https://sputnikarabic.ae/20230801/لانتسيت-تدمر-مدرعتين-لـالناتو-بضربة-واحدة-فيديو-1079677978.html
"لانتسيت" تدمر مدرعتين لـ"الناتو" بضربة واحدة... فيديو
"لانتسيت" تدمر مدرعتين لـ"الناتو" بضربة واحدة... فيديو
دمرت مسيرة روسية من نوع "لانتسيت" مدرعتين أوكرانيتين غربتين على محور زابوروجيه بضربة واحدة، أدت إلى احتراقهما بالكامل. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T15:03+0000
2023-08-01T15:03+0000
2023-08-01T15:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد التي نشرتها "روسكي أروجي" لحظة انقضاض "لانتسيت" على دبابة أوكرانية متواجدة بين مجموعة من 3 مدرعات.وقالت الدفاع الروسية إن "القوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 220 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية، على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ودمرت القوات على هذه المحاور دبابتين و6 مركبات قتال مشاة، بما في ذلك مركبة برادلي الأمريكية الصنع، وسيارتين ومدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية، ومركبة ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا ومدفع هاوتزر، وكذلك مدفع غياتسينت - بي".وأوقف جنود من قوات مجموعة "المركز" أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230801/المدفعية-الروسية-كل-قذيفة-بهدف-فيديو-1079673699.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"لانتسيت" تدمر مدرعتين لـ"الناتو" بضربة واحدة... فيديو
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دمرت مسيرة روسية من نوع "لانتسيت" مدرعتين أوكرانيتين غربتين على محور زابوروجيه بضربة واحدة، أدت إلى احتراقهما بالكامل.
وتظهر المشاهد التي نشرتها "روسكي أروجي" لحظة انقضاض
"لانتسيت" على دبابة أوكرانية متواجدة بين مجموعة من 3 مدرعات.
وبعد اصطدام المسيرة الروسية بالدبابة، انفجرت الذخيرة المتواجدة في الأخيرة، وتطايرت الحمم منها لتصل إلى ناقلة الجند التي كانت في المقدمة، لتدمرها هي الأخرى وتحرقها.
وحاولت القوات المسلحة الأوكرانية، خلال اليوم الماضي، الهجوم في خمسة اتجاهات - دونيتسك وزابوروجيه وكراسني ليمان وكوبيانسك وجنوب دونيتسك.
وقالت الدفاع الروسية إن "القوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 220 جنديًا من القوات المسلحة
الأوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية، على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ودمرت القوات على هذه المحاور دبابتين و6 مركبات قتال مشاة، بما في ذلك مركبة برادلي الأمريكية الصنع، وسيارتين ومدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية، ومركبة ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا ومدفع هاوتزر، وكذلك مدفع غياتسينت - بي".
وأوقف جنود من قوات مجموعة "المركز" أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.