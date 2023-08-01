https://sputnikarabic.ae/20230801/كامالا-هاريس-تدافع-عن-نفسها-بعد-حصولها-على-أدنى-نسبة-موافقة-لأي-نائب-رئيس-أمريكي-في-التاريخ-1079656899.html
كامالا هاريس تدافع عن نفسها بعد حصولها على أدنى نسبة موافقة لأي نائب رئيس أمريكي في التاريخ
كامالا هاريس تدافع عن نفسها بعد حصولها على أدنى نسبة موافقة لأي نائب رئيس أمريكي في التاريخ
دافعت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن نفسها بعد حصولها في استطلاعات للرأي، على أدنى نسبة موافقة لأي نائب رئيس للولايات المتحدة. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T09:03+0000
2023-08-01T09:03+0000
2023-08-01T09:14+0000
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وقالت في مقابلة متلفزة: "حسنا، هناك في المقابل استطلاعات للرأي تقول أيضا أن لدي نسب قبول كبيرة".وتجاهلت هاريس في المقابل، اقتراح مقدمة اللقاء، بأن "العرق والجنس" هما السبب وراء شعبيتها المنخفضة بين الأمريكيين.وتابعت هاريس: "أعتقد أن النقطة التي يجب توضيحها هي أن هناك محاولات لخلق انحرافات عن إنجازات إدارتنا، فقد أنشأنا أكثر من 13 مليون وظيفة منذ أن كنا في المنصب، لقد كنا أنا وجو بايدن مسؤولين عن 800 ألف وظيفة تصنيع جديدة في أمريكا، ناهيك عن ما فعلناه لاستعادة نزاهة أمريكا على المسرح الدولي".وأظهر استطلاع حديث، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، أن كامالا هاريس، حصلت على نسبة تأييد تبلغ 41%، ورفضا هائلا بنسبة 56% بين الناخبين.وأعلنت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في شهرأبريل/ نيسان الماضي، أنها ستترشح لمنصب نائب الرئيس إلى جانب، جو بايدن، في انتخابات عام 2024.وكتبت هاريس على "تويتر"، أن الأمريكيين يعتقدون "أن ديمقراطيتهم ستكون قوية بقدر إرادة الكفاح من أجلها (انتخابها)".وأضافت: "لذلك جو بايدن وأنا نرشح أنفسنا لإعادة انتخابنا".
https://sputnikarabic.ae/20230513/نائبة-بايدن-تظهر-في-حالة-غريبة-خلال-مؤتمر-صحفي-وتثير-الجدل-فيديو-1077001360.html
https://sputnikarabic.ae/20230513/نائبة-بايدن-تظهر-في-حالة-غريبة-خلال-مؤتمر-صحفي-وتثير-الجدل-فيديو-1077001360.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كامالا هاريس تدافع عن نفسها بعد حصولها على أدنى نسبة موافقة لأي نائب رئيس أمريكي في التاريخ
09:03 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 09:14 GMT 01.08.2023) تابعنا عبر
دافعت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن نفسها بعد حصولها في استطلاعات للرأي، على أدنى نسبة موافقة لأي نائب رئيس للولايات المتحدة.
وقالت في مقابلة متلفزة
: "حسنا، هناك في المقابل استطلاعات للرأي تقول أيضا أن لدي نسب قبول كبيرة".
وتجاهلت هاريس في المقابل، اقتراح مقدمة اللقاء، بأن "العرق والجنس" هما السبب وراء شعبيتها المنخفضة بين الأمريكيين.
وتابعت هاريس: "أعتقد أن النقطة التي يجب توضيحها هي أن هناك محاولات لخلق انحرافات عن إنجازات إدارتنا، فقد أنشأنا أكثر من 13 مليون وظيفة منذ أن كنا في المنصب، لقد كنا أنا وجو بايدن
مسؤولين عن 800 ألف وظيفة تصنيع جديدة في أمريكا، ناهيك عن ما فعلناه لاستعادة نزاهة أمريكا على المسرح الدولي".
وأظهر استطلاع حديث، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، أن كامالا هاريس، حصلت على نسبة تأييد تبلغ 41%، ورفضا هائلا بنسبة 56% بين الناخبين.
وأعلنت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في شهرأبريل/ نيسان الماضي، أنها ستترشح لمنصب نائب الرئيس
إلى جانب، جو بايدن، في انتخابات عام 2024.
وكتبت هاريس على "تويتر"، أن الأمريكيين يعتقدون "أن ديمقراطيتهم ستكون قوية بقدر إرادة الكفاح من أجلها (انتخابها)".
وأضافت: "لذلك جو بايدن وأنا نرشح أنفسنا لإعادة انتخابنا".