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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230801/لانتسيت-تدمر-مدرعتين-لـالناتو-بضربة-واحدة-فيديو-1079677978.html
"لانتسيت" تدمر مدرعتين لـ"الناتو" بضربة واحدة... فيديو
"لانتسيت" تدمر مدرعتين لـ"الناتو" بضربة واحدة... فيديو
دمرت مسيرة روسية من نوع "لانتسيت" مدرعتين أوكرانيتين غربتين على محور زابوروجيه بضربة واحدة، أدت إلى احتراقهما بالكامل. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T15:03+0000
2023-08-01T15:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد التي نشرتها "روسكي أروجي" لحظة انقضاض "لانتسيت" على دبابة أوكرانية متواجدة بين مجموعة من 3 مدرعات.وقالت الدفاع الروسية إن "القوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 220 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية، على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ودمرت القوات على هذه المحاور دبابتين و6 مركبات قتال مشاة، بما في ذلك مركبة برادلي الأمريكية الصنع، وسيارتين ومدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية، ومركبة ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا ومدفع هاوتزر، وكذلك مدفع غياتسينت - بي".وأوقف جنود من قوات مجموعة "المركز" أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230801/المدفعية-الروسية-كل-قذيفة-بهدف-فيديو-1079673699.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"لانتسيت" تدمر مدرعتين لـ"الناتو" بضربة واحدة... فيديو

15:03 GMT 01.08.2023
© Photoصاروخ يخرج من مسيرة "لانتسيت" الروسية ويخترق دبابة أوكرانية
صاروخ يخرج من مسيرة لانتسيت الروسية ويخترق دبابة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© Photo
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دمرت مسيرة روسية من نوع "لانتسيت" مدرعتين أوكرانيتين غربتين على محور زابوروجيه بضربة واحدة، أدت إلى احتراقهما بالكامل.
وتظهر المشاهد التي نشرتها "روسكي أروجي" لحظة انقضاض "لانتسيت" على دبابة أوكرانية متواجدة بين مجموعة من 3 مدرعات.

وبعد اصطدام المسيرة الروسية بالدبابة، انفجرت الذخيرة المتواجدة في الأخيرة، وتطايرت الحمم منها لتصل إلى ناقلة الجند التي كانت في المقدمة، لتدمرها هي الأخرى وتحرقها.

الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
المدفعية الروسية... كل قذيفة بهدف... فيديو
13:19 GMT
وحاولت القوات المسلحة الأوكرانية، خلال اليوم الماضي، الهجوم في خمسة اتجاهات - دونيتسك وزابوروجيه وكراسني ليمان وكوبيانسك وجنوب دونيتسك.
وقالت الدفاع الروسية إن "القوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 220 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية، على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ودمرت القوات على هذه المحاور دبابتين و6 مركبات قتال مشاة، بما في ذلك مركبة برادلي الأمريكية الصنع، وسيارتين ومدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية، ومركبة ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا ومدفع هاوتزر، وكذلك مدفع غياتسينت - بي".
وأوقف جنود من قوات مجموعة "المركز" أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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Гаубица Д-30 ВС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:22 GMT
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