعادة انتخابنا".
https://sputnikarabic.ae/20230513/نائبة-بايدن-تظهر-في-حالة-غريبة-خلال-مؤتمر-صحفي-وتثير-الجدل-فيديو-1077001360.html
https://sputnikarabic.ae/20230513/نائبة-بايدن-تظهر-في-حالة-غريبة-خلال-مؤتمر-صحفي-وتثير-الجدل-فيديو-1077001360.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/10/1062311031_0:0:1291:968_1920x0_80_0_0_bbf13c209a7acfd8a5380f4357f82928.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

كامالا هاريس تدافع عن نفسها بعد حصولها على أدنى نسبة موافقة لأي نائب رئيس أمريكي في التاريخ

09:03 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 09:14 GMT 01.08.2023)
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن
كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
تابعنا عبرTelegramNabd
دافعت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن نفسها بعد حصولها في استطلاعات للرأي، على أدنى نسبة موافقة لأي نائب رئيس للولايات المتحدة.
وقالت في مقابلة متلفزة: "حسنا، هناك في المقابل استطلاعات للرأي تقول أيضا أن لدي نسب قبول كبيرة".
وتجاهلت هاريس في المقابل، اقتراح مقدمة اللقاء، بأن "العرق والجنس" هما السبب وراء شعبيتها المنخفضة بين الأمريكيين.
وتابعت هاريس: "أعتقد أن النقطة التي يجب توضيحها هي أن هناك محاولات لخلق انحرافات عن إنجازات إدارتنا، فقد أنشأنا أكثر من 13 مليون وظيفة منذ أن كنا في المنصب، لقد كنا أنا وجو بايدن مسؤولين عن 800 ألف وظيفة تصنيع جديدة في أمريكا، ناهيك عن ما فعلناه لاستعادة نزاهة أمريكا على المسرح الدولي".
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، 13 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
نائبة بايدن تظهر في حالة غريبة خلال مؤتمر صحفي وتثير الجدل... فيديو
13 مايو, 19:52 GMT
وأظهر استطلاع حديث، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، أن كامالا هاريس، حصلت على نسبة تأييد تبلغ 41%، ورفضا هائلا بنسبة 56% بين الناخبين.
وأعلنت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في شهرأبريل/ نيسان الماضي، أنها ستترشح لمنصب نائب الرئيس إلى جانب، جو بايدن، في انتخابات عام 2024.
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، 13 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
نائبة بايدن تظهر في حالة غريبة خلال مؤتمر صحفي وتثير الجدل... فيديو
13 مايو, 19:52 GMT
وكتبت هاريس على "تويتر"، أن الأمريكيين يعتقدون "أن ديمقراطيتهم ستكون قوية بقدر إرادة الكفاح من أجلها (انتخابها)".
وأضافت: "لذلك جو بايدن وأنا نرشح أنفسنا لإعادة انتخابنا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Гаубица Д-30 ВС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMTВоеннослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала