https://sputnikarabic.ae/20230801/كامالا-هاريس-تدافع-عن-نفسها-بعد-حصولها-على-أدنى-نسبة-موافقة-لأي-نائب-رئيس-أمريكي-في-التاريخ-1079656899.html

كامالا هاريس تدافع عن نفسها بعد حصولها على أدنى نسبة موافقة لأي نائب رئيس أمريكي في التاريخ

كامالا هاريس تدافع عن نفسها بعد حصولها على أدنى نسبة موافقة لأي نائب رئيس أمريكي في التاريخ

دافعت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن نفسها بعد حصولها في استطلاعات للرأي، على أدنى نسبة موافقة لأي نائب رئيس للولايات المتحدة. 01.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-01T09:03+0000

2023-08-01T09:03+0000

2023-08-01T09:14+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/10/1062311031_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_3fa90dce44ef9961a223aed624bf3c15.jpg

وقالت في مقابلة متلفزة: "حسنا، هناك في المقابل استطلاعات للرأي تقول أيضا أن لدي نسب قبول كبيرة".وتجاهلت هاريس في المقابل، اقتراح مقدمة اللقاء، بأن "العرق والجنس" هما السبب وراء شعبيتها المنخفضة بين الأمريكيين.وتابعت هاريس: "أعتقد أن النقطة التي يجب توضيحها هي أن هناك محاولات لخلق انحرافات عن إنجازات إدارتنا، فقد أنشأنا أكثر من 13 مليون وظيفة منذ أن كنا في المنصب، لقد كنا أنا وجو بايدن مسؤولين عن 800 ألف وظيفة تصنيع جديدة في أمريكا، ناهيك عن ما فعلناه لاستعادة نزاهة أمريكا على المسرح الدولي".وأظهر استطلاع حديث، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، أن كامالا هاريس، حصلت على نسبة تأييد تبلغ 41%، ورفضا هائلا بنسبة 56% بين الناخبين.وأعلنت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في شهرأبريل/ نيسان الماضي، أنها ستترشح لمنصب نائب الرئيس إلى جانب، جو بايدن، في انتخابات عام 2024.وكتبت هاريس على "تويتر"، أن الأمريكيين يعتقدون "أن ديمقراطيتهم ستكون قوية بقدر إرادة الكفاح من أجلها (انتخابها)".وأضافت: "لذلك جو بايدن وأنا نرشح أنفسنا لإعادة انتخابنا".

https://sputnikarabic.ae/20230513/نائبة-بايدن-تظهر-في-حالة-غريبة-خلال-مؤتمر-صحفي-وتثير-الجدل-فيديو-1077001360.html

https://sputnikarabic.ae/20230513/نائبة-بايدن-تظهر-في-حالة-غريبة-خلال-مؤتمر-صحفي-وتثير-الجدل-فيديو-1077001360.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار